Chceme vytvořit investiční „superaplikaci“ a být jedničkou na evropském trhu, říká Michael Kopta z XTB

O investování se teď hodně mluví a kdo se ještě nesetkal s pojmy jako ETF nebo S&P 500, jako by nebyl. Právě o ETF kopírující americký akciový index top pěti set firem je aktuálně největší zájem. Zajímavá je nejen jeho jednoduchost nebo nízkonákladovost, ale také výkonnost, která se v posledních sto letech pohybovala kolem osmi procent ročně. Michael Kopta, člen vedení české a slovenské pobočky XTB, ale upozorňuje, že investovat všechno jen do amerických akcií se nevyplácí.

Jak se v posledních letech vyvíjí zájem investorů a jejich složení?

Zájem o investování a celkově i finanční gramotnost a povědomí o investicích rostly v Česku i na Slovensku konstantně, ale covid to dramaticky urychlil. Vidíme to i na našich výsledcích, protože jsme burzovně obchodovaná firma. Během covidu jsme v akvizici klientů rostli v řádu stovek procent. Faktorů tam bylo vícero, lidé nemohli chodit ven, a tedy neměli kde utrácet. Proto se přesouvali k online „koníčkům“ a investování bylo jedním z nich.

Dalším důležitým trendem je i snížení průměrného věku. Tím, že se pohybujeme v online prostředí a je to celé ovládané přes aplikaci v mobilu nebo přes internetovou platformu, je naše cílovka mladší a mladší. Dříve to bylo kolem 35 let, teď už je to hodně pod 30 let. Je vidět, že mladí lidé se o investice zajímají a často jsou již finančně gramotnější.

O jaké investice je dnes největší zájem?

Velký zájem je o akcie a ETF, hlavně pak o pasivní investování skrze ETF. Zvýšený zájem o pasivní investování nám ukazuje, že většina lidí v tom nechce ležet a trávit investováním tolik času. Tato skutečnost je podle mého názoru jen odrazem dnešní rychlé doby, kdy každý přeskakuje od jedné činnosti k druhé a málokdo chce trávit svůj čas vybíráním jednotlivých akcií do portoflia. A to je zcela v pořádku. My se snažíme poskytnout vhodné řešení pro všechny typy investorů, tedy vyhovět jak aktivním, tak i pasivním investorům.

Čím přesně jsou ETF tak atraktivní? Je to jen ta zmíněná pasivita, nebo ještě něco dalšího?

Je to kombinace několika faktorů. Určitě je to pasivita, ale také jednoduchost produktu. Na investičním trhu jsou produkty, které jsou relativně složité na pochopení. ETF takové nejsou. Když se řekne, že je to například balík nejvýkonnějších akcií v Americe, tak lidé pochopí, co je tím myšleno. Navíc nemusí vybírat jednotlivé firmy a jejich akcie, ale mají třeba top pět set firem v jednom balíku – a takový počet už může přinést konzistentní zisky.

Další věcí je určitě nízkonákladovost, je to jedna z nejlevnějších investic. V neposlední řadě určitě hraje roli i likvidita. Když to porovnáme s jinými investicemi, třeba do nemovitostí, které jsou v Česku hodně oblíbené, tak akcie či ETF můžu na rozdíl od nemovitostí z minuty na minutu koupit nebo prodat. V tomto se investice do ETF skrze investiční aplikace značně liší také od bankovních fondů, kde je vstup i výstup zpravidla složitější – a také nákladnější, přičemž tyto bankovní fondy z 90 procent ani nedosahují výkonnosti ETF. Osobně se divím, že v dnešní době tyto bankovní fondy ještě vůbec existují.

Ve zkratce to znamená, že ETF je flexibilnější produkt s menšími náklady a lepším výnosem. Potom je samozřejmě zajímavá i historická výkonnost. Když se podíváme na posledních sto let, akciový index S&P 500 vykázal v průměru nějakých osm procent ročně. Sto let se mi jeví jako dostatečně dlouhý horizont pro vytvoření nějaké představy o budoucí výkonnosti, přestože budoucnost je samozřejmě vždy nejistá.

Teď zmiňujete hlavně index S&P 500. Nevyplatí se ale sáhnout spíš po jiných indexech, kde třeba nejsou ty největší technologické společnosti s nejdražšími akciemi?

Ano, S&P 500 je skutečně nejpopulárnější a za posledních sto let přinášel zmíněnou průměrnou výkonnost kolem osmi procent. Skutečně ale platí, že jsou tam ti největší technologičtí giganti, kteří mají v indexu největší váhu. Jejich případné výkyvy pak „táhnou“ index mnohem víc, než třeba růst jiných firem v top stovce. Takže jisté riziko, že index stáhnou dolů společnosti, které už třeba v posledních letech vyrostly a teď se jim tolik dařit nemusí, tam určitě je. Právě proto je důležitá diverzifikace, kterou opakujeme stále dokola a zná to už asi každý. V portfoliu by měl být třeba i nějaký evropský či asijský index.

