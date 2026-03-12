Vyberte si z našich newsletterů

MDŽ se mění v nákupní svátek. E-shopy hlásí výrazný růst objednávek

Mezinárodní den žen se v posledních letech z tradičního symbolického svátku postupně proměňuje ve významný nákupní moment pro e-shopy. Podle dat z online trhu roste v období před 8. březnem zájem o dárky i produkty osobní péče a obchodníci zaznamenávají výrazný nárůst objednávek.

Analýza e-commerce platformy Webinterpret ukazuje, že mezi 1. a 8. březnem stoupá počet denních objednávek přibližně o 26 procent oproti zbytku měsíce. Nejvíce se tento trend projevuje v kategoriích zaměřených na dárky a péči o sebe, především v segmentech beauty a personal care. Podle analytiků navíc růst začíná už ve druhé polovině února a vrcholí těsně před samotným svátkem.

Podobný vývoj potvrzují i data internetového prodejce kosmetiky Notino. V období od 23. února do 8. března 2026 zaznamenal e-shop celkem 1,5 milionu objednávek. Nejvíce nakupovali zákazníci v Polsku s téměř 250 tisíci objednávkami, následovali Češi se zhruba 190 tisíci nákupy.

„V posledních letech vidíme, že se Mezinárodní den žen v beauty segmentu postupně posouvá z čistě symbolického svátku do reálného nákupního momentu. Zákazníci častěji vybírají konkrétní dárek, který má delší hodnotu než tradiční květina – typicky vůni nebo péči o pleť či dekorativní kosmetiku. Češi kolem 8. března nejvíce nakupovali produkty z kategorie určené na rty, tedy rtěnky, lesky, balzámy či konturovací tužky. Je vidět, že lidé chtějí darovat něco osobnějšího a promyšlenějšího,“ říká Alexandra Išuninová, mluvčí společnosti Notino.

Valentýn a MDŽ: podobný efekt, jiná motivace

Data zároveň ukazují rozdíly mezi dvěma nejbližšími „dárkovými“ svátky roku – Valentýnem a Mezinárodním dnem žen. Zatímco Valentýn je spojen především s partnerskými dárky a romantickou symbolikou, MDŽ má širší společenský rozměr. Lidé nakupují nejen pro partnerky, ale také pro maminky, kolegyně či kamarádky.

Tomu odpovídá i struktura nákupů. Před letošním MDŽ na Notinu nejrychleji rostly kategorie dekorativní kosmetiky (o 26 procent), péče o pleť (o 19 procent) a péče o vlasy (o 18 procent). Vůně tvořily zhruba 15 procent prodejů.

Vedle obdarovávání se navíc potvrzuje trend takzvaného self-giftingu, tedy nákupů pro vlastní potřebu.

„Část zákaznic využívá 8. březen jako příležitost dopřát si kvalitní péči nebo vůni pro sebe. Nejde o impulzivní nákupy, ale spíše o vědomé rozhodnutí investovat do produktu, který jim dělá radost,“ doplňuje Išuninová.

Poučili jsme se. Vinograf má být špička, ne řetězec, říká spolumajitel podniku

Enjoy

Vinograf má za sebou nepovedenou expanzi, uzavírání poboček i zásadní restart. Dnes se soustředí výhradně na Senovážné náměstí, kde chce nabídnout špičkové víno, plnohodnotnou kuchyni a uvolněnou atmosféru. „Nejdřív musíte zvládnout jedno místo dokonale, teprve pak se můžete bavit o růstu,“ říká spolumajitel podniku Radovan Kubáč.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Nákupy vrcholí na poslední chvíli

Podobně jako u jiných sezónních svátků se i u MDŽ projevuje výrazný last-minute efekt. Největší nákupní vlna letos přišla přímo v den svátku, kdy počet objednávek na Notinu vzrostl o 36 procent oproti běžnému dni.

