ChatGPT obsahuje první českou aplikaci, pomůže s autopojištěním

newstream.cz

ČTK
ČTK

Do konverzační platformy s umělou inteligencí ChatGPT společnosti OpenAI byla nasazena první česká aplikace. Jde o srovnávač autopojištění Suri.cz. Uživatelé si mohou prostřednictvím konverzace porovnat nabídky povinného ručení, nechat si poradit s konkrétními parametry a během několika okamžiků vybrat a sjednat nejvýhodnější pojistku.

ChatGPT podle ředitele Suri Jiřího Lahody používají každý týden stamiliony lidí ve světě a miliony uživatelů i v české populaci. „Lidé v prostředí AI chatu dělají čím dál více úkonů a bude pro ně čím dál přirozenější v něm i platit a nakupovat. Po přidání aplikace Suri.cz do chatu disponuje ChatGPT aktuálními informacemi o cenách autopojištění a v přirozené konverzaci na základě zadaných údajů najde uživateli nejvýhodnější nabídku povinného ručení pro jeho konkrétní auto,“ dodal Lahoda.

V prostředí AI chatu formou přirozené konverzace podle něj aplikace od uživatele zjistí všechny potřebné údaje o jeho autě a předloží mu několik nejvhodnějších nabídek. Shrne jejich výhody a nevýhody nebo doporučí různé typy připojištění reflektující způsob, jakým řidič své auto používá. I když z uživatelského pohledu je konverzace v prostředí ChatGPT, po technické stránce se výpočty a porovnávání pojistek odehrávají na serverech Suri.

Evropa posiluje v AI. Mistral vybuduje datové centrum, které bude pohánět 13 800 čipů od Nvidie

Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.

Vydání aplikace v GPT Store předchází schvalovací proces, při němž zástupci OpenAI validují aplikaci po technické stránce i i její užitečnost pro své uživatele.

Suri je součástí středoevropského pojišťovacího makléře Renomia Group. Firmu v roce 1993 založila Jiřina Nepalová se svými syny Jiřím a Pavlem. Od roku 2019 je minoritním akcionářem RENOMIA americká společnost Gallagher, světová trojka v oboru pojištění a risk managementu.

Opravdu v Česku kvůli Íránu zdraží hypotéky? Naopak, mohou citelně zlevnit

Průměrná sazba hypoték na počátku července klesla na 6,24 procenta (ilustrační foto)
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Největší světoví dluhopisoví investoři začínají naopak sázet na vývoj, který by hypotéky v Česku dále, citelně zlevnil. Například největší americká banka JP Morgan nebo PIMCO, jeden z největších dluhopisových fondů světa, nyní sázejí na to, že dopad války v Íránu bude tak drtivý, že zapříčiní fatální ochromení světové ekonomiky.

Válka sice nejprve vyvolá inflační šok, který se však záhy promění v šok v podobě těžkého hospodářského útlumu, krize, ba recese. Tento šok mohou ještě umocnit centrální banky, pokud budou reagovat na prvotní inflační šok až přílišným zvýšením základních úrokových sazeb, z definice krátkodobých.

Dlouhodobé dluhopisové výnosy, tedy vlastně dlouhodobé úrokové sazby, by měly ovšem po čase začít citelně klesat, ruku v ruce s tím, jak rostoucí masa investorů přijme za svoji vyhlídku celosvětové těžké hospodářské krize. Na kterou nakonec budou muset reagovat i centrální banky, snižováním svých úrokových sazeb.

Mezi dluhopisy pak investoři sázejí obzvláště na ty, které byly v poslední době zásadně „bity". Například společnost TT International Asset Management nyní nakupuje dluhopisy vlády české a polské, ale také dolarové dluhopisy libanonské a venezuelské.

Pokud bude více a více mezinárodních investorů nakupovat české dluhopisy, jako pojistku proti celosvětové krizi a aby si „zamkli“ jejich nynější výrazný výnos, jejich cena poroste, zatímco výnos bude klesat.

S poklesem výnosu dluhopisů se pak dostaví také pokles hypotečních sazeb v Česku.

Investoři začínají přehodnocovat pohled

Ostatně i dnešní vývoj na světových dluhopisových trzích napovídá, že investoři začínají přehodnocovat svůj pohled na to, jaký bude ten nejničivější dopad války v Íránu. Pozvolna ustupují od názoru, že bude spočívat ve výrazně navýšené inflaci, místo toho se v rostoucí míře obávají právě devastujícího účinku na výkonnost světové ekonomiky.

Přes dnešní další růst cen ropy Brent, přes víkendové zapojení Hútíů, jemenských povstalců, do války v Perském zálivu, tedy přes otevření jakési druhé válečné fronty dnes výnosy dluhopisů zatím klesají. Třeba desetiletých dluhopisů vlády USA, ale i Česka. Pokud by se investoři nadále obávali hlavně inflace, již vysoké ceny ropy způsobí, dluhopisové výnosy by zřejmě narůstaly.

Evropa posiluje v AI. Mistral vybuduje datové centrum, které bude pohánět 13 800 čipů od Nvidie

Mistral, založený v roce 2023, patří mezi několik málo evropských startupů vyvíjejících základní AI modely a snaží se konkurovat firmám jako OpenAI a Anthropic, i když s výrazně menšími finančními zdroji.

Společnost se stále více zaměřuje na budování vlastní infrastruktury pro umělou inteligenci. Už v únoru oznámila plán za 1,2 miliardy eur na výstavbu datových center a výpočetní kapacity ve Švédsku.

Podle generálního ředitele Arthura Mensche je rozšiřování infrastruktury v Evropě klíčové pro podporu zákazníků i pro zachování technologické autonomie regionu. Firma chce v této oblasti dál investovat, mimo jiné kvůli rostoucí poptávce ze strany vlád, firem a výzkumných institucí, které usilují o vlastní AI řešení místo závislosti na cloudových službách třetích stran.

Financování zajistilo konsorcium sedmi globálních bank, mezi nimiž jsou například BNP Paribas, HSBC nebo Crédit Agricole CIB.

Datové centrum, které Mistral vybral v roce 2025 poblíž Paříže, bude sloužit k trénování AI modelů a poskytování inferenčních služeb. Do provozu má být uvedeno ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Kapacita 44 megawattů

Centrum bude vybaveno 13 800 grafickými procesory Nvidia GB300 a jeho kapacita dosáhne 44 megawattů. Do konce roku 2027 chce Mistral v Evropě vybudovat infrastrukturu o kapacitě až 200 megawattů.

Přestože je Mistral podle platformy Dealroom nejlépe financovaným evropským startupem zaměřeným na velké jazykové modely a získal již 2,9 miliardy dolarů, za americkými konkurenty výrazně zaostává. OpenAI podle stejného zdroje získala 180 miliard dolarů a Anthropic 59 miliard.

Zároveň ale evropské AI startupy v poslední době získávají stále větší investice. Jen v roce 2026 získaly britské společnosti Nscale a Wayve dvě miliardy, respektive 1,2 miliardy dolarů, zatímco francouzská AMI Labs získala jednu miliardu dolarů.