Kromě toho máme i globální ETF index, který třeba u XTB v Česku a na Slovensku patří mezi top tři nejobchodovanější, lidé si ho zkrátka do portfolia často a rádi přidávají jako prvek diverzifikace svých investic, které jsou většinou převážně v USA. Potom existuje i ETF na zlato, to je zase určené pro ty, kteří chtějí investovat do zlata, ale nechtějí ho fyzicky vlastnit a mít někde v trezoru.

Diverzifikovat pak lze i sektorovými ETF. Třeba když věřím ropě, ale nechci si vybírat konkrétní ropné firmy, koupím si ETF, které zahrnuje opět určitý balík akciových společností z ropného trhu. Takže těch možností je spousta a určitě by člověk neměl všechny naděje vkládat jen do té Ameriky, přestože historicky to s její výkonností vypadá velmi dobře. Jak jsem říkal, historie nám něco o daném trhu vypovídá, ale budoucnost je vždy nejistá a může překvapit.

Velký investiční potenciál má oblast „healthcare“, sám do zdravotnických akcií investuji, říká Michae Kopta z XTB XTB, užito se svolením

A co aktivnější investoři? O jaké oblasti nebo firmy je dnes největší zájem?

Zájem investorů je vždy hlavně tam, kde je volatilita, tedy laicky řečeno tam, „kde se to nejvíc hýbe“. Nemusí to nutně jen růst, může to třeba i dočasně padat. Například od září 2022 klesaly ceny zemního plynu a my jsme evidovali enormně zvýšený zájem o investice, ale také trading této komodity a s ní souvisejících firem.

Hodně to ovlivňuje geopolitika a dění ve světě. Proto se lidé v posledních letech začali zajímat třeba o zbrojovky. Z dlouhodobého hlediska je ale největší zájem o už zmíněné technologie. Mezi top firmami je pořád Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Nvidia nebo Tesla. To je taková stálá silná sedmička, kterou pak doplňují nějaké další firmy, o kterých se třeba v tu danou dobu zrovna mluví.

Vidíme tam ale i určitý „lokální patriotismus“. Lidé mají rádi domácí firmy. Možná mají pocit, že jim trochu víc rozumí. Takže v Česku je pořád hodně oblíbený ČEZ, a to i navzdory problémům, které v kontextu politické situace měl a stále má. Nebo možná právě proto, hodně se o něm mluvilo a byla tam větší nejistota. V takové chvíli do toho lidé trochu paradoxně dávají víc.

Vidíte tam do budoucna nějaké další perspektivní oblasti, nebo technologie pořád budou číslo jedna?

Osobně technologiím hodně věřím. Hýbou světem a největší pokrok poslední doby je s technologiemi úzce spojen. Na druhou stranu myslím, že je tam spousta dalších perspektivních oborů. Třeba zdravotnictví. Sám mám jednu z největších pozic právě v oblasti „healthcare“, protože věřím, že to bude vždy potřeba – a vzhledem k demografii ještě více než dříve.

Ale možností je obecně spousta. Je tady řada firem, které si i kvůli vysokým sazbám prošly horším obdobím. Jsou to třeba nemovitostní REITy (veřejně obchodovaná společnost generující příjmy z vlastnictví nebo provozu nemovitostí – pozn. red). V Česku je investování do nemovitostí velmi oblíbené, ale český „konzervativec“ potřebuje byt fyzicky vlastnit, nestačí mu akcie fondu, který vlastní nemovitosti třeba v Americe. Přitom to může být daleko lepší varianta. Právě REITy teď byly zatížené vyššími úrokovými sazbami, takže hodně klesaly. Jsou to ale často firmy, které jsou dlouhodobě stabilní a platí velmi dobrou dividendu, takže to může být zajímavá příležitost. To samé pak platí třeba pro automobilky, které si prošly strašným obdobím a některé mají pořád velmi zajímavou valuaci, i když už se trochu zvedly.

Na investice je třeba se dívat z dlouhodobého hlediska, změřit si výkonnost. Třeba i v naší platformě si lidé mohou podle určitých parametrů vyfiltrovat zajímavé akcie. Jednoduše si zadají požadovaný dividendový výnos, případně i další metriky a „vypadnou“ jim firmy, které to splňují. Takže příležitostí je spousta a nemusí to být jen o technologiích, které jsou aktuálně hodně drahé. Kdo se teď rozhodne „naskočit“ do Nvidie a podobných titulů, tomu držím palce. Není to samozřejmě nemožné, ale valuace je už opravdu hodně vysoko.

Když se ještě vrátíme k pasivnímu investování do ETF, vy tento produkt nabízíte v aplikaci poměrně krátce. Jak velký je o něj zájem?

