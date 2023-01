Muskova Tesla seká ceny elektromobilů až o 20 procent. Akcie v reakci klesly

Americký výrobce elektromobilů Tesla snížil ceny svých vozidel ve Spojených státech a některých evropských zemích až o 20 procent, aby podpořil poptávku. S odkazem na aktualizovaný ceník firmy o tom informují zahraniční tiskové agentury. Odbyt vozů Tesla zaostal v loňském roce za očekáváním analytiků. Zpráva o zlevňování aut vedla k poklesu ceny akcií Tesly.

Šéf podniku Elon Musk už dříve upozornil, že vyhlídky na příchod hospodářské recese a vyšší úrokové sazby by mohly Teslu přimět ke snížení cen, aby udržela růst objemu prodeje i na úkor zisku. Zlevňování aut na klíčových trzích znamená obrat ve strategii Tesly z uplynulých dvou let, kdy její produkce zaostávala za poptávkou. Musk loni uvedl, že ceny se dostaly „trapně vysoko“ a mohly by poptávku podkopat.

Akcie tesly klesy o dvě třetiny

Ve Spojených státech firma podle agentury Reuters ve čtvrtek snížila ceny různých variant vozů Model 3 a Model Y o šest až 20 procent. V Německu pak tato auta zlevnila o jedno až 17 procent. Ke snížení cen Tesla přikročila i ve Francii, Švýcarsku a Rakousku, dodává Reuters. Už minulý týden firma zlevnila svá auta na čínském trhu.

Tesla začátkem ledna oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí dodala zákazníkům rekordních 405 278 vozů. Odbyt ale zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej v anketě společnosti Refinitiv odhadovali na 431.117 vozů. Za celý loňský rok Tesla dodala 1,31 milionu vozů, což je meziroční nárůst o 40 procent.

Cena akcií Tesly v loňském roce klesla zhruba o dvě třetiny. Podle analytiků je hlavní příčinou fakt, že firma čelí rostoucí konkurenci a potýká se s problémy při výrobě ve Spojených státech i v zahraničí, zatímco její šéf věnuje až příliš mnoho času internetové firmě Twitter, kterou si koupil loni na podzim.

