Zda USA na Írán zaútočí Trump stále neví, ale už mu dochází trpělivost

Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že nemůže říct, zda Spojené státy podniknou útok na Írán. Šéf Bílého domu zároveň uvedl, že mu dochází trpělivost.

Teherán vyjádřil zájem vyjednávat, ale na to je velmi pozdě, sdělil prezident novinářům, zatímco dohlížel na instalaci nového vlajkového stožáru na Jižním trávníku Bílého domu. Trump podle tisku uvažuje o zapojení USA do úderů, které Izrael od pátku podniká na Írán. „To nemohu říct. Možná to udělám, možná ne. Nikdo neví, co udělám,“ odpověděl Trump na otázku o možných amerických úderech na Írán.

Íránci podle něj chtějí vyjednávat a navrhli, že za tímto účelem přijedou do Bílého domu. Americký prezident již poněkolikáté zopakoval, že Írán podle něj měl být vstřícnější ve vyjednáváních před tím, než na něj zaútočil Izrael.

Írán je zdecimovaný a bezbranný

Írán má podle Trumpa velké potíže, jeho protivzdušná obrana je zdecimovaná a země je zcela bezbranná. Prezident uvedl, že neví, jak dlouho konflikt bude trvat, a že řekl izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby pokračoval.Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí v reakci na Trumpovu úterní výzvu ke kapitulaci uvedl, že Írán se nikdy nevzdá a že jakoukoliv americkou vojenskou intervenci nepochybně doprovodí nenapravitelné škody. Novináři se dnes Trumpa tázali na komentář k vyjádření Chameneího. „Hodně štěstí,“ vzkázal stručně íránskému vůdci Trump.

„Dvě velmi prostá slova: bezpodmínečná kapitulace. Mám toho dost,“ zopakoval dnes Trump svoji výzvu. Íránci podle něj mají „nekalé úmysly“, co se týče jejich jaderného programu. Americký prezident zároveň dodal, že má Íránce rád, za svou kariéru jich potkal mnoho.

Trump dnes rovněž zlehčoval nabídku ruského prezidenta Vladimira Putina sehrát v konfliktu roli prostředníka. „Řekl jsem mu, udělej mi laskavost - zprostředkuj si to u sebe... Řekl jsem, Vladimire, zprostředkujme to nejdříve v Rusku, tímto se můžeš zabývat později,“ sdělil Trump.

Armáda Spojených států je připravena realizovat jakékoli rozhodnutí prezidenta Trumpa v otázkách války a míru, oznámil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Nepotvrdil však přípravu možného úderu na Írán.

Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer dnes uvedl, že požádal Trumpovu administrativu o brífink o izraelsko-íránském konfliktu pro všech 100 senátorů.

Tel Aviv tvrdí, že svými útoky chce Teheránu znemožnit získat jadernou zbraň. Írán přitom popírá, že by se o něco takového snažil, a zároveň opakuje, že hodlá pokračovat ve svém mírovém jaderném programu. V odvetě na izraelské údery Írán od pátečního večera útočí na nepřítele raketami a drony.