Musím to zaklepat, ale zájem je opravdu velký. Trochu jsme to tedy čekali, protože jsme věděli, jaké jsou trendy. Viděli jsme rostoucí oblibu pasivního investování do ETF i skutečnost, že se touto cestou vydala spousta dalších firem po celém světě. Působíme v patnácti zemích a tento trend jsme viděli procházet celou Evropou. Takže podle očekávání je to velmi populární.

Jako jedni z mála tam nemáte žádné transakční poplatky. Jak je to možné?

To je poměrně častá otázka. Skutečně tam nemáme transakční poplatky až do objemu sto tisíc euro měsíčně. Je to proto, že ten produkt, nebo obecně ETF investice zatím nepovažujeme za hlavní zdroj příjmů. Určitě se na takovou úroveň chceme dostat, rádi bychom tam měli co nejvíc lidí a vytvořili z toho ziskový produkt, ale zatím máme primární zisky z CFD tradingu. To je něco, s čím jsme už před těmi asi dvaceti lety začínali a pořád z toho těžíme. Avšak v kontextu nedávného spuštění Frakčních akcií a Investičních plánů jsme započali transformaci do takzvané investiční „superaplikace“, která má být univerzální a vyhovovat všem typům investorů. V tomto ohledu je naším cílem být jedničkou na evropském trhu.

Letos uvedeme státní i korporátní dluhopisy jako další třídu aktiv, se kterou budou moci naši klienti investovat, říká Michael Kopta z XTB XTB, užito se svolením

To znamená, že do budoucna poplatky přidáte? Nebo jakým způsobem to „otočíte“ do zisku?

Se zpětným zaváděním poplatků nepočítáme. Jde nám o rozšíření klientské základny až do takové míry, kdy to začne dávat smysl i finančně. Samozřejmě počítáme s tím, že s rostoucí klientskou základnou bude vyšší zájem také o naše stávající produkty, ze kterých generujeme zisk. V poslední době to byly třeba CFD na kryptoměny nebo komodity, viz zmiňovaný zemní plyn. Komodity jsou obecně prvkem, který investory hodně láká a my nepočítáme s tím, že by se v tomto ohledu mělo něco změnit.

Proč vlastně došlo k té vaší přeměně, kdy jste začínali jako primárně tradingová společnost a dnes směřujete k vytvoření univerzální investiční aplikaci pro všechny?

Je to něco, co bylo jasné už od začátku. Trading je poměrně specifický byznys pro malou skupinu lidí, které obchodování zajímá a nevadí jim přijmout vyšší riziko. Pokud chceme být globálním hráčem s co největším počtem klientů, potřebujeme i jiné produkty. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme do naší nabídky přidali fyzické akcie a ETF. Chceme a potřebujeme být tam, kde jsou aktuální trendy finančního světa. Naše strategie není úplně výjimečná, neurčujeme trendy, jen je dobře sledujeme a držíme se jich. Pořád se ale považujeme za lídra a snažíme se novinky přinášet mezi prvními. A cílem je mít právě onu zmiňovanou investiční superaplikaci, kde si vybere doslova každý – ať už chce aktivně obchodovat s vyšším rizikem, sám vybírat jednotlivé akcie, nebo jen pasivně odkládat a spořit skrze ETF.

Jaké jsou tedy vaše plány pro letošek? Co chystáte za novinky?

Nejvýznamnějším plánovaným produktem bude „eMoney“ segment, takže elektronická peněženka. To by mělo být hotové ještě do konce roku. Okolo třetího a čtvrtého kvartálu pak chceme spustit třeba i státní a korporátní dluhopisy, po kterých je celkem vysoká poptávka.

Jak už jste zmínil, podobných aplikací jsou na trhu spousty. Co vnímáte jako svou hlavní konkurenční výhodu?

Myslím, že vedle zmiňované poplatkové struktury a šíře instrumentů, do kterých u nás klienti mohou již nyní investovat, je to určitě česká podpora a také české zázemí. Pro konzervativního českého investora je velmi důležité, že nejsme firma, která sídlí někde na Kypru, ale jsme skutečně v Česku, stabilně již bezmála 20 let, pod dohledem ČNB a s celoevropskými licencemi. To si myslím, že je pro nás hodně důležité a lidé na to slyší.

V kontextu lokálního působení pak hraje velkou roli i skutečnost, že už nás lidé dobře znají z médií, kde naši analytici či jiní představitelé často vystupují a odpovídají na otázky ohledně trhů či ekonomiky. Máme také velmi silný YouTube kanál, kde se zaměřujeme hlavně na zpravodajství a edukaci. I tady platí, že se nikdo neschovává, ale jde takříkajíc „s kůží na trh“. To u zahraničních brokerů nehrozí a mnohdy vůbec netušíte, kdo za danou firmou vlastně stojí, kdo pro ni tvoří obsah a podobně.

Michael Kopta

Investicím a tradingu se aktivně věnuje téměř deset let. Od roku 2019 působí ve společnosti XTB, kde se později stal nejen členem vedení, ale také má na starost marketingové aktivity pro Česko, Slovensko a Maďarsko.