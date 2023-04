Amazon se chystá do vesmíru. Příští rok spustí satelitní internet

Malý krok pro lidstvo, ale velký pro Amazon. Internetový gigant chce v následujících měsících vypustit do vesmíru tisíce satelitů. Do konce příštího roku přes ně začne nabízet internetové připojení. Investice do služby, která bude konkurovat například Starlinku Elona Muska, bude stát zhruba deset miliard dolarů. A ani sám Jeff Bezos si není jistý návratností této investice. Je dost možné, že k tomu nikdy nedojde, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Společnost nedávno odhalila příjmové antény, které budou budoucí předplatitelé její internetové služby Project Kuiper potřebovat ke komunikaci se satelity, jejichž hromadnou výrobu plánuje zahájit v tomto roce. Není jasné, kdy bude první ze satelitů vyslán na oběžnou dráhu, ale Amazon očekává, že začne poskytovat širokopásmové připojení pro některé zákazníky do konce roku 2024, uvedl The Wall Street Journal.

Virgin Orbit miliardáře Bransona vyhlásila v USA bankrot, firma hledá kupce Zprávy z firem Společnost Virgin Orbit britského miliardáře Richarda Bransona vyhlásila ve Spojených státech bankrot. Firma usiluje o prodej majetku, a proto dál hledá kupce. Minulý týden podnik oznámil, že propustí zhruba 85 procent z celkových 750 zaměstnanců. V dokumentech pro konkurzní řízení teď firma uvedla, že k loňskému 30. září měla aktiva přibližně za 243 milionů dolarů (5,2 miliardy korun) a dluh 153,5 milionu dolarů. ČTK, obi Přečíst článek

„Amazon zatím nikdy nic nevyslal do vesmíru," řekl Dave Limp, senior viceprezident pro zařízení a služby Amazonu na jedné březnové akci týkající se oboru satelitů. „Nevěděli jsme, jak to udělat. Museli jsme postavit tým. Ale udělali jsme velký pokrok," podotkl Limp k projektu, na kterém Amazon pracuje čtyři roky.

Plán na vypuštění 3200 satelitů

Nyní ale Amazon položil základy k tomu, aby dostal svou flotilu satelitů na oběžnou dráhu. Společnost zarezervovala lety na nosné raketě od kosmické společnosti United Launch Alliance (ULA) a zakoupila více než 80 misí během pětiletého období na nových raketách od ULA a dvou dalších poskytovatelů. Společnost plánuje provozovat více než 3200 satelitů.

Musk vypnul Ukrajině satelity pro navádění dronů. K válečným účelům Starlink není, tvrdí Money Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska podnikla kroky k tomu, aby zabránila ukrajinské armádě využívat satelitní internetovou službu Starlink k ovládání bezpilotních letounů. Podle agentury Reuters to ve středu uvedla prezidentka firmy Gwynne Shotwellová. Systém Starlink podle ní neměl nikdy sloužit jako zbraň. Ukrajina se už téměř rok brání ruské vojenské agresi. ČTK Přečíst článek

ULA měla začátkem května vystřelit na oběžnou dráhu dva prototypy satelitů Project Kuiper na své nové raketě nazvané Vulcan Centaur. Tato mise byla však nedávno odložena kvůli problému, který se objevil během testů. Během jednoho z nich začal unikat vodík, který způsobil explozi, uvedl generální ředitel ULA na Twitteru i s videem zachycujícím výbuch.

ULA ale podle jejího vyjádření již dokončila všechny další hlavní vývojové aktivity pro první start rakety Vulcan Centaur, která by vynesla satelity Amazonu a další užitečné zatížení. Mluvčí Amazonu odmítl zpoždění komentovat.

Konkurence StarLinku či OneWebu

Amazon je jednou z několika společností, které buď nabízejí, nebo plánují nabízet vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím satelitů obíhajících relativně blízko Země. Říkají, že tento typ služby odliší jejich nabídku od jiných internetových služeb, které jsou závislé na družicích jiných komerčních pronajímatelů satelitů umístěných dále od zemského povrchu, kdy sice paprsky pokrývají větší část planety najednou, ale zase čelí delším časům při odesílání a přijímání signálu. Projekt Kuiper však bude mít konkurenci i od společností, které pro poskytování internetu vybudovaly pozemní infrastrukturu.

