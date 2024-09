Na termín úhrady povinného ručení si dávejte od října pozor. Pojištění vás kryje až po zaplacení

S prvním říjnovým dnem se v Česku zavádějí nová pravidla ohledně začátku platnosti povinného ručení a jeho placení. Zásadní změny se týkají také zelené karty a online režimu údajů o řidičích a vozidlech. Přečtěte si, co vše se pro motoristy od 1. října 2024 mění.

Reklama

Zpožděným platbám za povinné ručení je od října konec. Pojišťovny už totiž nebudou tolerovat zameškané platby a kdo nezaplatí včas v domluveném termínu, nebude mít automobil pojištěný. Povinné ručení přitom ze zákona musí mít každé vozidlo provozované na veřejné pozemní komunikaci. Nový letošní zákon (č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) navíc tuto povinnost pojištění rozšířil i na vozítka neevidovaná v registru vozidel jako jsou určité typy elektrických koloběžek, segwaye nebo zahradní traktory. Od října pak ale začínají platit také další novinky. Jednou z těch nejvýznamnějších je právě i změna počátku povinného pojištění.

Dvě varianty, od kdy platí povinné ručení

Začátek platnosti povinného ručení bude od října definovaný okamžikem zaplacení. Jestliže jste se tak dosud spoléhali, že po sjednání povinného ručení nemusíte spěchat s jeho zaplacením, měli byste zbystřit. Letošní novela zákona, který se týká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zavádí hned dvě varianty počátku platnosti povinného ručení. Buďto půjde o pevně stanovený, fixní termín pro platbu nebo se bude jednat o počátek pojištění flexibilní, tedy plovoucí.

V případě fixního počátku, který stanovuje přesné datum pro zaplacení pojistky, musíte pojistné zaplatit ještě před tím, než začne platit smlouva. „Jakmile se klient, byť i o jeden den opozdí, návrh smlouvy bude stornován a vozidlo nebude pojištěno,“ konstatuje Sylvie Cibiková ze společnosti SwissLife. Tuto variantu aktuálně preferuje šestice pojišťoven, a to konkrétně ČPP, ČSOB Pojišťovna, Generali Česká, Kooperativa, Slavia a Uniqa.

U plovoucího počátku pojištění bude na zaplacení sice delší čas, sedm až 14 dnů od sjednání, klient si však bude muset sám ohlídat, aby termín neprošvihl. Pokud by se tak stalo, i u této varianty pak nastane situace, že taková smlouva povinného ručení ani nezačne platit. Tento systém však může být podle Jiřího Váchala z Broker Consulting výhodný třeba pro ty, kteří si nejsou jisti přesným datem potřeby pojištění, například při pořízení nového vozidla. „Na druhou stranu však může vzniknout problém s nepojištěnými dny, což může vést k sankcím ze strany České kanceláře pojistitelů,“ upozorňuje Váchal. Plovoucí variantu počátku povinného ručení preferují v Allianz, Direct, Pillow a VZP pojišťovně.

Reklama

Rozšiřují se i možnosti placení a online služby

Dosud se povinné ručení nejčastěji platilo bankovním převodem nebo platební kartou. Kvůli potřebě okamžitých plateb, ale bude nově možné uhradit pojistné i přes zabezpečenou a rychlou platební bránu. Díky tomu bude možné, aby pojistka byla také ihned aktivována. V některých situacích mohou pojišťovny po klientech podle Cibikové vyžadovat, aby byla platba přes platební bránu provedena i v určitém vymezeném časovém rámci, a to například do 30 nebo 60 minut, případně do půlnoci daného dne.

Vedle rozšíření možností, jak platit pojistné, bude celkově i mnohem více věcí, které půjde nyní vyřídit online. „Klienti budou moci většinu úkonů vyřizovat z pohodlí domova, od sjednání smlouvy, přes elektronický podpis, až po úhradu pojistného,“ vypočítává Váchal a dodává, že všechna data o vzniku, změně a zániku pojištění budou pak automaticky zasílána i České kanceláři pojistitelů (ČKP). To také zjednoduší kontrolu platnosti pojistných smluv i vystavování pokut.

Konec tištěné zelené karty v Čechách

Třetí zásadní říjnovou změnou bude i zrušení vydávání zelené karty. Pojišťovny už ji díky digitalizaci nebudou muset klientům vydávat. A na území Česka ji ani řidiči nebudou potřebovat. Všechny potřebné údaje si totiž Policie ČR či úředníci na registru vozidel ověří sami přímo v evidenci ČKP. „Pojišťovny budou pravděpodobně i nadále zasílat zelenou kartu pro nově uzavřené smlouvy o povinném ručení (alespoň v elektronické podobě) nebo ji bude možné nalézt v klientských portálech pojišťoven,“ poznamenává Cibiková.

Nový zákon sice motoristům nenařizuje mít u sebe zelenou kartu, uložit si ale její elektronickou verzi do mobilu či tabletu se může hodit i v Česku. A to například při drobných nehodách bez přivolání policistů. Do zahraničí zatím zelenou kartu budete potřebovat, a to raději v papírové podobě. „Elektronická forma karty může být v zahraničí použita místo tištěné, jen pokud to daná země umožňuje,“ uzavírá Váchal.

Detaily Zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který platí od letošního dubna, naleznete mimo jiné v Elektronické Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo na webu Zákony pro lidi.

Změny v povinném ručení. Co vše se od dubna změnilo pro motoristy i všechna vozítka Money Letošní duben přináší řadu změn v povinném ručení, které definuje nový zákon. Změny se přitom týkají nejen rozšíření povinnosti platit povinné ručení pro další vozidla, ale i minimálních limitů pojistného plnění, a dokonce i provozu samotných vozidel. Samotné pojistné se ale zatím nijak dramaticky měnit nemá. Většina změn nicméně už platí od dubna a týká se prakticky všech provozovatelů vozidel. Přinášíme proto přehled hlavních změn. Věra Tůmová Přečíst článek

Havarijní pojištění se vyplatí i v dnešní době Money Už uplynul nějaký ten čas od okamžiku, kdy jste si domů přivezli nového plechového kamaráda. Na začátku jste mu sjednali všechna možná pojištění, protože nové auto je nové auto, kdo by chtěl riskovat, že do něj bude muset brzy zase investovat nemalé peníze. Jak ale plyne čas, možná si říkáte, že třeba takové havarijní pojištění je zbytečné. Je to vážně tak? Komerční spolupráce Přečíst článek

Pětiprocentní sazba na spořicích účtech od října mizí. Nejlepší bude už jen se čtyřkou Money Reakce tuzemských bank na snižování sazeb ČNB poslední zářijovou středu na sebe nenechá dlouho čekat. Pro banky to je klíčový faktor. Od srpna klesly sazby ve většině z nich a nyní zase o něco poklesnou už v nejbližších dnech. Bankovní domy to zatím příliš avizovat nechtějí, ale u mnohých je stávající sazba pro spořicí účty stanovená jen do konce září. Aktuálně je nejvyšší sazba ještě nad pět procent, ale i ta od posledního zářijového dne také klesne. Podívejte se, jaké sazby nyní banky na spořicích účtech nabízejí a jak se to kde bude měnit. Věra Tůmová Přečíst článek