Nezdravý život Američanů. Přes polovinu jejich stravy tvoří vysoce průmyslově zpracované potraviny
Američané získávají přibližně 55 procent z denního příjmu kalorií z vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Uvádí to americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší už dříve přislíbil přísnější regulaci nezdravých produktů tohoto typu, které jsou často cenově dostupné a zároveň chutné, napsal deník The Washington Post (WP).
Je to podle agentury AP poprvé, co CDC potvrdila vysokou úroveň spotřeby vysoce průmyslově zpracovaných potravin (anglicky ultra-processed food) ve Spojených státech. Výzkum již řadu let ukazuje, že tyto potraviny tvoří velkou část stravy Američanů, zejména dětí a teenagerů.
„Konzumujeme jed a pochází především z těchto vysoce průmyslově zpracovaných potravin,“ prohlásil letos Kennedy na stanici Fox News.
I ve spleti turistů stojí za to na Pražský hrad zamířit za dobrým jídlem a zážitkem. Třeba restaurace Lví Dvůr nebo Kuchyň nabízí kromě kvalitní české kuchyně, k níž samozřejmě patří dobře načepované pivo, i krásný výhled.
Nejenom hot dogy, ale i pořádné řízky. Také na Pražském hradě se dá dobře a levně najíst
Enjoy
I ve spleti turistů stojí za to na Pražský hrad zamířit za dobrým jídlem a zážitkem. Třeba restaurace Lví Dvůr nebo Kuchyň nabízí kromě kvalitní české kuchyně, k níž samozřejmě patří dobře načepované pivo, i krásný výhled.
Riziko onemocnění
Děti do 18 let konzumují více kalorií z těchto produktů než dospělí, podle nové zprávy téměř 62 procent oproti 53 procentům. Průmyslově vyráběné potraviny jsou podle studií rizikovými faktory pro chronická onemocnění, která zkracují délku života obyvatel Spojených států.
Nejčastější zdroje těchto kalorií tvoří hamburgery, sendviče, sladké pečivo, slané pochutiny, pizza a slazené nápoje.
Malé děti podle zprávy konzumují méně kalorií z vysoce průmyslově zpracovaných potravin než starší děti. Dospělí ve věku 60 let a starší konzumují méně kalorií z těchto zdrojů než mladší dospělí. Dospělí s nízkými příjmy konzumují více potravin toho typu než ti s vyššími příjmy.
CDC analyzovalo data shromážděná od srpna 2021 do srpna 2023 a porovnalo výsledky s vývojem za posledních deset let.
Málokdo o jeho existenci vůbec ví, ale v našem těle hraje růstový hormon IGF-1 zásadní roli. Vysoké hladiny znamenají rychlejší buněčné dělení, méně času na opravy a vyšší metabolické nároky. Zjednodušeně to znamená zrychlené stárnutí, opotřebení tkání a vyšší riziko, že se z chyby při dělení buňky stane nádor. Tělo, které neustále přijímá kalorie, nikdy nedostane prostor k přepnutí do režimu opravy a úklidu. Receptem na omlazení je tak přerušovaný půst.
Biohacking: Jak omladit a ozdravit tělo? Přerušovaným půstem
Enjoy
Málokdo o jeho existenci vůbec ví, ale v našem těle hraje růstový hormon IGF-1 zásadní roli. Vysoké hladiny znamenají rychlejší buněčné dělení, méně času na opravy a vyšší metabolické nároky. Zjednodušeně to znamená zrychlené stárnutí, opotřebení tkání a vyšší riziko, že se z chyby při dělení buňky stane nádor. Tělo, které neustále přijímá kalorie, nikdy nedostane prostor k přepnutí do režimu opravy a úklidu. Receptem na omlazení je tak přerušovaný půst.
Spotřeba vysoce průmyslově zpracovaných potravin během posledních deseti let mírně klesla. U dospělých celkový příjem kalorií z těchto zdrojů klesl z přibližně 56 procent v letech 2013 až 2014 a u dětí z téměř 66 procent mezi lety 2017 a 2018.
Nová zpráva CDC použila nejběžnější definici těchto potravin založenou na čtyřstupňovém systému Nova, který vyvinuli brazilští vědci a který klasifikuje potraviny podle míry jejich zpracování. Vysoce průmyslově zpracované potraviny bývají velmi chutné, vysoce kalorické, mají nízký obsah vlákniny a obsahují málo nebo žádné celozrnné složky, zároveň mají vysoký obsah soli, sladidel a nezdravých tuků, stojí ve zprávě.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.