E-shop proto předem navýšil zásoby bestsellerů i dárkových balení na všech svých 27 evropských trzích. Zákazníci zároveň častěji využívali služby jako dárkové balení nebo personalizaci objednávek.

Z dat také vyplývá, že Mezinárodní den žen má výrazně silnější tradici ve východní Evropě, například v Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku nebo Bulharsku. Počet objednávek v těchto zemích byl podle statistik zhruba 2,5krát vyšší než v západní Evropě.

Podle analytiků tak MDŽ postupně získává v evropském online retailu podobný význam jako Valentýn – s tím rozdílem, že motivace k nákupu je širší a nesoustředí se pouze na romantické dárky.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

K Íráncům promluvil nový duchovní vůdce. Vyzval k uzavření Hormuzského průlivu

Modžtaba Chameneí
ČTK
ČTK
ČTK

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské úřady postupně zveřejňují kusé informace o tom, že byl Modžtaba Chameneí zraněn.

V prohlášení Chameneího mladšího se podle agentury AP uvádí, že Hormuzský průliv by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele. Text zároveň oznamuje, že íránské údery na cíle v arabských zemích Perského zálivu budou pokračovat.

Íránská státní televize přečetla první prohlášení nového duchovního vůdce ČTK

V jakém stavu je Modžtaba Chameneí? 

Syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján ve středu uvedl, že slyšel, že byl Modžtaba Chameneí zraněn. Íránská státní televize Modžtabu Chameneího dříve bez podrobností označila za zraněného ve válce. Deník NYT s odkazem na tři íránské zdroje hovořící pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že Modžtaba Chameneí byl zraněn v první den americko-izraelských úderů a utrpěl mimo jiné zranění nohou. Britský bulvární deník The Mirror bez uvedení zdroje dnes napsal, že se množí spekulace, že je nově zvolený vůdce v kómatu, bojuje o život a přišel o „nejméně jednu nohu“.

Otec Modžtaby Chameneího, Alí Chameneí, jakož i žena a syn nového vůdce, byli zabiti v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.

Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk

Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk

Politika

Desítky amerických demokratických senátorů vyzvaly vládu prezidenta Donalda Trumpa, aby vysvětlila okolnosti únorového útoku na dívčí školu v Íránu. Podle stále přibývajících indicií za ním mohly stát Spojené státy. Informovala o tom agentura AP.

nst

Přečíst článek

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Money

Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Nová nafta pro Evropu poteče z Rijeky. Investice chemiček INA a MOL mění energetickou mapu regionu

Rafinerie ropy v chorvatské Rijece
MOL
Michal Nosek
Michal Nosek

Na pobřeží Kvarnerského zálivu se mezi nádržemi, potrubím a ocelovými věžemi dokončila jedna z největších průmyslových investic v moderním Chorvatsku. Modernizace rafinerie Rijeka za téměř 700 milionů eur má zvýšit efektivitu výroby, posílit energetickou bezpečnost střední Evropy, snížit závislost na ruské ropě a otevřít cestu k výrobě zeleného vodíku.

Když se člověk blíží k chorvatské Rijece od moře, mezi přístavními jeřáby a kopci nad Kvarnerským zálivem se objeví les kovových konstrukcí, potrubí a vysokých technologických věží. Rozlehlý průmyslový komplex na okraji města je rafinerie Rijeka. Jeden z nejdůležitějších energetických uzlů v jihovýchodní Evropě.

