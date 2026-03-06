Mzdy v Česku rostou. Průměr už překonal 49 tisíc
Průměrná mzda v České republice loni vzrostla o 7,2 procenta na 49 215 korun. Zaměstnanci si tak v průměru polepšili o 3316 korun měsíčně. Druhým rokem po sobě se mzdy zvýšily také reálně – po započtení inflace vzrostly o 4,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Statistikové zároveň připomínají, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku průměrná mzda meziročně stoupla o 7,4 procenta na 52 283 korun. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo o 3616 korun více. Po zohlednění inflace se mzda zvýšila o 5,1 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostla po sezonním očištění o 1,8 procenta.
Medián mezd, tedy hodnota přesně uprostřed mzdového rozdělení, dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 45 523 korun. Polovina zaměstnanců tak brala více a polovina méně. Meziročně medián vzrostl o 8,8 procenta. U mužů činil 48 342 korun, zatímco u žen 42 692 korun. Podle ČSÚ pobíralo 80 procent zaměstnanců mzdu v rozmezí od 23 282 do 89 006 korun.
Vede IT
Nejvyšší mzdy měli loni zaměstnanci v odvětví informačních a komunikačních technologií, kde průměr přesáhl 89 tisíc korun. Ve finančnictví a pojišťovnictví se průměrná mzda dostala nad 80 tisíc korun. Naopak nejméně vydělávali lidé ve stravovacích a ubytovacích službách, kde průměrná mzda zůstala pod hranicí 30 tisíc korun, i když jejich příjmy často doplňuje spropitné.
Nejrychleji loni rostly mzdy v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde se zvýšily o 11,6 procenta. Více než desetiprocentní růst zaznamenalo také stavebnictví. Nejmenší meziroční nárůst měli zaměstnanci v odvětví těžby a dobývání, kde mzdy vzrostly o 4,2 procenta.
Ve čtvrtém čtvrtletí byl nejvyšší meziroční růst průměrné mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde dosáhl 15,8 procenta. Následovaly profesní, vědecké a technické činnosti s růstem 11,8 procenta. Naopak nejpomaleji rostly mzdy v ostatních činnostech (3,4 procenta) a ve finančnictví a pojišťovnictví (3,7 procenta).
