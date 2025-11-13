Nový magazín právě vychází!

Bouračka bez papíru: řidiči mohou nehodu vyřešit mobilem za pár minut

Bouračka bez papíru: řidiči mohou nehodu vyřešit mobilem za pár minut

Ilustrační foto
iStock
Papírový euroformulář po menší nehodě může zůstat ležet v přihrádce. Česká kancelář pojistitelů spustila webovou aplikaci Bouračka, která umožňuje sepsat záznam o dopravní nehodě přímo v mobilu. Elektronická verze má stejnou právní váhu jako papírový formulář a pojišťovnám dorazí během okamžiku.

Digitalizace dorazila i na české silnice. Nová aplikace Bouračka má nahradit klasický euroformulář, který si řidiči po menších nehodách předávají už desítky let. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) trvá vyplnění elektronické verze 18 minut. Díky automatickému načítání údajů z registrů a možnosti skenovat doklady se navíc výrazně snižuje riziko chyb.

„Bouračka umožňuje sepsat záznam o nehodě digitálně, bez nutnosti tužky a papíru. Díky rozpoznávání SPZ a automatickému načítání údajů z registrů je proces rychlejší a přehlednější,“ říká Vladimír Krejzar, ředitel úseku likvidace pojistných událostí ČKP.

Aplikace funguje přímo na adrese www.bouracka.cz a není nutné ji instalovat. Otevře se v běžném mobilním prohlížeči, případně si ji uživatelé mohou přidat na plochu telefonu jako ikonu.

Automobilová nehoda bez nutné účasti policie

Dopravní nehodu půjde řešit pomocí aplikace. Policisty ani neuvidíte

Česká kancelář pojistitelů spouští webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj je alternativou papírového formuláře a řidičům umožní sepsat záznam o nehodě i bez tužky a papíru.

Pomoc ve stresu i jasný návod

Vyplňování formuláře po nehodě bývá pro řidiče stresující, zvlášť když si nejsou jistí, co přesně dělat. Bouračka proto obsahuje jednoduchého průvodce, který vysvětluje, kdy je potřeba volat policii a kdy lze situaci vyřešit bez ní. „Aplikace provádí uživatele celým procesem a umožňuje se vracet zpět, pokud potřebují něco opravit. Pomáhá i ve chvílích, kdy jsou lidé ve stresu,“ doplňuje Krejzar.

Pokud se účastníci nehody neshodnou na průběhu události, systém jasně doporučí přivolat policii.

Záznam putuje rovnou pojišťovnám

Po vyplnění formuláře dostanou oba účastníci nehody kopii záznamu e-mailem. Stejná data se zároveň odešlou do systému ČKP a příslušným pojišťovnám. „Pojišťovny tak mají informace o nehodě prakticky okamžitě. Díky tomu, že je Bouračka vyplněná elektronicky, jsou údaje přesné a kompletní, což může urychlit následné zpracování,“ vysvětluje Krejzar.

Záznam ale nenahrazuje samotné nahlášení škody. To musí řidič pojišťovně provést zvlášť. Bouračka slouží jako elektronický podklad, nikoli plnohodnotné hlášení pojistné události.

ilustrační foto

Povinné ručení pro elektromobily činilo v Česku na konci září v průměru 5070 korun, což bylo o osm procent více než před rokem. U vozů se spalovacími motory dosahovala průměrná cena ve stejném období 4 692 korun. Ještě výraznější rozdíly jsou u havarijního pojištění, které vyjde pro elektromobily v průměru na 17 823 korun, zatímco u vozů se spalovacím motorem na 9 227 korun. Vyplývá to z dat skupiny Klik.cz.

Stejná právní váha jako papír

Elektronická verze záznamu má stejnou právní platnost jako papírový euroformulář. Umožňuje to od letošního července novela zákona o silničním provozu (§ 47), která říká, že společný záznam o nehodě, u níž není třeba volat policii, lze sepsat i elektronicky.

Podpis obou řidičů se provádí potvrzovacím kódem, který účastníci obdrží v SMS.

Rychleji, bezpečněji, bez zdržení provozu

Bouračka je určena pro méně závažné nehody – tedy bez zranění a s odhadovanou škodou do 200 tisíc korun. Takových případů se podle statistik stane v Česku zhruba 170 tisíc ročně.

„Nejde o to, že by policie měla méně práce, ale o to, aby se situace na místě řešila rychleji a bezpečněji. Dlouhé stání na krajnici totiž často vede k dalším kolizím,“ říká Petr Jedlička z ČKP.

Policie ČR projekt vítá právě kvůli tomu, že může snížit riziko tzv. sekundárních nehod – těch, které vznikají, když vozidla po drobném střetu dlouho stojí v provozu.

Ochrana dat a další kroky

Aplikace pracuje s osobními údaji v souladu s evropskou legislativou. Přístup k datům mají pouze účastníci nehody, pojišťovny, Policie ČR a hasiči. „Data jsou šifrována a chráněna podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů,“ ujišťuje Krejzar.

Pokud řidič nemá připojení k internetu, může stále použít klasický papírový formulář. Offline režim nebo samostatná mobilní aplikace zatím v plánu nejsou, i když ČKP možnost do budoucna nevylučuje.

Money

Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani v příštích letech.

Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky

Našel Volkswagen zbraň proti Tesle? První společná auta s Rivianem jsou hotová

Rivian R2
ČTK
ČTK
ČTK

Německá automobilka Volkswagen a rival Tesly Rivian začnou na konci roku testovat první auta vzniklá jejich spoluprací. Ta má Volkswagenu pomoct dohnat technologické zpoždění. Německý koncern oznámil, že společně vyvíjená technologie by mohla být v budoucnu použita i v jeho vozidlech se spalovacím motorem. Informují o tom agentury DPA a Reuters.

