Američané zaútočili na Írán. Zemi čeká buď mír nebo tragédie, pohrozil Trump dalšími údery

Spojené státy zaútočily na tři íránské jaderné provozy, které byly zcela zničeny. Oznámil to v krátkém projevu k národu americký prezident Donald Trump. Americká hlava státu také varovala Teherán, že pokud nepřistoupí na mír, čekají ho mnohem větší údery.

Washington se svojí operací přímo zapojil do izraelských útoků, jejichž cílem je zničení íránského jaderného programu i oslabení íránského státu. Teherán v uplynulých dnech pohrozil odvetou, která by mohla na Blízkém východě vyvolat širší konflikt, uvádí agentura AP.

„Írán čeká buď mír nebo tragédie,“ prohlásil Trump. „Pamatujte si, že zbývá mnoho cílů ... A pokud mír nepřijde rychle, půjdeme po těchto cílech přesně, rychle a šikovně,“ řekl Trump v krátkém proslovu, během něhož za ním stál viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a šéf Pentagonu Pete Hegseth.

Později Trump Teheránu vzkázal, že „jakákoliv odplata ze strany Íránu proti Spojeným státům se setká s výrazně větší silou, než jaké jsme byli svědky dnes večer“.

Trump potvrdil, že Spojené státy zasáhly jaderné objekty Fordo, Natanz a Isfahán. Spojené státy na operaci spolupracovaly „jako tým“ s Izraelem a jeho premiérem Benjaminem Netanjahuem, aby vymazaly tuto „strašnou hrozbu pro Izrael“, řekl šéf Bílého domu.

Netanjahu Trumpovi za útoky na Írán poděkoval a řekl, že mu děkují i lidé v Izraeli. „Historie ukáže, že Trump zakročil proti nejnebezpečnějšímu režimu odepřel mu ty nejnebezpečnější zbraně na světě,“ řekl šéf izraelské vlády v blahopřejném videu zveřejněném ještě před Trumpovým proslovem. Později uvedl, že íránský jaderný program ohrožoval samotnou existenci Izraele a znamenal hrozbu pro mír ve světě.

Izrael od 13. června útočí v Íránu na jaderné provozy, přední vojenské činitele, jaderné vědce, místa spojená s obranou nebo na ropná pole. Odůvodňuje to snahou zastavit vývoj íránské jaderné zbraně. Írán tvrdí, že jeho jaderný program má civilní charakter. V posledních dnech v odvetě podniká dronové a raketové útoky proti Izraeli.

