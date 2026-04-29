newstream.cz Reality Ze starých fabrik jsou nové hvězdy. Industriální ikony v Česku ožívají jako místa pro bydlení, kulturu i byznys

Ze starých fabrik jsou nové hvězdy. Industriální ikony v Česku ožívají jako místa pro bydlení, kulturu i byznys

Automatické mlýny v Pardubicích
Se svolením Petra Poláka
Ještě nedávno chátrající průmyslové areály, dnes jedny z nejzajímavějších adres v Česku. Od pardubických Automatických mlýnů přes sklářskou Huť František až po bývalé pekárny Odkolek v Praze ukazují nové projekty, že industriální dědictví může mít druhý život — a často atraktivnější než kdy dřív.

Kdysi symboly průmyslové slávy, později spíše připomínky chátrání a zaniklých časů. Dnes se bývalé továrny, mlýny nebo průmyslové areály po celém Česku mění v moderní místa pro bydlení, kulturu, podnikání i setkávání lidí.

Ukazuje se, že industriální objekty nabízejí něco, co novostavby jen těžko napodobují — silný příběh, autentickou architekturu a jedinečnou atmosféru. A právě spojení citlivé rekonstrukce, kvalitní architektury a nové funkce z nich dělá mimořádně atraktivní projekty.

Výrazně to potvrzují tři proměny: pardubické Automatické mlýny, sklářská Huť František v Sázavě a bývalé pekárny Odkolek ve Vysočanech.

Z mlýnů nové centrum města

Automatické mlýny v Pardubicích

Automatické mlýny v Pardubicích patří k nejvýraznějším ukázkám toho, jak se industriální památka může proměnit v živé městské centrum.

Monumentální areál na břehu Chrudimky po desetiletí sloužil svému původnímu účelu, než přišlo utlumení provozu a otázka, co s ním dál. Odpovědí se stala proměna v otevřenou městskou čtvrť propojující veřejný prostor, kulturu, vzdělávání i moderní služby.

Z původně uzavřeného výrobního areálu je dnes místo, kam lidé míří za architekturou, galeriemi i volným časem. Zachována přitom zůstala ikonická silueta i industriální charakter budovy.

Pardubice tak podle odborníků dokazují, že podobné projekty nejsou jen o záchraně historických staveb, ale mohou nastartovat rozvoj širšího okolí, přitáhnout investice a vrátit život do dříve zanedbaných částí města.

Huť František vrací život sklářské legendě

Silný příběh píše i historická Huť František v Sázavě, která vstupuje do nové etapy jako kulturní a společenský prostor navazující na tradici českého sklářství.

Areál spojený se jménem Františka Kavalíra a později Josefa Kavalíra patří k nejcennějším industriálním památkám středních Čech. Výroba laboratorního a tepelně odolného skla odsud kdysi mířila do světa, poslední tavba tu ale proběhla v roce 2003.

Po letech chátrání přišla obnova. Nejprve vzniklo Centrum sklářského umění, nyní areál pod vedením Jana a Marie Hrnčiříkových vstupuje do další kapitoly.

Nejde o návrat průmyslové výroby, ale o návrat života,“ popisují noví majitelé vizi, podle níž se má historická huť proměnit v kulturní a společenskou křižovatku středních Čech.

Bývalá sklářská hala má hostit koncerty, konference, komunitní akce i firemní setkání. Vedle velkého sálu vznikají menší salonky, galerie i zóny pro networking. Výsledkem je spojení syrové industriální architektury s moderním technickým zázemím.

Huť František tak ukazuje, že i mimo velká města mohou vznikat výjimečné projekty s novým významem.

Z pekáren prémiová adresa

Podobný příběh se píše i v pražských Vysočanech. Na místě bývalých pekáren Odkolek vzniká rezidenční projekt Bakers Court, který chce navázat na evropský trend proměny průmyslových čtvrtí v prémiové městské lokality.

Projekt nabídne 246 bytů ve čtyřech architektonicky odlišných částech a kombinuje městské měřítko s atmosférou komornější rezidenční čtvrti.

Dominantou areálu je dům The Baker s ikonickou věží s hodinami a cihlovým průčelím, který odkazuje k historii místa. Původní identita se zde promítá i do současné architektury.

Projekt sází na vysoký standard bydlení — od concierge služeb přes střešní terasu s bazénem a saunou po fitness, chytré technologie a infrastrukturu pro elektromobilitu.

Důležitou roli hraje i veřejný prostor a umění. Sbírka „Odkolekce“ rozmístí po areálu dvanáct uměleckých děl, z nichž některá vznikají z materiálů nalezených při demolici původních pekáren.

Právě toto symbolické propojení minulosti a budoucnosti vystihuje celý projekt.

Industriál jako nová hodnota

Společným jmenovatelem všech tří proměn je nový pohled na průmyslové dědictví. Už nejde o objekty odsouzené k demolici, ale o místa s obrovským potenciálem.