Společný podnik s názvem Rivian and Volkswagen Group Technologies (RV Tech) vznikl před rokem a vyvíjí elektronickou architekturu budoucích elektromobilů VW pro západní trhy, tedy hlavně mimo Čínu. Volkswagen se loni rozhodl pro miliardovou spolupráci s americkým podnikem Rivian, aby technologicky dohnal Teslu a čínské konkurenty.

Spolupráce s Volkswagenem spočívá mimo jiné v tom, že řídicí jednotky vyvinuté společností Rivian budou fungovat se součástkami německého koncernu. Podnik RV Tech by řešení mohl v budoucnu nabízet i jiným výrobcům, uvedli spolumajitelé Carsten Helbing a Wassym Bensaid. Prozatím je ale prioritou využít této technologie ve vozech Volkswagenu a v Rivianu.

„Jde samozřejmě o velmi výkonnou architekturu. V budoucnu bychom ji mohli použít i pro spalovací motory, ale jak jsme už naznačili, naše jasné zaměření je na implementaci bateriových elektromobilů, o všem dalším se rozhodne až v pozdější fázi,“ uvedl Helbing.

Zimní testování začne do konce roku ve Švédsku. Náročným podmínkám se podrobí elektromobil Volkswagen ID.Every1. Na začátku příštího roku se zátěžové testy zaměří také na referenční vozidla s technologií pro budoucí model Audi a vůz americké značky Scout, kterou Volkswagen znovu postavil na nohy.

Očekává se, že poptávka po elektromobilech se ve Spojených státech po vypršení daňové úlevy 7500 dolarů (asi 157 tisíc korun) sníží. V Evropě pak čelí Volkswagen a další tradiční výrobci automobilů rostoucímu tlaku levných čínských výrobců, připomíná Reuters.

Ukrajinské startupy nasazují proti Rusku levné drony

Dalibor Martínek: Drony místo aut? Zbrojení má zachránit evropský průmysl

Názory

Z Německa přichází nový impuls pro průmysl. Myšlenka dual use. Dvojí využití. Což znamená, že komerční a obranný sektor by měly víc sdílet své schopnosti. Firmy zaměřené na výrobu zbrojní techniky totiž nestíhají dobu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Malé auto, velká mise. Toyota v Kolíně vyrábí dostupný městský hybrid. Cena startuje na 399 tisících

Malé auto, velká mise. Toyota v Kolíně vyrábí dostupný městský hybrid. Cena startuje na 399 tisících
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
pez

V závodě Toyoty v Kolíně sjíždí z linky první Aygo X Hybrid – nejdostupnější hybridní model značky, který míří na evropské trhy s cenou pod půl milionu korun.

Nové Aygo X Hybrid se stává prvním plnohodnotným hybridem v segmentu městských vozů a zároveň posiluje roli české výroby v evropské strategii značky.

5 fotografií v galerii

První hybrid ve své třídě

Nová generace Aygo X Hybrid vychází z úspěšné městské verze crossoveru. K dosavadnímu tříválcovému benzínovému motoru přidává hybridní pohon bez nutnosti externího dobíjení. Toyota uvádí, že model nabízí nejnižší kombinovanou spotřebu a emise CO₂ ve své třídě.

„Aygo X v hybridní verzi je pro české zákazníky skvělou vstupenkou do světa elektrifikované mobility,“ říká Martin Peleška, ředitel Toyota Česká republika. „Nabízí dostupný hybridní pohon, nízké provozní náklady a rozměry ideální do města.“

Výroba pro celou Evropu

Hybridní verze se vyrábí výhradně v závodě Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) v Kolíně. Ten zaměstnává přibližně 3 200 lidí a 65 procent dílů odebírá od lokálních dodavatelů. Od roku 2005 v kolínském závodě vzniklo již více než 4,5 milionu vozů, nyní se produkce rozšiřuje právě o Aygo X Hybrid.

Továrna se zároveň připravuje na výrobu čistě elektrických modelů (BEV), což je součástí strategie Toyoty dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech evropských závodech do roku 2030. Modely Aygo i Yaris v čistě spalovací verzi už kolínská fabrika ani nevyrábí, z jejích linek sjíždějí jen jako hybridy.

„Zahájení výroby Aygo X Hybrid představuje další krok k naší uhlíkové neutralitě. Zároveň se už připravujeme i na produkci bateriových vozidel,“ uvedl prezident TMMCZ Robert Kiml.

Hybrid dostupný pro všechny

Podle aktuálního ceníku startuje Toyota Aygo X Hybrid ve verzi Active na 399 900 korunách (včetně slev a bonusu za výkup starého vozu).
Toyota tak poprvé nabízí hybridní pohon i v nejnižší cenové kategorii, kde dosud převládaly výhradně malé benzínové motory.

Model Aygo se v Kolíně vyrábí už více než dvacet let a patří k nejdostupnějším vozům Toyoty v Evropě. Nová hybridní varianta přináší do nejnižšího segmentu technologii, která bývala výsadou vyšších tříd. „Zahájení výroby Aygo X Hybrid je důkazem, že i malé městské auto může nabídnout moderní elektrifikovaný pohon,“ uzavřel Kiml.

Hybrid

Prodej hybridů vzrostl za osm měsíců o necelou polovinu. Největší zájem je o Toyotu

Money

