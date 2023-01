Karin Šoóšová z J&T: Jeden těžký rok nic neznamená. Investování chce trpělivost

Rok 2022 byl pro většinu investorů masakr. Na ničem nešlo vydělat. Vzít do zaječí by ale byla chyba. Na finančním trhu, především na tom akciovém, je kalendářní rok příliš krátká doba na hodnocení dosažených úspěchů. Investování není loterie, ale dlouhodobá záležitost, vysvětluje expertka na kapitálové investice Karin Šoóšová z J&T.

Slovy Mahátma Gándhí: „Ztratit trpělivost může znamenat prohranou bitvu“. Moudro jedné z nejvýznamnějších světových osobností bylo především o jeho vytrvalém boji za svobodu a spravedlnost. Svůj význam má ale ve všech oblastech včetně financí. Investování je někdy také boj, jak nám rok 2022 připomněl. Kdo tento boj předčasně vzdá, připraví se o možnost nakonec vyhrát.

Například americký akciový trh (na příkladu indexu S&P 500) uzavřel loňský rok se ztrátou -19,4 procenta (měřeno v dolarech). Podobně na tom byli všechny regiony světa. Za posledních 30 let se vyskytli jenom dva kalendářní roky, které byli horší. Rok 2002 poznamenaný splasknutím dot-com bubliny, a rok 2008 poznamenaný realitní krizí v USA.

Trpělivost se vyplácí

Zcela jistě podobný výsledek žádného investora ke konci roku nepotěší. Nevyplácí se ale podlehnout nutkání horkou bramboru pustit a z akciového trhu utéct. Historie totiž ukazuje, že po velkém propadu zpravidla přichází také velmi rychlý návrat do pozitivních čísel.

Výnosy S&P 500 za kalendářní rok J&T

Když se na vývoj akciového trhu podíváme bez časových limitů kalendářního roku, je tendence rychlého oživění ještě výraznější. Graf níže ukazuje výnos indexu S&P500 za 12 měsíců, přičemž se toto období posouvá vždy o jeden měsíc (klouzavý roční výnos). Tento pohled mnohem svižněji reflektuje vývoj trhu, než bilancování po kalendářních rocích.

Je zřejmé, že klouzavé roční propady akciového trhu dokážou být opravdu brutální. Největší 12měsíční ztráta ve výši -45 procent se vyskytla v únoru roku 2009. V následujících měsících, se ale akciový trh masivně vyšvihl, polovinu ztráty umazal do půl roku a na původní úroveň se dostal do dvou let. Kdo v únoru 2009 neudržel nervy na uzdě a své akcie prodal, přišel o možnost se podílet na následném vzestupu.

S&P 500 klouzavý 12 měsíční výnos J&T

Horké hlavy mají vyšší riziko ztrát

Není tajemstvím, že z krátkodobého hlediska jsou akciové trhy volatilní. To ale neznamená že musí investování do akcií být adrenalinovým sportem. Chování cholerického Mr. Marketa jsme se již věnovali v předešlém článku. Jestli investice v akciích pojmeme dlouhodobě, máme mnohem větší šanci na slušné zhodnocení. Kdo investuje na rok, může s pravděpodobností 23 procent skončit v mínusu. V desetiletém horizontu je pravděpodobnost ztráty mnohem nižší, jenom 12 procent. Čím delší je náš investiční horizont, tím menší riziko tedy pro nás investice do akcií představuje.

Výnos za investiční horizont J&T

Odměnou za trpělivost a pevné nervy může být atraktivní zhodnocení investice. Kdo na americkém akciovém trhu vydržel 30 let (index S&P500 v USD v letech 1993-2022) vydělal v průměru 7,5 procenta ročně. Jak lze vidět z tabulky výše, podobného výnosu lze v průměru dosáhnout také za kratší období. Mnohem vyšší je ale s rostoucí netrpělivostí šance, že nás Mr. Market podrazí.

Své investiční úspěchy bychom měli bilancovat za období několika let, a určitě neházet flintu do žita po jednom nevydařeném roku. Ideálně by měl investor svou investici držet minimálně po dobu trvání jednoho celého hospodářského cyklu.