Boje na Blízkém východě pokračují, Teherán potvrdil smrt Chameneího

Boje na Blízkém východě pokračují, Teherán potvrdil smrt Chameneího

dav protestující proti úderům USA a Izraele na Írán s portrétem ajatoláha Chameneího
Izrael a USA pokračují od soboty ve vojenských úderech na Írán, který v odpovědi útočí na cíle po celém Blízkém východě. Teherán po dnešním potvrzení smrti nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího íránskými úřady hrozil rozsáhlými odvetnými údery. Na výhrůžky reagoval americký prezident Donald Trump, který zdůraznil, že pokud Írán svá slova naplní, USA na ně udeří silou, kterou ještě nikdy nezažili. Izraelská armáda zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. V íránské metropoli se ozývají výbuchy a nad Teheránem se vznáší hustý dým. Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí sejde česká Bezpečnostní rada státu.

Smrt Chameneího vyvolala v řadě států v regionu vlnu nevole. V Pákistánu zemřelo devět lidí, když stovky dalších vpadly na americký konzulát ve městě Karáčí. Proíránští protestující se shromáždili také před přísně střeženou Zelenou zónou v iráckém hlavním městě Bagdádu, kde je americké velvyslanectví. Irák po Chameneího smrti vyhlásil třídenní státní smutek, zatímco Írán vyhlásil státní smutek na 40 dní.

Smrt ajatolláha odsoudilo libanonské hnutí Hizballáh, palestinské teroristické hnutí Hamás to označilo za ohavný zločin. Ruský prezident Vladimir Putin nazval zabití Chameneího a členů jeho rodiny cynickou vraždou porušující normy morálky a mezinárodního práva.

Letecký šok: Klíčový uzel mezi Východem a Západem ochromen

Globální letecká doprava je v neděli stále silně narušena kvůli pokračujícím úderům USA, Izraele a Íránu, které zapříčinily uzavření hlavních letišť na Blízkém východě, píše agentura Reuters. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů.

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání uvedl, že po smrti Chameneího bude dnes zřízena dočasná vládnoucí rada Íránu. Pravomoci, které Chameneí měl, dočasně převzali podle stanice BBC tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců.

Kromě nejvyššího duchovního vůdce zemřela také řada dalších významných představitelů íránského režimu včetně náčelníka generálního štábu armády Abdar Rahíma Musávího nebo ministra obrany Azíze Násirzádího. Mezi zabitými je zřejmě i velitel íránských revolučních gard Mohammad Pakpúr, do čela jednotek byl dnes jmenován exministr Ahmad Vahídí.

Vojenské lodě vystřídaly ty civilní. Doprava v Hormuzu stojí a světový obchod trne

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna "prakticky uzavřena". Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly dnes slyšet výbuchy. Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zabil minimálně jednoho člověka. Od začátku íránských útoků bylo ve Spojených arabských emirátech odraženo 132 balistických raket a 195 bezpilotních letounů. Už dříve světové agentury informovaly, že se dnes poprvé stal terčem íránských dronů také Omán.

Globální letecká doprava je kvůli pokračujícím úderům silně narušena. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů. Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena.

ČR je připravena vyslat okamžitě repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli. Přesunout by se museli autobusem, uvedl dnes český premiér Andrej Babiš. Zasažena je také vodní doprava, která se v Hormuzském průlivu z velké části zastavila. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.

Lukáš Kovanda

Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se poprvé stal terčem íránských dronů Omán.

Írán slíbil masivní odvetu za zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při útocích, které na Írán v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael. Americký prezident Donald Trump vzápětí Teherán varoval před dalším eskalováním konfliktu.

Izraelská armáda oznámila, že protivzdušná obrana zachytila další salvu raket směřujících z Íránu na Izrael. Írán brzy ráno opakovaně zaútočil raketami na několik míst v Izraeli včetně Jeruzaléma a Tel Avivu. Podle izraelské záchranné služby Magen David Adom byla během prvních 24 hodin konfliktu v Izraeli zabita jedna osoba a 121 bylo zraněno, uvedla AP.

Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.

Server Al-Džazíra napsal, že byly dnes už druhým dnem slyšet výbuchy v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, v hlavním městě Bahrajnu Manámě a v katarské metropoli Dauhá, což vyvolalo obavy z rozšíření konfliktu do regionu, který byl dlouho považován za oázu míru a bezpečnosti na jinak turbulentním Blízkém východě.

Svědci v Dauhá uvedli, že slyšeli několik hlasitých výbuchů a viděli hustý černý kouř stoupající na jasném ranním obzoru na jihu města. Krátce nato se další vlna výbuchů rozlehla Dubají. Na obloze nad městem byly vidět obláčky bílého kouře ze sestřelovaných raket, zatímco nad přístavem Džabal Ali, který patří k nejrušnějším na Blízkém východě, stoupala oblaka tmavého kouře.

Výbuchy byly hlášeny také v Manámě, kde svědci zaznamenali nejméně čtyři hlasité exploze. Zatím nejsou k dispozici žádné informace o škodách nebo zraněných.

Andrej Babiš a Petr Macinka
Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?

Premiér dlouho opakuje, že válka na Ukrajině ho nezajímá. Na otázky kolem české podpory Ukrajině odpovídá, že chce mír, ne válku. Vy chcete válku?, provokuje. Jeho prioritou je „zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ uvedl v týdnu. A potvrdil, že na obranné výdaje nechce dávat víc peněz a směřovat ke 3,5 procenta HDP tak, jak se zavázala v NATO předchozí vláda. To byl prý slib Fialy, ne jeho.

Pro západní spojence musíme být pěkný hlavolam. Americký velvyslanec už Babiše varoval, že Česko závazky nesplní. Babiš si v Evropě troufá. Jeho tématem je tam změna systému emisních povolenek, záchrana průmyslu. Aby se lidem dobře žilo. O výdajích na obranu se tam nebaví.

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.

Dalibor Martínek

Spojené státy, to je jiná káva. Babiš si netroufne jakkoli zpochybňovat českou loajalitu. Vzniká z toho podivný tanec. Když Spojené státy zaútočily na Írán, Babiš vydal podivnou zprávu, že Česká republika stojí za našimi spojenci a věří, že v regionu brzy nastane stabilita a mír. Vyznej se v tom.

Podobně je na tom Petr Macinka, bez minulých diplomatických zkušeností ministr zahraničí. K Ukrajině má podobný přístup jako Babiš, ne zbraně, ale mír! Na bezpečností konferenci vyškolí Hillary Clintonovou z demokracie, za což sklidí pochvalu od Donalda Trumpa. Great job. Při návštěvě Washingtonu slintal jako pejsek při drbání.

O to větším překvapením byl jeho vyspělý krátký proslov před plénem OSN. Síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku. Největší síla spočívá ve schopnosti ji ukončit, prohlásil například státnicky. Liberálové se museli podrbat za ušima. Jenže potom přišel útok na Írán a Macinka srazil podpatky. Írán podle ministra podporuje a financuje řadu teroristických a ozbrojených skupin, ohrožuje mezinárodní bezpečnost, převzal okamžitě americkou rétoriku.

