Rusku klesají příjmy z prodeje ropy

Těžba ropy
Příjmy Ruska z prodeje ropy a ropných produktů v srpnu klesly na jednu z nejnižších úrovní od začátku války na Ukrajině, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ruský energetický průmysl se potýká s útoky ukrajinských dronů na ropné rafinerie a exportní ropovody i s dopady západních sankcí.

Příjmy proti červenci klesly o 920 milionů dolarů na 13,51 miliardy dolarů (přes 282 miliard korun) v důsledku poklesu vývozu ropy a pohonných hmot. Vliv mělo i zvýšení slevy z ceny ruské ropy Urals na přibližně 56 dolarů za barel, což je pod cenovým stropem 60 dolarů za barel, který stanovily západní státy.

„Příjmy Ruska z vývozu ropy zůstávají blízko pětiletého minima, což snižuje daňové příjmy a prohlubuje zpomalení ruské ekonomiky,“ uvedla agentura. Vývoz ropy a pohonných hmot z Ruska se podle ní v srpnu snížil o 70 tisíc barelů denně na 7,3 milionu barelů denně, z toho vývoz ropy klesl o 30 tisíc barelů denně a vývoz odvozených produktů o 40 tisíc barelů denně.

Andor Šándor: Jaderná válka s Ruskem asi nebude. Ale situace se komplikuje

Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska," říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.

Produkce ropy v Rusku v srpnu klesla o 30 tisíc barelů denně na 9,3 milionu barelů denně, což je v souladu s produkčními kvótami stanovenými skupinou OPEC+. Tu tvoří členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci včetně Ruska.

Ukrajina, která se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské invazi, se snaží ničit infrastrukturu, jež je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody. Minulý týden například Ukrajina znovu zasáhla ruský ropovod Družba. Ropu z Družby stále odebírají Slováci a Maďaři, jejichž vlády v srpnu na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky reagovaly negativně.

Cizí drony nad Českem? Reagovali bychom stejně jako Poláci, říká expert

V případě dronů nad ČR bychom zareagovali stejně jako Polsko, míní expert
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud by se cizí drony dostaly do českého vzdušného prostoru, zareagovali bychom podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše stejně jako Polsko. A také v Česku by mohla zasahovat letadla z jiných zemí, řekl Petráš. V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.

„V první řadě je třeba říct, že jsme součástí integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO, kdy z geografického hlediska se nacházíme v pozici, kdy kolem nás jsou další spojenci. Než by tedy nad naše území nějaké drony doletěly, byly by zničeny silami a prostředky, které mají naši alianční spojenci,“ uvedl Petráš.

Podle něj by se tedy drony z Ruska nad české území vůbec neměly dostat. Hypoteticky, kdyby se nepřátelské drony podařilo dostat třeba na Slovensko či do Polska a startovaly by na české území odtamtud, zachytil by je podle Petráše český systém střežení vzdušného prostoru. „A pak by se stalo to, co se stalo v Polsku. Byl by aktivován integrovaný systém obrany, vzlétla by naše letadla, která mají pohotovost, a byla by aktivována protivzdušná obrana. A pokud by bylo třeba, tak stejně jako v Polsku, by k nám byly v rámci toho integrovaného systému vyslány i letouny z jiných zemí. A nešlo by o výpomoc, ale o koordinaci. Drony by ale byly sestřeleny,“ uvedl Petráš.

Andor Šándor: Jaderná válka s Ruskem asi nebude. Ale situace se komplikuje

Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska,“ říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.

Drony zachytil systém Patriot

Do ochrany polského vzdušného prostoru se podle zdroje z NATO vedle polských stíhaček F-16 zapojily i spojenecké letouny, včetně nizozemských F-35, italského radarového letadla včasné výstrahy AWACS a aliančního tankovacího letounu MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, původem z Německa.

V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Ruské ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že jeho drony provedly rozsáhlý útok na vojenské objekty na západě Ukrajiny, tvrdí ale, že neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.

Obranný průmysl láká investory. J&T a Wood spouštějí nový fond zaměřený na bezpečnost

Obranný průmysl láká investory. J&T a Wood spouštějí nový fond zaměřený na bezpečnost
Rostoucí geopolitické napětí žene obranné rozpočty států na rekordní úrovně. Spojené státy chtějí od roku 2026 investovat bilion dolarů ročně, Evropa letos vydá na obranu 382 miliard eur. Do roku 2030 má počet evropských vojáků vzrůst o čtvrtinu na 1,9 milionu. Na tento trend reagují i čeští investoři. Společnosti J&T a WOOD & Company představily nový společný fond J&T WOOD Defense.

Zbrojní průmysl se stal klíčovým pilířem moderních ekonomik. Zatímco ještě před dekádou se hovořilo o mírové dividendě, dnes se armády napříč Evropou i USA připravují na dlouhodobé navyšování výdajů. „Letos všechny státy NATO plánují splnit závazek dvouprocentních výdajů na obranu,“ podotýká portfolio manažer J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek. „To je něco, co bylo dlouho zanedbáváno,“ dodává.

Investice do obrany mají stabilní a předvídatelný charakter a přinášejí poptávku napříč celým dodavatelským řetězcem – od výrobců munice až po kybernetickou bezpečnost či umělou inteligenci.

Radar s radomem

Pardubický Eldis pod křídly miliardáře Strnada roste. Dodá radary do Brd a Žďárských vrchů

Zprávy z firem

Výrobce radarových systémů Eldis Pardubice patří k menším, ale stabilním pilířům holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada. Společnost založená v roce 1991 navázala na tradici pardubické Tesly a dnes exportuje do více než 25 zemí světa. Nyní Eldis získal důležitou zakázku od Řízení letového provozu České republiky.

nos

Přečíst článek

Zbrojaři raketově rostou

Růstový potenciál obranného průmyslu dokládají i výsledky firem. Francouzský výrobce Dassault Aviation zhodnotil za poslední rok své akcie o více než 40 procent, švédský Saab o 43 procent a německý Rheinmetall přidal od roku 2016 přes dva tisíce procent. Investoři tak nacházejí v obranných titulech nejen stabilitu, ale i atraktivní růst.

Otevřený podílový fond J&T WOOD Defense cílí na společnosti schopné dlouhodobě profitovat z rozvoje obranného sektoru – od výrobců tradiční vojenské techniky a munice přes dodavatele strategických materiálů až po technologické firmy s přesahem do civilních aplikací. „Velmi cenná je pro nás podpora WOOD & Company, jejíž odborníci jsou součástí strategického panelu a poskytují fondu hluboký analytický kontext,“ uzavírá Hájek.

Potenciál nový fond vidí například ve společnosti Theon, která vyrábí vybavení pro noční vidění vojáků, ale také v tradičních velkých dodavatelů vládních zakázek jako Lockheed Martin. Další příležitost je podle Hájka v satelitech, které se uplatní i v civilním využití. Například v zemědělství. Z evropských výrobců tedy především společnosti Thales a Leonardo. Výběr společností diskutuje strategický panel fondu, kam z Wood & Co. zasedli například Tomáš Kacerovský či Atinc Ozkan, analytik s více než 25 lety zkušeností.

