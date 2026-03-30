ChatGPT obsahuje první českou aplikaci, pomůže s autopojištěním
Do konverzační platformy s umělou inteligencí ChatGPT společnosti OpenAI byla nasazena první česká aplikace. Jde o srovnávač autopojištění Suri.cz. Uživatelé si mohou prostřednictvím konverzace porovnat nabídky povinného ručení, nechat si poradit s konkrétními parametry a během několika okamžiků vybrat a sjednat nejvýhodnější pojistku.
ChatGPT podle ředitele Suri Jiřího Lahody používají každý týden stamiliony lidí ve světě a miliony uživatelů i v české populaci. „Lidé v prostředí AI chatu dělají čím dál více úkonů a bude pro ně čím dál přirozenější v něm i platit a nakupovat. Po přidání aplikace Suri.cz do chatu disponuje ChatGPT aktuálními informacemi o cenách autopojištění a v přirozené konverzaci na základě zadaných údajů najde uživateli nejvýhodnější nabídku povinného ručení pro jeho konkrétní auto,“ dodal Lahoda.
V prostředí AI chatu formou přirozené konverzace podle něj aplikace od uživatele zjistí všechny potřebné údaje o jeho autě a předloží mu několik nejvhodnějších nabídek. Shrne jejich výhody a nevýhody nebo doporučí různé typy připojištění reflektující způsob, jakým řidič své auto používá. I když z uživatelského pohledu je konverzace v prostředí ChatGPT, po technické stránce se výpočty a porovnávání pojistek odehrávají na serverech Suri.
Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.
Vydání aplikace v GPT Store předchází schvalovací proces, při němž zástupci OpenAI validují aplikaci po technické stránce i i její užitečnost pro své uživatele.
Suri je součástí středoevropského pojišťovacího makléře Renomia Group. Firmu v roce 1993 založila Jiřina Nepalová se svými syny Jiřím a Pavlem. Od roku 2019 je minoritním akcionářem RENOMIA americká společnost Gallagher, světová trojka v oboru pojištění a risk managementu.
