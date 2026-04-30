V Krušných horách vznikly nové útulny pro turisty, lemují Stezku Českem

ČTK

Nové zázemí pro dálkové turisty přibývá v Krušných horách. Na Cínovci a v Hoře Svatého Šebestiána se otevřely čtyři útulny, které nabídnou přespání i odpočinek lidem na Stezce Českem a Hřebenovce. Projekt reaguje na rostoucí popularitu dálkových tras a má pomoci omezit i problémy s nepořádkem v horách.

Čtyři nové útulny určené k odpočinku či k přespání pro turisty se dnes otevřely na Cínovci na Teplicku a v obci Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Prochází kolem nich Stezka Českem a Hřebenovka. Dálkové trasy získaly v posledních letech na popularitě, proto další útulny ještě přibudou, uvedl ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek. Pořízení čtyř ubikací na kolech s posezením a místem pro přespání a mobilní toaletou vyšlo na 2,6 milionu korun.

25 kilometrů od sebe

„Je to koncept, který jsme vymysleli před dvěma lety, protože s tou dálkovou pěší turistikou je spojen i nárůst turismu i určité jevy, které nejsou úplně ideální, například nepořádek a to, že ti lidé potřebují někam na toaletu,“ zdůvodnil vznik útulen Javůrek. Snahou je pokrýt celý hřeben Krušných hor. Deset útulen od sebe bude vzdálených vždy zhruba 25 kilometrů.

Útulny na Cínovci a v Hoře Sv. Šebestiána mají podobu dřevěných domků na kolečkách. Jejich podoba byla zvolena kvůli stavebnímu zákonu, který v takovém případě nepožaduje stavební povolení. Vyspí se v nich osm lidí. Vedle nich je plocha pro stany.

Útulna Lobendava

OBRAZEM: Zažijte Velikonoce jinak. V lese. V Česku přibývá útulen

Počasí posledních dní přeje cestovatelům, turistům a dobrodruhům. Teploty už se dostaly až k letním hodnotám, když dokonce překročily 28 stupňů, a tak mohou všichni zmínění začít vesele využívat útulny, které se nacházejí v českých lesích. V loňském roce k těm stávajícím navíc přibylo hned 31 nových.

Útulna má správce, který příchozím sdělí kód pro vstup do přístřešků. Tím je na Cínovci Vendula Laštovková, která bydlí v domě za útulnami. „Prapůvodně jsem od začátku Stezky Českem působila jako trail angel, takže u mě na zahradě každoročně stály stany a setkávali se u mě stezkaři,“ uvedla Laštovková, která z časových důvodů zázemí stezkařům dnes už neposkytuje. Radnice ji však oslovila s nabídkou správcovství, což přijala. „Čeká mě samozřejmě vydávání hesla. Je tam moje telefonní číslo. Když tam bude někdo do té útulny chtít jít, tak si musí říct nejdřív o kód,“ uvedla správkyně. Jejím úkolem bude také kontrolovat stav útulen.

Pozemek na Cínovci zapůjčili k vybudování přístřešků manželé Šavlovi. Ti chtějí na parcelu umístit Památník cest za svobodou. Stát bude na dohled od sochy pohraničníka se psem a má být jeho protiváhou. „Protože už dlouho máme veřejnou sbírku, kde na to sbíráme finance, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby to místo bylo skutečně živé a přicházeli sem lidi,“ řekla Anna Šavel. Dodala, že koncepce útulen do jejich záměru dobře zapadla.

Nápad opatřit Krušné hory útulnami se líbí zakladateli Stezky Českem Martinu Úblovi. „Až to bude hotové, tak to dá možnost lidem přejít celé Krušné hory v rámci udržitelného turismu,“ řekl novinářům. Útulny podle něj umožní výletníkům putovat, a přitom za sebou nezanechávat nepořádek.

Tučný účet za válku. Pentagon v Perském zálivu utrácí až dvojnásobek toho, co přiznal

Náklady na válku proti Íránu mohou být výrazně vyšší, než jaké oficiálně uvádí Pentagon. Zatímco zástupce ministerstva obrany Jules Hurst ve středu v Kongresu hovořil o částce 25 miliard dolarů (zhruba 521 miliard korun), podle informací stanice CNN mohou skutečné výdaje dosahovat až dvojnásobku.

Oficiální čísla totiž podle zdrojů nezahrnují náklady na opravy a obnovu amerických základen, které byly poškozeny při íránských odvetných úderech. Írán měl na začátku konfliktu zasáhnout nejméně devět základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru. Údery přitom zničily i nákladné vojenské vybavení.

Účet za bilion?

Podle jednoho ze zdrojů se celkové náklady, včetně rekonstrukce základen a náhrady zničené techniky, mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliardami dolarů, tedy až kolem jednoho bilionu korun.

Hurst před zákonodárci uvedl, že největší část dosavadních výdajů tvoří munice, provoz operací a obnova vybavení. Někteří demokraté však už během jednání vyjadřovali pochybnosti o přesnosti prezentovaných čísel.

Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.

Stanice CNN zároveň upozornila, že prezident Donald Trump by mohl kvůli rostoucím nákladům požádat Kongres o dodatečné financování až ve výši 200 miliard dolarů.

Konflikt odstartovaly Spojené státy a Izrael 28. února sérií vzdušných úderů na Írán, při nichž zahynuly tisíce lidí včetně nejvyššího duchovního vůdce Alí Chameneí. Ačkoli boje na začátku dubna utichly, americké síly nadále udržují námořní blokádu Íránu, která vyžaduje rozsáhlé nasazení vojenských lodí a techniky — a dál navyšuje účet za válku.

Íránský vůdce Chameneí: USA patří na dno Perského zálivu

Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.

„My a naši sousedé na druhém břehu Perského a Ománského zálivu sdílíme stejný osud. Cizinci, kteří dorazili z dálky tisíců kilometrů se zlými úmysly a plni chamtivosti, tam nemají krom mořského dna žádné místo,“ uvedl Chameneí.

Perský záliv čeká „zářná budoucnost“

Celou oblast Perského zálivu čeká podle Chameneího zářná budoucnost, přičemž nová pravidla provozu v Hormuzském průlivu přinesou klid, rozvoj a ekonomické výhody všem státům regionu. Tato budoucnost je budoucností bez Spojených států, které ve válce utrpěly ponižující porážku, dodal duchovní vůdce.

Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu strategickým Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Írán nicméně umožňuje plavbu některým lodím a tankerům, a to po dohodě s konkrétními státy. Řada médií v uplynulých týdnech uváděla, že Teherán vybírá za povolení pro plavbu poplatky v řádech milionů dolarů.

Průlivem bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu.

Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl

Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

Teherán také v reakci na americko-izraelské údery útočil na okolní státy v Perském zálivu, kde se nacházejí americké vojenské základny, přičemž opakovaně cílil i na civilní infrastrukturu a infrastruktury ropného a plynárenského průmyslu.

Spojené státy naopak tento měsíc zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž proklamovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

V důsledku války a omezení lodní přepravy ropy a plynu výrazně vzrostly ceny komodit na světových trzích. Konflikt utlumilo dočasné příměří, na kterém se USA a Írán shodly.

