Přestaňte kupovat ruskou ropu, vzkázal Trump Evropě

Americký prezident Donald Trump řekl evropským lídrům, že jejich země musí přestat kupovat ruskou ropu, která pomáhá Moskvě financovat válku na Ukrajině. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na činitele Bílého domu.
Francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu navazujícím na jednání lídrů takzvané koalice ochotných médiím řekl, že Spojené státy v příštích dnech rozhodnou o americkém příspěvku k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu.
Celkem 26 zemí přislíbilo, že se zapojí do jednotek zajišťujících po dojednání míru s Ruskem bezpečnost Ukrajiny, ať již na zemi, na moři či ve vzduchu. Po jednání lídrů takzvané koalice ochotných v Paříži to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, který zároveň pohrozil Rusku novými sankcemi, pokud nezačne jednat o ukončení války. Americký prezident Donald Trump v telefonátu s evropskými lídry vyzval Evropu, aby přestala kupovat ruskou ropu, která pomáhá Moskvě financovat válku, napsala agentura Reuters.
Romance mezi prezidentem Donaldem Trumpem a Elonem Muskem není u konce. Prezident by si přál, aby se nejbohatší člověk světa a jeho štědrý sponzor vrátil do lůna republikánů.
Prezident Donald Trump se opět rozpovídal o svém někdejším nejbližším příteli a podporovateli, Elonu Muskovi, v pořadu The Scott Jennings Show.
Konflikt ho evidentně mrzí. „Vždycky jsem ho měl rád. A mám ho rád i teď. Ale vymkl se kontrole, ač by si sám přál, aby to neudělal,“ dodal Trump. Dále řekl Jenningsovi, že Musk je člověk se zdravým rozumem a dobrý člověk. Dodal, že doufá, že Musk nebude pokračovat ve svých plánech na založení nové politické strany a vrátí se k republikánům. „Myslím, že nemá na výběr,“ řekl Trump. „Co by dělal? Půjde s radikálními levicovými šílenci? Jsou to blázni.“
Musk otočil. Politickou stranu nezaloží, prý si nechce poškodit vztah s J.D. Vancem
Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce znepřátelit vlivné členy Republikánské strany tím, že by odlákal její voliče, píše list The Wall Street Journal.
Je evidentní, že si Trump Muska cení. „Z osmdesáti procent je supergénius, a ve zbylých 20 procentech má nějaké problémy. Až těch dvacet procent vyřeší, bude skvělý,“ řekl Trump o miliardáři.
Musk podpořil Trumpovu prezidentskou kampaň v roce 2024, vynaložil zhruba 277 milionů dolarů na podporu jeho a dalších republikánských kandidátů. Později se připojil k administrativě a byl hlavou agentury DOGE, dokud v květnu neodešel.
V červnu se však vztah Muska a Trumpa veřejně rozpadl poté, co oba zveřejnili ostré zprávy na sociálních sítích patřící oběma, X a Truth Social. Musk kritizoval Trumpa kvůli prezidentovu daňovému zákonu, známému také jako „Velký krásný zákon“, který byl schválen začátkem letošního roku. V červenci Musk na X řekl, že založí novou politickou stranu, nazvanou „America Party“.
Business Insider však v srpnu informoval, že Musk ještě nezahájil formální proces zakládání strany „America Party“, měsíc poté, co to slíbil na sociálních sítích. Musk i přes konflikt nadále zůstal hlavním dárcem Republikánské strany. Významné postavy hnutí MAGA, včetně viceprezidenta J.D Vance, doufají, že se Musk vrátí k republikánům. Tvrdí, že miliardář byl klíčový pro Trumpovo volební vítězství v roce 2024 a že přístup k nejbohatšímu muži světa by byl v budoucích volbách užitečný.
Ruská ekonomika se dostala do stagnace a mohla by vstoupit do recese, pokud centrální banka výrazněji nesníží úrokové sazby. Uvedl to podle agentury Reuters šéf největší ruské banky Sberbank German Gref na okraj Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku.
Ruský ministr financí Anton Siluanov minulý týden předpověděl, že hospodářský růst v Rusku v letošním roce zpomalí na 1,5 procenta. Zhoršil tak dřívější oficiální odhad, který počítal s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 2,5 procenta. Ekonomickou aktivitu v Rusku brzdí mimo jiné nedostatek pracovních sil a vysoké úrokové sazby, kterými se ruská centrální banka snaží držet pod kontrolou inflaci.
Centrální banka v červnu a červenci ve snaze podpořit domácí ekonomiku snížila svou základní úrokovou sazbu celkem o tři procentní body na 18 procent. Do konce letošního roku se očekává snížení sazby na 14 procent, ani to však podle Grefa nebude stačit k oživení ekonomiky. „Při současných úrovních inflace můžeme doufat v hospodářské oživení, pokud bude úroková sazba činit 12 procent nebo méně,“ uvedl Gref.
Putin je možná největší válečný zločinec naší doby, řekl německý kancléř Merz
Ruský prezident Vladimir Putin je možná největší válečný zločinec naší doby. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz v rozhovoru s televizí Sat.1 pro její úterní večerní relaci newstime. Podle agentury DPA jde o zatím nejostřejší Merzova slova na adresu šéfa Kremlu.
Ministr hospodářství Maxim Rešetnikov již v červnu prohlásil, že ruská ekonomika je na pokraji recese. Dodal, že recese není nevyhnutelná, záviset podle něj bude na vývoji měnové politiky, zejména úrokových sazeb. Prezident Vladimir Putin o několik dnů později odmítl tvrzení, že válka na Ukrajině ruskou ekonomiku ničí.
Rusko se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí. Ruská ekonomika následně prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje. V poslední době ale přibývají známky zpomalování hospodářské aktivity.
Mezinárodní měnový fond (MMF) koncem července snížil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 0,9 procenta z dříve předpokládaných 1,5 procenta. Tempo hospodářského růstu by tak mělo prudce zpomalit z loňských 4,3 procenta.