FOTOGALERIE: Rafinerie v Rijece

Rafinerie Rijeka je navíc důležitou součástí širší logistické infrastruktury ve střední Evropě. Ropa do ní přichází především prostřednictvím chorvatského ropovodu Adria, který propojuje přístav Omišalj s rafineriemi v region Rafinerie Rijeka je navíc důležitou součástí širší logistické infrastruktury ve střední Evropě. Ropa do ní přichází především prostřednictvím chorvatského ropovodu Adria, který propojuje přístav Omišalj s rafineriemi v region Rafinerie Rijeka je navíc důležitou součástí širší logistické infrastruktury ve střední Evropě. Ropa do ní přichází především prostřednictvím chorvatského ropovodu Adria, který propojuje přístav Omišalj s rafineriemi v region 13 fotografií v galerii

Právě zde dokončila chorvatská společnost INA ze skupiny MOL projekt, který zásadně mění podobu celého zařízení. Modernizace za téměř 700 milionů eur je největší investicí v historii společnosti a patří zároveň k největším průmyslovým projektům, jaké Chorvatsko v posledních desetiletích realizovalo.

Význam projektu však nekončí na chorvatských hranicích. Rafinérská infrastruktura ve střední a jihovýchodní Evropě je navzájem úzce propojená a stabilita těchto zařízení je důležitá i pro Českou republiku. Slovenská rafinerie Slovnaft, která je stejně jako INA součástí skupiny MOL, totiž dlouhodobě zásobuje přibližně 20 procent českého trhu s pohonnými hmotami. Významná část těchto dodávek směřuje především na Moravu a do Slezska.

„Produkty z místní rafinerie mohou být využity i na moravských čerpacích stanicích. Český trh je součástí širšího regionálního systému zásobování palivy. Západ České republiky je standardně zabezpečen dodávkami z jiných ropovodů,“ uvedl ředitel rafinerie Ladislav Nagy.

čerpací stanice (ilustrační foto)

Nafta skokově zdražila. Litr už stojí přes 40 korun

Money

Nafta na českých čerpacích stanicích během jediného dne zdražila o více než korunu a překročila hranici 40 korun za litr, informovala společnost CCS.

ČTK

Přečíst článek

Logistický uzel

Rafinerie Rijeka je navíc důležitou součástí širší logistické infrastruktury ve střední Evropě. Ropa do ní přichází především prostřednictvím chorvatského ropovodu Adria, který propojuje přístav Omišalj s rafineriemi v regionu. Právě tento koridor představuje jednu z alternativních tras, jež mohou pomoci diverzifikovat dodávky ropy do střední Evropy.

V Rijece dnes stojí zařízení, které připomíná menší průmyslové město. Desítky kilometrů potrubí propojují obří zásobníky ropy, technologické jednotky, kompresory i chladicí věže. V areálu se pohybují cisterny, servisní vozidla a pracovníci v reflexních vestách. Vysoké ocelové konstrukce vystupují nad přístavní zátoku, zatímco pod nimi probíhají složité procesy přeměny ropy na paliva a další produkty.

Právě v tomto prostředí vznikla nová technologická jednotka, která je srdcem celé modernizace. Takzvaná Delayed Coker Unit. Jde o zařízení, které umožňuje zpracovat zbytky po rafinaci ropy mnohem efektivněji než dříve a získat z nich další hodnotné produkty.

Díky této technologii dokáže rafinerie využít každý barel ropy mnohem lépe než v minulosti. Ze stejného množství suroviny tak vznikne více produktů s vyšší přidanou hodnotou.

Současně se rozšiřují možnosti zpracování ropy. Rafinerie nyní zvládne pracovat s širším spektrem ropných směsí, včetně těžších druhů ropy, které byly dříve technologicky náročné. Celková kapacita rafinerie se díky modernizaci dostává až na čtyři miliony tun ropy ročně.

Jedním z nejviditelnějších výsledků projektu bude změna ve struktuře výroby. Podíl nedostatkového dieselu na celkové produkci má vzrůst přibližně o třetinu. Pro Chorvatsko je to zásadní zejména během letních měsíců, kdy se země zaplní miliony turistů a spotřeba paliv výrazně roste.

