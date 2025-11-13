Bouračka bez papíru: řidiči mohou nehodu vyřešit mobilem za pár minut
Papírový euroformulář po menší nehodě může zůstat ležet v přihrádce. Česká kancelář pojistitelů spustila webovou aplikaci Bouračka, která umožňuje sepsat záznam o dopravní nehodě přímo v mobilu. Elektronická verze má stejnou právní váhu jako papírový formulář a pojišťovnám dorazí během okamžiku.
Digitalizace dorazila i na české silnice. Nová aplikace Bouračka má nahradit klasický euroformulář, který si řidiči po menších nehodách předávají už desítky let. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) trvá vyplnění elektronické verze 18 minut. Díky automatickému načítání údajů z registrů a možnosti skenovat doklady se navíc výrazně snižuje riziko chyb.
„Bouračka umožňuje sepsat záznam o nehodě digitálně, bez nutnosti tužky a papíru. Díky rozpoznávání SPZ a automatickému načítání údajů z registrů je proces rychlejší a přehlednější,“ říká Vladimír Krejzar, ředitel úseku likvidace pojistných událostí ČKP.
Aplikace funguje přímo na adrese www.bouracka.cz a není nutné ji instalovat. Otevře se v běžném mobilním prohlížeči, případně si ji uživatelé mohou přidat na plochu telefonu jako ikonu.
Česká kancelář pojistitelů spouští webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj je alternativou papírového formuláře a řidičům umožní sepsat záznam o nehodě i bez tužky a papíru.
Dopravní nehodu půjde řešit pomocí aplikace. Policisty ani neuvidíte
Pomoc ve stresu i jasný návod
Vyplňování formuláře po nehodě bývá pro řidiče stresující, zvlášť když si nejsou jistí, co přesně dělat. Bouračka proto obsahuje jednoduchého průvodce, který vysvětluje, kdy je potřeba volat policii a kdy lze situaci vyřešit bez ní. „Aplikace provádí uživatele celým procesem a umožňuje se vracet zpět, pokud potřebují něco opravit. Pomáhá i ve chvílích, kdy jsou lidé ve stresu,“ doplňuje Krejzar.
Pokud se účastníci nehody neshodnou na průběhu události, systém jasně doporučí přivolat policii.
Záznam putuje rovnou pojišťovnám
Po vyplnění formuláře dostanou oba účastníci nehody kopii záznamu e-mailem. Stejná data se zároveň odešlou do systému ČKP a příslušným pojišťovnám. „Pojišťovny tak mají informace o nehodě prakticky okamžitě. Díky tomu, že je Bouračka vyplněná elektronicky, jsou údaje přesné a kompletní, což může urychlit následné zpracování,“ vysvětluje Krejzar.
Záznam ale nenahrazuje samotné nahlášení škody. To musí řidič pojišťovně provést zvlášť. Bouračka slouží jako elektronický podklad, nikoli plnohodnotné hlášení pojistné události.
Stejná právní váha jako papír
Elektronická verze záznamu má stejnou právní platnost jako papírový euroformulář. Umožňuje to od letošního července novela zákona o silničním provozu (§ 47), která říká, že společný záznam o nehodě, u níž není třeba volat policii, lze sepsat i elektronicky.
Podpis obou řidičů se provádí potvrzovacím kódem, který účastníci obdrží v SMS.
Rychleji, bezpečněji, bez zdržení provozu
Bouračka je určena pro méně závažné nehody – tedy bez zranění a s odhadovanou škodou do 200 tisíc korun. Takových případů se podle statistik stane v Česku zhruba 170 tisíc ročně.
„Nejde o to, že by policie měla méně práce, ale o to, aby se situace na místě řešila rychleji a bezpečněji. Dlouhé stání na krajnici totiž často vede k dalším kolizím,“ říká Petr Jedlička z ČKP.
Policie ČR projekt vítá právě kvůli tomu, že může snížit riziko tzv. sekundárních nehod – těch, které vznikají, když vozidla po drobném střetu dlouho stojí v provozu.
Ochrana dat a další kroky
Aplikace pracuje s osobními údaji v souladu s evropskou legislativou. Přístup k datům mají pouze účastníci nehody, pojišťovny, Policie ČR a hasiči. „Data jsou šifrována a chráněna podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů,“ ujišťuje Krejzar.
Pokud řidič nemá připojení k internetu, může stále použít klasický papírový formulář. Offline režim nebo samostatná mobilní aplikace zatím v plánu nejsou, i když ČKP možnost do budoucna nevylučuje.