Ať už slouží kultuře, komunitnímu životu nebo modernímu bydlení, ukazují, že staré fabriky nemusí být reliktem minulosti. Naopak se mohou stát jedněmi z nejživějších a nejatraktivnějších míst současných měst.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Rekonstrukce domu

Teoreticky za miliony, ve skutečnosti neprodejné nebo k demolici. Češi ignorují technický stav svých domů

Reality

Rekonstrukce jako trend i výzva. Vychází jarní Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo

Za cenu pražského bytu kus architektonické historie. U UNESCO zahrady v Kroměříži se prodává výjimečná vila

Vila U Kovářů v Kroměříži je na prodej.
Century 21, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Secesní vila vedle kroměřížské Květné zahrady není jen luxusní adresa. Je to autenticky dochovaná rezidence s příběhem, architektonickým rodokmenem a cenovkou 16,5 milionu korun. Na trhu, kde podobné domy běžně stojí násobně víc, působí skoro jako anomálie.

Na realitním trhu se občas objeví dům, který se vymyká běžným kategoriím. Nejde ho poměřovat jen cenou za metr čtvereční ani standardy luxusního bydlení. Taková je i vila U Kovářů v Kroměříži.

Rezidence z roku 1909 stojící v bezprostředním sousedství Květné zahrady, památky UNESCO, se nově prodává za 16,5 milionu korun. A v segmentu historických vil jde o nabídku, která budí pozornost.

Secesní dům s rukopisem architekta i duší doby

Samostatně stojící vila na pozemku o rozloze 1 287 metrů čtverečních spojuje secesi s ranou modernou a nese podpis Jaroslava Kováře staršího, jedné z výrazných osobností moravské architektury první poloviny 20. století.

Uvnitř se dochovaly původní kazetové dveře, parkety, štukové stropy i historická kachlová kamna. Vysoké stropy a velká okna dávají domu noblesu, kterou dnešní novostavby často jen napodobují. U podobných rezidencí nebývá rozhodující jen samotný dům, ale i adresa. „Bezprostřední sousedství Květné zahrady znamená nejen prestiž, ale i urbanistickou stabilitu místa,“ říká makléřka Veronika Kalousková z Century 21 Style Happy. A právě to dělá z domu spíš sběratelskou nemovitost než běžné luxusní bydlení.

V kontextu trhu je 16,5 milionu téměř překvapivě nízká částka. Prvorepublikové vily v pražské Ořechovce či Střešovicích běžně startují na desítkách milionů. Výjimečné funkcionalistické domy v Brně nebo památkově cenné rezidence poblíž ikonických lokalit se prodávají i za více než 100 milionů. Kroměříž tak historickou vilu s výjimečným příběhem za cenu luxusního městského bytu.

Lützowova vila je od roku 1964 kulturní památkou. Vyjde na sedm milionů dolarů.

Mramorový luxus za sedm milionů dolarů. Sotheby's nabízí k prodeji vilu v Karlových Varech

Brno protestuje proti sjezdu sudetských Němců. Nebetyčná ostuda, hřímal Okamura

V Brně na akci SPD asi 500 lidí protestuje proti konání sjezdu sudetských Němců
ČTK
ČTK
ČTK

V Brně asi 500 lidí protestuje proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádá vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), její šéf a předseda Sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Počet protestujících odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Sjezd sudetských Němců se v Brně má uskutečnit od 22. do 25. května.

Protestující lidé zaplnili prostor na Moravském náměstí kolem sochy Jošta Lucemburského, na úvod zazpívali českou hymnu. Okamura ve svém projevu sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) označil za sjezd nacistických pohrobků. „Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby se sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu konal v České republice,“ uvedl.

Mezi protestujícími byli především starší lidé. K vidění byly české vlajky, také transparenty s nápisy jako: „Stop sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu!“, „Smíření, jo? Tak se smiřte s výsledkem 2. světové války“, nebo „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast.“ Lidé podepisovali proti sjezdu také petici. Podle vyjádření řečníků se ozýval buď pískot, nebo naopak potlesk.

Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v Česku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Michal Nosek: Brno se hádá o minulost. Téma Sudet zůstává stále žhavé

Brněnští zastupitelé při jednání o akci, kterou ani nepořádají, ukázali, že když přijde řeč na historii, nejbezpečnější je nedohodnout se vůbec. Sjezd sudetských Němců tak nezískal ani podporu, ani odsouzení. Zato znovu připomněl, jak moc se v Česku bojíme vlastního příběhu.

Primátorka Brna sjezd podpořila

Sjezdem se v pondělí zabývalo i jihomoravské zastupitelstvo, opoziční zastupitelé za Stačilo! nebo SPD neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Žádali, aby se tím krajské zastupitelstvo zabývalo, ale jejich návrh nebyl schválen. Na zasedání dorazilo asi 20 odpůrců sjezdu. V půlce dubna se téma sjezdu dostalo i na program brněnského zastupitelstva. I tehdy proti němu protestovaly v jednací síni desítky lidí. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) sjezd sudetských Němců podpořila. Brněnští zastupitelé sice neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale ani návrh na zrušení akce. Pouze vzali na vědomí informaci o jejím konání. Usnesli se však na tom, že vítají snahy o usmíření. Konání sjezdu tehdy na jednání brněnského zastupitelstva podpořil brněnský rodák a dramatik Milan Uhde, přestože sám zažil nacistickou okupaci a část jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Odpůrci akce ho kvůli tomu označili za vlastizrádce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Zleva poslanec Filip Turek (za Motoristy), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)

