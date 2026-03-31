Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček: Když podnikáte, nikdy nemáte volno
Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“
Dobrá sluchátka jsou tedy základ, předpokládám.
Sluchátka s potlačením okolního hluku jsou pro mě naprostá nezbytnost. Mám nové AirPody Pro. Jsem klasický jablíčkář, od Applu mám většinu věcí. Ale nebylo tomu tak vždycky. Když jsme začínali s prodejem Applu v roce 2012 a šel jsem do té tehdy miniaturní kanceláře, kterou tu mělo zastoupení Applu pronajatou, přišel jsem s telefonem HTC. Když jsme měli mítinky partnerů, všichni na mě koukali jako na vyvrhela, byl jsem jediný. Ale i dneska jsem asi jediný, kdo tam nemá Apple Watch.
Koukám, že máte klasiku. Neměříte se?
Vždycky říkám, že až Apple udělá opravdu hodinky, hned si je hned pořídím. Ale hodinky jsou prostě kulaté, pardon. Na sport používám Garminy, ale jinak ne. Navíc většinu času v kanceláři jsem u počítače, takže nepotřebuju další display. Hodně lidí překvapuje, když tu třeba máme schůzku deseti lidí a já přijdu jen s papírem a tužkou. Ostatní si většinou otevřou notebooky a najednou nevíte, co kdo vlastně dělá.
Řídíte velkou firmu, takže jste v kanceláři pořád? Nebo si nosíte práci i domů?
Když podnikáte, vlastně nikdy nemáte volno. Nikdy nemůžete říct: Teď nemakám. Na druhou stranu už to není tak, jako když mi bylo třicet. To jsem se nezastavil. Teď to mám spíš tak, že všechno, co potřebuju udělat, se snažím udělat v kanceláři a domu to moc nenosit. Ale jasně, mám tam notebook a takové ty mechanické věci jako potvrzování faktur můžu odbavit i z domova.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Role CEO v současné době zahrnuje tuny věcí od strategií přes marketing až po operativu a někdy i řešení nejbanálnějších problémů. Jak si to vnitřně dělíte?
Ono to nejde moc dělit. Těžko můžete říct, že ráno od osmi budete mít operativu, pak od dvou do čtyř kreativní přemýšlení nad strategií a podobně. Mozek funguje na mnoha úrovních, nikdy žádnou nevypnete, jen třeba aktuálně běží méně než ta, kterou vnímáte. Nikdy nebude fungovat to, když si řeknete, že teď něco vymyslíte. Z toho nikdy nic nebylo. Takže třeba já osobně chodím plavat, u toho mě napadne hodně věcí. Uvolníte se, nemůžete nic poslouchat, je tam to zvláštní ticho a šum. Ideální pro hlubší zamyšlení.
A jaký typ šéfa jste? Co jsou vaše priority?
To se musíme vrátit roky zpět. Když jsem začínal prodávat mobily, byli jsme dva. Kolega spolužák z VŠE Kamil Vacek byl TEN obchodník a marketér a já se věnoval všemu ostatnímu. Operativa, finance, logistika, vývoj. Jin a jang. Doplňovali jsme se. Zároveň jsem se toho za těch dvanáct společných let hodně naučil. Pak jsme se rozdělili. On chtěl dělat velkoobchod, já retail. Ale najednou jsem v tom byl sám, takže jsem musel zastat všechno. Protože ty části nemohou fungovat samostatně. Dneska na to už mám naštěstí lidi, kteří v těch jednotlivých věcech jsou lepší než já.
Takže vaše role je již spíše dohlížitelská?
Za těch víc než 25 let podnikání už máte schopnost toho celkového pohledu. Takže ano, spíš koordinuju. Ale umím vstoupit do nějaké konkrétní věci, když vidím, že ji moje zkušenost může urychlit. Dříve jsem také chodil na všechny schůzky s partnery, domluvili jsme deal a já šel zpět do kanclu a exekuoval to. Dneska na schůzky chodím sice pořád, ale spíš proto, že se s partnery dlouhodobě známe. Uděláme nějakou rámcovou dohodu, ale pro mě to tím končí, detaily již řeší jiní.
Petr Syrůček
Zakladatel a majitel skupiny Smarty, do které patří e-shop s elektronikou smarty.cz, Apple Premium Reseller iWant a gamingový řetězec JRC. Podnikat začal již na přelomu tisíciletí, když spolu se spolužákem Kamilem Vackem založil společnost Kiboon Electronics, která do Česka začala dovážet značku Samsung a HTC do CEE.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.