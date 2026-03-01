Boje na Blízkém východě pokračují, Teherán potvrdil smrt Chameneího
Izrael a USA pokračují od soboty ve vojenských úderech na Írán, který v odpovědi útočí na cíle po celém Blízkém východě. Teherán po dnešním potvrzení smrti nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího íránskými úřady hrozil rozsáhlými odvetnými údery. Na výhrůžky reagoval americký prezident Donald Trump, který zdůraznil, že pokud Írán svá slova naplní, USA na ně udeří silou, kterou ještě nikdy nezažili. Izraelská armáda zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. V íránské metropoli se ozývají výbuchy a nad Teheránem se vznáší hustý dým. Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí sejde česká Bezpečnostní rada státu.
Smrt Chameneího vyvolala v řadě států v regionu vlnu nevole. V Pákistánu zemřelo devět lidí, když stovky dalších vpadly na americký konzulát ve městě Karáčí. Proíránští protestující se shromáždili také před přísně střeženou Zelenou zónou v iráckém hlavním městě Bagdádu, kde je americké velvyslanectví. Irák po Chameneího smrti vyhlásil třídenní státní smutek, zatímco Írán vyhlásil státní smutek na 40 dní.
Smrt ajatolláha odsoudilo libanonské hnutí Hizballáh, palestinské teroristické hnutí Hamás to označilo za ohavný zločin. Ruský prezident Vladimir Putin nazval zabití Chameneího a členů jeho rodiny cynickou vraždou porušující normy morálky a mezinárodního práva.
Globální letecká doprava je v neděli stále silně narušena kvůli pokračujícím úderům USA, Izraele a Íránu, které zapříčinily uzavření hlavních letišť na Blízkém východě, píše agentura Reuters. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů.
Letecký šok: Klíčový uzel mezi Východem a Západem ochromen
Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání uvedl, že po smrti Chameneího bude dnes zřízena dočasná vládnoucí rada Íránu. Pravomoci, které Chameneí měl, dočasně převzali podle stanice BBC tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců.
Kromě nejvyššího duchovního vůdce zemřela také řada dalších významných představitelů íránského režimu včetně náčelníka generálního štábu armády Abdar Rahíma Musávího nebo ministra obrany Azíze Násirzádího. Mezi zabitými je zřejmě i velitel íránských revolučních gard Mohammad Pakpúr, do čela jednotek byl dnes jmenován exministr Ahmad Vahídí.
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna "prakticky uzavřena". Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
Vojenské lodě vystřídaly ty civilní. Doprava v Hormuzu stojí a světový obchod trne
V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly dnes slyšet výbuchy. Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zabil minimálně jednoho člověka. Od začátku íránských útoků bylo ve Spojených arabských emirátech odraženo 132 balistických raket a 195 bezpilotních letounů. Už dříve světové agentury informovaly, že se dnes poprvé stal terčem íránských dronů také Omán.
Globální letecká doprava je kvůli pokračujícím úderům silně narušena. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů. Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena.
ČR je připravena vyslat okamžitě repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli. Přesunout by se museli autobusem, uvedl dnes český premiér Andrej Babiš. Zasažena je také vodní doprava, která se v Hormuzském průlivu z velké části zastavila. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.
Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní
