Historický deal. Trump v Rijádu vyjednal zakázky pro americké firmy za 13,4 bilionu

Americký prezident Donald Trump a saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán podepsali dohodu o strategickém hospodářském partnerství. Součástí jsou smlouvy o spolupráci v energetickém, těžebním a obranném průmyslu, přičemž zakázky pro americké firmy dosahují hodnoty 600 miliard dolarů (13,4 bilionu korun), uvedl Bílý dům.

Dohoda o prodeji vojenského materiálu dosahuje hodnoty téměř 142 miliard dolarů (3,2 bilionu korun). Zahrnuje dodávky moderní vojenské techniky od více než desítky amerických zbrojařských firem. Zakázky se týkají letectva, protivzdušné a protiraketové obrany, mořské a pobřežní bezpečnosti, modernizace pozemních sil a vylepšení komunikačních systémů. Dohoda počítá také s výcvikem saúdskoarabských vojáků.

Američané se zároveň se Saúdskou Arábií domluvili na vývozu plynových turbín a energetických řešení konglomerátu General Electric v celkové hodnotě 14,2 miliardy dolarů a civilních letadel Boeing 737-8 za 4,8 miliardy dolarů. Technologické společnosti jako Google, Oracle, Salesforce a další podle Washingtonu přislíbily investici 80 miliard dolarů.

Saúdský ropný gigant Saudi Aramco podepíše memoranda o porozumění s americkým producentem zkapalněného zemního plynu (LNG) NextDecade a se společností Sempra. Na americko-saúdském investičním fóru to podle agentury Reuters uvedl generální ředitel saúdské společnosti Amín Násir. Ve zdravotnickém sektoru je plánována investice 5,8 miliardy dolarů, včetně výstavby závodu saúdského investora na výrobu infuzních roztoků v Michiganu.

S Trumpem přiletěli miliardáři

Trump v Rijádu zahajuje cestu po třech zemích Perského zálivu. Cílem návštěvy jsou zejména dohody o obchodu a investicích. Trumpa doprovázejí i ministři financí a obchodu Scott Bessent a Howard Lutnick, kteří se účastní fóra o investicích. Na něm by měli být rovněž podnikatelé Elon Musk, Mark Zuckerberg či Sam Altman.

