Denní jízdy, vagon pro kola i festival. Jindřichohradecká úzkokolejka zahajuje letní sezonu
Jindřichohradecká úzkokolejka se přepíná do letního režimu. Od pondělí budou vlaky jezdit každý den, a to na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice i do Obrataně. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na každé z nich.
Dosud se mohli lidé od Velikonoc svézt jen o víkendech a svátcích. S přicházejícím létem se ale provoz rozšiřuje na celý týden. Na konec května je navíc připravena parní jízda k Mezinárodnímu dni dětí a první prázdninový víkend bude patřit hudebnímu festivalu Bystřička.
„S přicházejícím létem rozšiřujeme turistickou dopravu Českou Kanadou z pátků a víkendů na celý týden. Jižní Čechy jsou rájem cyklistů, proto do každého spoje směrem na Bystřici zařazujeme i speciální vagon určený pro přepravu až 40 kol. U vlaků směrem do Obrataně kola svezeme také, záleží ale vždy na vytížení spoje,“ uvedl majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
Parní vlaky
Červnové soboty na trati do Nové Bystřice zpestří parní vlaky. Speciální parní souprava vyjede také v sobotu 30. května na oslavu Mezinárodního dne dětí. Ve Střížovicích bude pro děti připravený skákací hrad, opékání buřtů i program s místními hasiči, kteří budou pomáhat s doplňováním vody do lokomotivy.
Místa na všech parních jízdách jsou omezená, zájemci by si je proto měli předem rezervovat na webu společnosti Gepard Express. Jízdenky se budou kupovat až přímo ve vlaku.
První prázdninový víkend, od 26. do 28. června, úzkokolejka ožije festivalem Bystřička. Program začne v pátek v Nové Bystřici divadlem pro děti, na které navážou koncerty Microjazz a Space Detour spolu se slam poetry.
Jindřichohradecká úzkokolejka se připravuje na pravidelný turistický provoz, který po tříleté přestávce začne v pátek. Provozovatel Gepard Express dokončuje obnovu tratí a pokračuje veřejná sbírka na opravu podbíječky. Majitel Albert Fikáček už ale v hlavě nosí dlouhodobé plány, na které se chystá, až se situace uklidní. Jeho snem je propojit trať z Nové Bystřice do rakouského Litschau. Předchozí záměry na přeshraniční propojení dvou úzkorozchodných železnic ztroskotaly.
Jindřichohradecká úzkokolejka brzy sveze první cestující. Časem může vést až do Rakouska
V sobotu se festival přesune také do Jindřichova Hradce, kde bude jeho součástí setkání parních lokomotiv Českých drah. Zahrají kapely Na Mars! a Circus Problem, ve stanici Hůrky vystoupí písničkář Dan Vertígo. Nedělní program uzavřou ve stanici Kunžak hudební vystoupení Machrbandu Martina Pavlíčka a Jiří Čevela Duo.
Do festivalu se zapojí i obě parní lokomotivy úzkokolejky. Menší z nich vyjede v sobotu do Lovětína. Na neděli je naplánována letošní první jízda parního vlaku do Obrataně.
„V Obratani se náš vlak setká s další historickou lokomotivou Českých drah. Informace ke zvláštním jízdám i kompletní program Bystřičky bude k dispozici na sociálních sítích i webu úzkokolejky. Všechna festivalová místa propojí posílené nebo zvláštní spoje,“ dodal Fikáček.
