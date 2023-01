Je už na čase investovat do akcií? Ideální chvíle se již blíží

Akciové tituly v loňském roce plošně odepsaly téměř dvě desítky procent. A to zejména kvůli nejistotě způsobené třemi černými labutěmi – dozvuky pandemie, razantní inflací a válkou na Ukrajině. Na to vše reagovaly centrální banky růstem sazeb, což právě poslalo akciové tituly do záporu. Jak se svět nastavuje na novou realitu, začíná se mluvit o konci utahování měnové politiky, a tedy i o opětovném nastartování růstu akcií. Kdy ta doba přijde? Již velmi brzy, shodují se odborníci.

Akcie Tesly se na počátku roku propadly až k hodnotě 108 dolarů za kus. Po roce jednoho rekordního výsledku za druhým to bylo nespravedlivé nacenění způsobené celkovým sentimentem, což investoři velmi brzy pochopili. Od té doby akcie nabraly nový dech a aktuálně v premarketu po skvělých výsledcích se obchodují za zhruba 155 dolarů.

Zdánlivě podivná situace ve skutečnosti odpovídá standardnímu chování poslední dekády.

„Technologické akcie jsou na změnu úrokových sazeb velmi citlivé, a to směrem nahoru i dolů,“ vysvětlil na konferenci Investiční výhledy 2023 partner pořádající společnosti EMUN Leoš Jirman. Tesla přitom patří vnímáním právě mezi technologické akcie a dolů ji vedle rostoucích sazeb loni táhl také negativní sentiment trhů spojený s osobností zakladatele Tesly Elona Muska.

Nyní však Tesla opět může patřit mezi rychle rostoucí akcie. Například investiční banka Morgan Stanley ji označila ještě před oznámením výsledků za hlavní cíl investic. A i řada vlivných investorů nadále drží investiční doporučení na Teslu na pozici „nakoupit“. Cílová částka se nyní drží těsně pod 200 dolary.

Akcie porostou

A nebudou to jen akcie Tesly, které půjdou nadále nahoru. Podle Leoše Jirmana se nyní nacházíme těsně před jedním důležitým výročím. Tím je rok od zahájení zvyšování sazeb americké centrální banky.

„Když se podíváme do historie, existuje jedno neustále se opakující pravidlo. Do jednoho roku od začátku zvyšování sazeb Fedu akcie začaly růst,“ prohlásil Jirman. Podle něj přitom na výsledný růst nemělo nikdy vliv to, zda v tom okamžiku byla americká ekonomika v recesi, či nikoli. První růst sazeb přitom Fed loni uskutečnil v březnu loňského roku.

Přesto podle Jirmana je nyní výhodnější investovat spíše do dluhopisů než do akciových titulů. A to jednoduše proto, že průměrné výnosy dluhopisů se v současnosti pohybují kolem osmi či devíti procenty, to je přitom výnos srovnatelný s dlouhodobým průměrným ročním výnosem akcií. Dluhopisy přitom nesou nižší riziko.

Sázka na Evropu se může vymstít

Akciové tituly by měly být skutečně zajímavé zejména v druhé polovině letošního roku. A to jednoduše proto, že řada nejistot bude v té době nižších či zcela zmizí.

Otázkou však zůstává, na které akcie vsadit. Během konference Investiční výhledy 2023 se většina odborníků shodla, že růst lze očekávat zejména na amerických trzích, protože recese tvrději zasáhne právě Evropu než USA. A to zcela přirozeně zejména kvůli dopadům ruské agrese na region a pak také kvůli pokračující energetické krizi.

S tím pak souhlasí i prestižní bankovní instituce včetně Goldman Sachs či Bank of America. Analytici 19 velkých bankovních domů se v anketě Bloombergu shodli na tom, že širší evropský index Stoxx 600 letos čeká mírný pokles a měl by uzavřít letošní rok na hodnotě 452 bodů. Momentálně přitom má hodnotu 454 bodů.

„V posledních týdnech jsme mírně zvýšili očekávání, přesto očekáváme velmi nízké výnosy,“ uvedla například Sharon Bell z Goldman Sachs, přičemž právě tato banka zvýšila svou předpověď z 450 na 465 bodů pro konec roku 2023.