Muskova síť satelitů StarLink dostane konkurenci, Eutelsat hodlá za miliardy koupit britského rivala OneWeb Zprávy z firem Francouzská satelitní společnost Eutelsat je připravena koupit britského rivala OneWeb v dohodě, která by mohla být oznámena již v pondělí, uvedla agentura Reuters s odkazem na své dva zdroje blízké jednání. Vznikem nové velké společnosti vznikne konkurence plánům miliardáře Elona Muska, jeho kosmické společnosti SpaceX a sítě StarLink na vybudování sítě tisíců satelitů kolem země, uvedl Reuters. duk Přečíst článek

Jedním z takových konkurentů je StarLink, satelitní služba provozovaná společností SpaceX miliardáře Elona Muska, která má na oběžné dráze již několik tisíc satelitů a více než milion předplatitelů. Další je OneWeb, společnost se sídlem v Londýně částečně vlastněná vládou Spojeného království, která v březnu dokončila rozmístění své počáteční flotily satelitů poté, co je vynesla a oběžnou dráhu indická nosná raketa. Některé vlády – včetně čínské – plánují podobnou spolupráci s komerční sférou.

Rozmístit velkou satelitní síť na nízké oběžné dráze není levné. Amazon hovořil o investici 10 miliard dolarů do projektu Kuiper. Také roční provozní náklady na plně vybudovanou síť jsou vysoké, přičemž náklady na výměnu satelitů dosahují podle odhadu společnosti McKinsey minimálně jedné miliardy dolarů ročně – za předpokladu, že satelity budou mít pětiletou životnost.

Návratnost nelze zaručit. Ale pracujeme na tom, říká Bezos

Na schůzi akcionářů Amazonu v roce 2021 Jeff Bezos řekl, že nemůže zaručit, že sázka společnosti na Project Kuiper přinese výnosy. „Věřím, že tomu tak bude, a tvrdě pracujeme na tom, abychom to zajistili,“ řekl Bezos, který byl v té době stále generálním ředitelem společnosti.

Starty nových raket, dvě zatmění Slunce a možná i přistání na Měsíci. Co čeká astronautiku v roce 2023? Money Loni vědce i nadšence astronautiky mimo jiné nadchly první úchvatné fotografie pořízené vesmírným teleskopem Jamese Webba (na snímku). Co se v dobývání kosmu očekává letos? Letošní rok bude v astronautice opět vzrušující, píše deník The New York Times. duk Přečíst článek

Současný generální ředitel Amazonu Andy Jassy, který do funkce nastoupil v polovině roku 2021, v nedávném dopise akcionářům naznačil, že Project Kuiper má potenciál stát se velkým byznysem. Důvodem jsou stovky milionů domácností a firem po celém světě, které nemají spolehlivý přístup k internetu. A co víc, jen málo společností má technické znalosti a investice potřebné k tomu, aby obsluhovaly tak velký trh, uvedl v dopise. „Věříme, že Kuiper představuje pro Amazon velmi velkou potenciální příležitost,“ napsal.

Roli bude hrát i cena satelitních antén pro příjem signálu Kuiperu. Byly proto vyvinuty s ohledem na náklady a budou například potřebovat relativně méně energie ke spojení se satelity. V březnu je Amazon poprvé ukázal veřejnosti. Standardní zákaznický model měří asi 71 čtverečních centimetrů a váží zhruba 2,3 kilogramu. Amazon uvedl, že věří, že dokáže vyrobit tyto terminály za méně než 400 dolarů (asi 8500 korun) za kus. K dispozici bude i větší anténa pro firemní klienty, kteří potřebují větší šířku pásma, a menší, který poskytne nižší rychlost, ale za nižší cenu.

Cenu za měsíc služby projektu Kuiper zatím Amazon nezveřejnil. Jedním z měřítek je tak Starlink společnosti SpaceX, který účtuje domácnostem v USA 90 dolarů nebo 120 dolarů (zhruba 1900, resp. 2600 korun) měsíčně za služby podle místa příjmu, a to po jednorázovém poplatku 599 dolarů. Ceny pro předplatitele v rozvojových zemích jsou podle webu Starlinku nižší.

Investoři Muskovi věří. Do SpaceX napumpovali dalších 750 milionů dolarů Zprávy z firem Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska získala v dalším investičním kole 750 milionů dolarů. Nová investice ocenila vesmírnou firmu na 137 miliard dolarů, uvedla CNBC. ČTK, vku Přečíst článek