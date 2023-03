FOTOGALERIE: Astronauti na Měsíci dostanou nové skafandry. Můžou v nich i dělat dřepy

Objemné bílé skafandry, které před půl stoletím nosil Neil Armstrong a jeho kolegové z programu Apollo, již brzy budou minulostí, napsala dnes agentura Reuters. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve spolupráci se společností Axiom Space představil nové vesmírné obleky upravené pro přistání na Měsíci, kam by se Američané měli v nadcházejících letech vrátit. Podívejte se níže ve fotogalerii z jejich představení v Houstonu.

Nové skafandry zahrnující přilbu, hledí, boty a batoh byly vyvinuty během zhruba deseti let. Nabízejí lepší ochranu před drsnými podmínkami ve vesmíru a lepší flexibilitu pro astronauty než ty předchozí. Kosmonauti by se v nich mohli lépe ohýbat nebo dřepět, například při sbírání kamenů z měsíčního povrchu. Hlavní inženýr Jim Stein na akci, kde byly vesmírné obleky představeny, v nich dokonce předvedl výpady a dřepy.

Jak vypadají nové skafandry NASA pro výsadek astronautů na Měsíci? Podívejte se:

Na přilbě jsou namontovány kamery a světla a batoh obsahuje systém podpory života, který byl popsán jako jakýsi „kříženec mezi velmi luxusním dýchacím přístrojem a klimatizací". Prototyp skafandru je černý s oranžovými, modrými a bílými linkami. Aby však byli astronauti chráněni před extrémními teplotami na Měsíci, budou skafandry pro tuto misi bílé. Přesná podoba obleků však zatím zůstává přísně střeženým obchodním tajemstvím.

Oblek, který prý padne devíti z desíti Američanů

Obleky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly širokému spektru potenciálních nositelů a aby se do nich vešlo nejméně 90 procent americké mužské a ženské populace, uvedla NASA. Skafandry, které v současné době nosí astronauti na misích na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), byly představeny přibližně před 40 lety. Vývoj nových vesmírných obleků se plánoval již dlouho, ale kvůli různým problémům se neustále odkládal.

Nové skafandry od společnosti Axiom Space mají být používány především pro lunární program Artemis. V jeho rámci se má poprvé po Měsíci projít žena a člověk jiné než bílé pleti. Ve vzdálenější budoucnosti se plánují i lety na Mars. Přistání na Měsíci je plánováno na rok 2025.

V prosinci byla úspěšně dokončena mise Artemis I, kdy modul Orion obletěl Měsíc a dostal se dál od Země, než kterékoliv jiné kosmické plavidlo navržené pro posádku. Mise Artemis II, při které modul obkrouží přirozenou zemskou družici s posádkou, je v plánu na listopad 2024.

