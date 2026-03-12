MDŽ se mění v nákupní svátek. E-shopy hlásí výrazný růst objednávek
Mezinárodní den žen se v posledních letech z tradičního symbolického svátku postupně proměňuje ve významný nákupní moment pro e-shopy. Podle dat z online trhu roste v období před 8. březnem zájem o dárky i produkty osobní péče a obchodníci zaznamenávají výrazný nárůst objednávek.
Analýza e-commerce platformy Webinterpret ukazuje, že mezi 1. a 8. březnem stoupá počet denních objednávek přibližně o 26 procent oproti zbytku měsíce. Nejvíce se tento trend projevuje v kategoriích zaměřených na dárky a péči o sebe, především v segmentech beauty a personal care. Podle analytiků navíc růst začíná už ve druhé polovině února a vrcholí těsně před samotným svátkem.
Podobný vývoj potvrzují i data internetového prodejce kosmetiky Notino. V období od 23. února do 8. března 2026 zaznamenal e-shop celkem 1,5 milionu objednávek. Nejvíce nakupovali zákazníci v Polsku s téměř 250 tisíci objednávkami, následovali Češi se zhruba 190 tisíci nákupy.
„V posledních letech vidíme, že se Mezinárodní den žen v beauty segmentu postupně posouvá z čistě symbolického svátku do reálného nákupního momentu. Zákazníci častěji vybírají konkrétní dárek, který má delší hodnotu než tradiční květina – typicky vůni nebo péči o pleť či dekorativní kosmetiku. Češi kolem 8. března nejvíce nakupovali produkty z kategorie určené na rty, tedy rtěnky, lesky, balzámy či konturovací tužky. Je vidět, že lidé chtějí darovat něco osobnějšího a promyšlenějšího,“ říká Alexandra Išuninová, mluvčí společnosti Notino.
Valentýn a MDŽ: podobný efekt, jiná motivace
Data zároveň ukazují rozdíly mezi dvěma nejbližšími „dárkovými“ svátky roku – Valentýnem a Mezinárodním dnem žen. Zatímco Valentýn je spojen především s partnerskými dárky a romantickou symbolikou, MDŽ má širší společenský rozměr. Lidé nakupují nejen pro partnerky, ale také pro maminky, kolegyně či kamarádky.
Tomu odpovídá i struktura nákupů. Před letošním MDŽ na Notinu nejrychleji rostly kategorie dekorativní kosmetiky (o 26 procent), péče o pleť (o 19 procent) a péče o vlasy (o 18 procent). Vůně tvořily zhruba 15 procent prodejů.
Vedle obdarovávání se navíc potvrzuje trend takzvaného self-giftingu, tedy nákupů pro vlastní potřebu.
„Část zákaznic využívá 8. březen jako příležitost dopřát si kvalitní péči nebo vůni pro sebe. Nejde o impulzivní nákupy, ale spíše o vědomé rozhodnutí investovat do produktu, který jim dělá radost,“ doplňuje Išuninová.
Nákupy vrcholí na poslední chvíli
Podobně jako u jiných sezónních svátků se i u MDŽ projevuje výrazný last-minute efekt. Největší nákupní vlna letos přišla přímo v den svátku, kdy počet objednávek na Notinu vzrostl o 36 procent oproti běžnému dni.
E-shop proto předem navýšil zásoby bestsellerů i dárkových balení na všech svých 27 evropských trzích. Zákazníci zároveň častěji využívali služby jako dárkové balení nebo personalizaci objednávek.
Z dat také vyplývá, že Mezinárodní den žen má výrazně silnější tradici ve východní Evropě, například v Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku nebo Bulharsku. Počet objednávek v těchto zemích byl podle statistik zhruba 2,5krát vyšší než v západní Evropě.
Podle analytiků tak MDŽ postupně získává v evropském online retailu podobný význam jako Valentýn – s tím rozdílem, že motivace k nákupu je širší a nesoustředí se pouze na romantické dárky.
