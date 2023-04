Družic není nikdy dost. Čína vybuduje další síť pro mise na Měsíc

Čína plánuje vybudovat systém družic, který má od roku 2030 sloužit jako komunikační most pro mise na Měsíc a do dalších částí vesmíru. Využíván má být také pro činnost přímo na Zemi, informovala podle agentury Reuters čínská státní média.

Pilotní projekt družicového systému má podpořit současný čínský program průzkumu Měsíce a výstavby mezinárodní lunární výzkumné stanice (ILRS), řekl podle státní agentury Nová Čína šéf čínského programu průzkumu hlubokého vesmíru Wu Jen-chua.

Začátek budování sítě satelitů nazvané Čchüe-čchiao-2 neboli Stračí most-2, podle mostu tvořeného strakami z čínské báje, byl stanoven na rok 2024. Vypuštěna má být družice pro přenos komunikace mezi odvrácenou stranou Měsíce a Zemí, která se bude používat pro čínské bezposádkové lunární mise plánované v tomto desetiletí.

Směr odvrácená strana Měsíce

Čína letos plánuje zahájit misi Čchang-e 6, jejímž cílem je získat vzorky horniny z odvrácené strany Měsíce. Na rok 2026 se chystá mise Čchang-e 7, která provede průzkum zdrojů v oblasti jižního pólu Měsíce, kde se uvažuje o vybudování dlouhodobého lidského obydlí. Po ní bude kolem roku 2028 následovat mise Čchang-e 8, kdy má být sestaven základní model ILRS.

Cílem Číny je dostat astronauty na Měsíc do roku 2030. Do roku 2040 má být hotova základní část družicového systému, který bude podporovat komunikační služby, navigaci a dálkový průzkum pro pilotované mise na Měsíc a průzkum hlubokého vesmíru, mimo jiné Marsu a Venuše, uvedl Wu.

V roce 2020 přivezla sonda Čchang-e 5 – pojmenovaná po víle, která podle čínské báje cestovala k Měsíci – na Zemi první čínské vzorky měsíční horniny. Své první přistání na Měsíci uskutečnila Čína v roce 2013 a do roku 2030 se chce stát vesmírnou velmocí.