Ropovod Družba, Maďarsko

Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem

Politika

Poškozený ropovod Družba by mohl být podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského technicky připraven k obnovení provozu zhruba za měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko ale Kyjev obviňují, že opravy zdržuje z politických důvodů. Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň pohrozil využitím politických a finančních nástrojů, aby si vynutil obnovení dodávek ruské ropy.

nst

Přečíst článek

Bez ruských surovin

Modernizace má ale i geopolitický rozměr. Rafinerie již nebude potřebovat dovážet vakuový plynový olej, tedy surovinu, která byla na evropském trhu často spojována s dovozem z Ruska. Projekt tak snižuje závislost regionu na některých importovaných surovinách.

Podle předsedkyně představenstva INA Zsuzsanny Ortutay představuje modernizace zásadní milník pro budoucnost společnosti.

„Budeme schopni využívat každý barel ropy mnohem efektivněji a zůstat konkurenceschopní po mnoho let. Přínosy tohoto projektu ale přesahují samotnou rafinerii. Znamenají stabilnější dodávky energie pro region a silnější postavení INA jako regionálního dodavatele,“ uvedla při zahajovacím ceremoniálu.

Význam investice zdůraznila také chorvatská vláda. Ministr hospodářství Ante Šušnjar připomněl, že v době geopolitických napětí je robustní energetická infrastruktura jedním ze základních pilířů ekonomické stability. „Silný energetický systém znamená silnější ekonomiku a větší odolnost státu,“ uvedl.

Zdeněk Majer
video

Budoucností železnic je elektrifikace. Přechod k ní zajistí akutrolejové vlaky, vodík nahradí diesel, říká Zdeněk Majer ze Stadleru

Zprávy z firem

Švýcarská společnost Stadler patří mezi největší výrobce kolejových vozidel v Evropě. Sází na inovace, ekologii a udržitelnost. Vyrábí vlaky, tramvaje, vozidla metra, ve vysokohorském prostředí známé zubačky, které překonávají velké výškové rozdíly a dnes je globálním lídrem v nízko a bezemisní dopravě prostřednictvím svých vlakových jednotek. Reálně má vyzkoušené i možnosti vodíkového pohonu, který je alternativou k dieselovému pohonu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Význam pro střední Evropu

Regionální rozměr projektu připomněl i náměstek maďarského ministra zahraničí a obchodu Levente Magyar. Podle něj je energetická bezpečnost zemí střední Evropy neoddělitelně propojená. „Chorvatsko nemůže mít energetickou bezpečnost bez energetické bezpečnosti Maďarska a Maďarsko bez Chorvatska,“ uvedl.

Proměna rafinerie přitom není izolovaným projektem. Společnosti INA a MOL investovaly během posledních dvanácti let do modernizace rafinérské a logistické infrastruktury více než 1,3 miliardy eur. A další investice už jsou na cestě.

Přímo v areálu rafinerie má vzniknout zařízení na výrobu zeleného vodíku. Projekt za více než 60 milionů eur počítá s elektrolyzérem o výkonu 10 megawattů a solární elektrárnou o výkonu 11 megawattů. Vyrobený vodík by měl sloužit především v dopravě, ale využití najde i v samotných výrobních procesech rafinerie.

Na projekt přispěje chorvatský stát grantem až 15 milionů eur z Národního plánu obnovy a odolnosti. Výstavba by měla být dokončena na konci roku 2026 a první produkce zeleného vodíku je plánována na rok 2027.

Rozsah modernizačního projektu je patrný i z čísel. Na výstavbu nových technologických jednotek bylo použito více než deset tisíc tun oceli. Tedy téměř tolik, kolik obsahuje jedna a půl konstrukce Eiffelovy věže. Stavba spotřebovala také šedesát tisíc kubických metrů betonu. Více než polovina zakázek přitom připadla na chorvatské dodavatele.

Rafinérie italské společnosti Saras v městě Sarroch na Sardinii.

Přichází embargo EU na ruské ropné produkty. Akcie evropských rafinérií letí vzhůru, cena nafty také

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Viktor Orbán

Lukáš Kovanda: Maďaři nemají dost benzínu. Orbán kapituluje před zákonem trhu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
