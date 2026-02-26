Trump a Epstein znovu spolu ve spisech. Chybějící dokumenty budí podezření
Americké ministerstvo spravedlnosti nezahrnulo do zveřejněných spisů k případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina dokumenty týkající se obvinění, že prezident Donald Trump před desítkami let sexuálně zneužil nezletilou dívku. Informovala o tom americká média včetně deníku The New York Times, stanice CNN a rozhlasu NPR.
Podle zveřejněného rejstříku vyšetřovacích materiálů existuje více než 50 stran dokumentů shrnujících rozhovory, které Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vedl s ženou, jež obvinila jak Epsteina, tak Trumpa. Ministerstvo spravedlnosti však podle NYT zveřejnilo pouze jeden souhrn – ten, který popisuje obvinění proti Epsteinovi. Zbylé tři souhrny a poznámky z rozhovorů ve spisech chybí.
Obvinění z 80. let
Žena se úřadům přihlásila v červenci 2019, krátce po Epsteinově zatčení kvůli obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle zveřejněných dokumentů uvedla, že ji Epstein opakovaně znásilnil v 80. letech, když byla nezletilá.
Ve zprávě federálních činitelů se také uvádí, že ji Epstein představil Trumpovi, který ji měl při jednom setkání sexuálně napadnout. K incidentu podle dokumentů mohlo dojít v polovině 80. let, kdy jí bylo mezi 13 a 15 lety. Spisy podle NYT neobsahují hodnocení FBI ohledně důvěryhodnosti těchto tvrzení.
Demokrati mluví o zastírání
Demokratičtí zákonodárci obvinili Trumpovu administrativu z utajování informací. „Ministerstvo spravedlnosti se účastní největšího zastírání pravdy v moderní historii Ameriky,“ uvedl nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru pro dohled Robert Garcia. Podle něj resort opakovaně odmítá zveřejnit úplné spisy a nyní skrývá dokumenty, které poukazují na obvinění proti Trumpovi.
Demokraté ve výboru pro dohled již obvinění vyšetřují a zahájí také šetření ohledně nezveřejnění dokumentů.
Reakce Bílého domu
Mluvčí Bílého domu na dotaz NPR uvedla, že Trump „udělal pro Epsteinovy oběti více než kdokoliv jiný před ním“. Ministerstvo spravedlnosti podle agentury AFP sdělilo, že prověřuje, zda některé spisy nebyly nesprávně zpracovány, ale odmítlo jakékoliv pochybení.
Případ tak znovu oživuje citlivé propojení jmen Trump a Epstein a vyvolává další politickou debatu o rozsahu zveřejněných dokumentů.