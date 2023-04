Přistání první soukromé mise na Měsíci se nezdařilo

Dnešní pokus o první komerční přistání na Měsíci podle Tokia zřejmě selhal. Japonská společnost ispace ztratila s modulem Hakuto-R kontakt v předpokládané době dosednutí na měsíční povrch, informoval generální ředitel ispace, kterého citovala agentura Reuters. Hakuto-R kroužil na oběžné dráze kolem Měsíce od března a 2,3 metru vysoký modul měl přistát v kráteru Atlas v 18:40 SELČ.

„Ztratili jsme komunikaci, proto musíme předpokládat, že jsme nedokázali dokončit přistání na povrchu Měsíce,“ uvedl ředitel ispace Takeši Hakamada, zatímco se inženýři v Tokiu pokoušeli znovu navázat spojení s modulem.

Letoví kontroloři v Tokiu s kamennými tvářemi hleděli na monitory, zatímco minuty ubíhaly a od modulu nepřicházela žádná zpráva, napsala agentura AP. Komentátor webového přenosu přistání vyzval všechny, aby byli trpěliví a dali kontrolorům čas prověřit, co se mohlo stát.

Pokud by se manévr podařil, šlo by o první přistání soukromé mise na Měsíci. Na palubě měl modul mimo jiné malé lunární vozítko Rašíd Spojených arabských emirátů a ještě menšího robota vyrobeného japonskou vesmírnou agenturou JAXA a japonským výrobcem hraček Tomy.

Dopravit technologii na Měsíc, který se od Země nachází asi 400 tisíc kilometrů, se zatím podařilo jen Spojeným státům, Rusku a Číně v rámci oficiálních vládních programů.

Historicky první „měkké“ přistání na Měsíci v roce 1966 uskutečnil Sovětský svaz s téměř stokilogramovým modulem, ve stejném roce následovalo přistání sondy USA. První úspěšné přistání člověka na družici Země v roce 1969 mají na kontě Spojené státy díky posádce Apolla 11.

