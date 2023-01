Roman Valihrach: Nejhorší je při investování do kryptoměn vsadit na emoce a časovat trh

Většina lidí vidí v kryptoměnách snadný způsob zbohatnutí, ale přitom je zná jen z novinových titulků. Z našeho průzkumu vyplynulo, že 82 procent všech, kdo o investici do kryptoměn přemýšlí, chce nakoupit v ideální moment a vytrvale na něj čeká. Jen čtvrtina z nich ovšem sleduje vývoj na trzích aktivně. K čemu to vede? Investují, když je krypto na rekordních hodnotách. Následně kryptotrhy se ztrátou opouštějí, jakmile se cena bitcoinu začne propadat. Taková lekce může být počátečním impulzem k hlubšímu pochopení fungování kryptoměnových trhů, nebo důvodem, proč se investor o kryptoměny rychle přestane zajímat. Funkční strategie, jak na potenciálním růstu tohoto dynamicky se rozvíjejícího trhu profitovat, je přitom snazší, než se na první pohled zdá.

Jak vypadá typický scénář investice do kryptoměn, na jejímž konci investor odchází se ztrátou? Bitcoin začne růst. V novinách vyjdou první články o tom, že bitcoin posiluje. Během období několika týdnů o desítky, někdy i stovky procent. Následně se začnou objevovat titulky, že překonává hranici 40 tisíc dolarů za minci nebo jinou kulatou metu. Spousta lidí zpozorní a řekne si „teď, nebo nikdy“. Nechtějí to prošvihnout, chtějí se svézt na růstu. Nakoupí krypto za pár tisíc, někdy klidně i desítek nebo stovek.

Co se ale stane? Cena bitcoinu se v určitém bodě zastaví, možná u toho pokoří cenový rekord. Investoři, kteří nakoupili pozdě, tedy v momentě, kdy už o růstu mluví každý v televizi, pár procent možná vydělali, ale teď nervózně čekají na další růst. Ten ale nepřichází a v rámci přirozeného cyklu začne dřív nebo později cena klesat, trh hledá rovnováhu. Všichni, kdo čekali rychlý zisk, začínají propadat panice. Ztráty na jejich účtech rostou a zbytky investic raději vybírají, než aby se jim každý den připomínaly červeným minusem.

Emoce do investování nepatří

Tohle je příklad rozhodování na základě emocí. Strach, že lidem něco uteče, vidina rychlého zbohatnutí, radost z přechytračení trhu, hrůza z narůstající ztráty. To všechno jsou emoce, které vedou investory ke špatným rozhodnutím. Jak tedy investovat do kryptoměn, potažmo do jakýchkoli aktiv, správně a s rozumem?

Omílanou investiční mantrou je časování trhu – nakupovat, když je cena dole, a prodávat, když je nahoře. Takové chování ale není investování, to je prachsprostá spekulace. Spekulacemi se zabývají profesionální tradeři, kteří se živí tím, že analyzují trhy, cenové grafy, zprávy a další signály, podle kterých sestavují strategii. A ne, ani oni nejsou ve 100 procentech případů úspěšní. Pomáhají jim ale pevně daná pravidla, kterými minimalizují ztráty, pokud se trh vyvíjí proti jejich očekáváním.

Běžný investor, který chce kryptoměny vyzkoušet, na takto náročnou práci nemá čas, trpělivost ani schopnosti. Z dat, která jsme získali v nedávném výzkumu, vyplynulo, že se 82 procent lidí přemýšlejících o investici do kryptoměn snaží trh časovat. Být jednoduše chytřejší než ostatní. Čekají na ideální moment, kdy kryptoměny nakoupit, aby až cena poroste, mohli maximalizovat zisk. Paradoxem pak je, že jen čtvrtina z nich sleduje trhy a takový moment aktivně hledá.

Co tento paradox znamená? Že většina z nich vyčkává, až na jejich sociálních sítích zasvítí titulky informující o další fantastické vlně růstu na kryptoměnových trzích. A my jsme zase na začátku, u emocí.

Časování trhu vs. čas na trhu

Podívejme se, jak do kryptoměn správně investovat, pokud se nehodláte stát profesionálním obchodníkem. Je to podobné jako třeba akcie. Zvolím si, jakou sumu jsem ochotný pravidelně ukládat do kryptoměn a jak dlouho plánuji vytrvat. Vyberu si, kde kryptoměny pořídím. A začnu. Čím dřív totiž do trhu vstoupím a čím déle ve své strategii vytrvám, tím vyšší mám šanci na zisk. Správně, říkám tím, že pro většinu investorů je snaha časovat trh zcela zbytečná.

Pravidelným investováním odbouráte potřebu řešit emoce, protože krátkodobý propad pro strategii s investičním horizontem tři roky nic neznamená. Průměrujete ceny, za které nakupujete – když je trh dole, nakupujete levně, když je trh nahoře, můžete přemýšlet o výstupu z trhu a realizování zisků. Doporučuji nakupovat pouze stabilnější kryptoměny, typicky stačí mít v portfoliu 80 procent bitcoinu, 20 procent etherea.

Existuje samozřejmě i druhá cesta. Začít se o kryptoměny aktivně zajímat, číst whitepapery a pochopit hodnotu, kterou lidstvu decentralizované peníze dlouhodobě přináší. Protože kryptoměny dávno nejsou jen bitcoin. Za celou dobu od jeho vzniku v roce 2008 tu bylo na 20 tisíc různých kryptoměn. A jen tři ho dokázaly překonat v rychlosti růstu v období delším než 36 měsíců – Dogecoin, Ripple a Binance Coin. Investovat do nových kryptoměn je už ale spíš ruleta. Prodělat odvážnými experimenty kalhoty není nic výjimečného.

Proč se vyhnout jednorázové investici?

Nikdo budoucí vývoj nezná, proto při analýze trhu dává smysl vycházet pouze ze dvou informací: z historického vývoje a pravděpodobností scénářů budoucího vývoje. Samozřejmě je možné udělat jednorázový nákup teď, ale možná se za měsíc budete proklínat, že jste nepočkali a nenakoupili ještě levněji.

Totéž platí i pro prodej kryptoměn – neprodat na 40 tisících dolarech a zuby nehty věřit, že bitcoin půjde na 60 tisíc, může zhatit nenadálý propad. Nekoukat každý den desetkrát na vývoj ceny vydrží málokdo, proto lidem často radím jen to, aby si zvolili strategii a tu drželi. Cenu bitcoinu má smysl řešit ideálně až na konci období, které jste si na začátku určili.

Světová ekonomika si díky nízkým úrokovým sazbám za poslední dekádu navykla na levné peníze a je otázka, jak dlouho vydrží fungovat s těmi drahými. Je totiž velmi pravděpodobné, že se k těm levným zase brzy vrátíme. Kola kapitalismu se opět roztočí a rizikovější investice, jako jsou kryptoměny, se vrátí na výsluní. Když zvážím poměr rizika a zisku pro investici na příštích pět let, nevidím lepší alternativu než koupit Bitcoin a Ethereum.

Autor komentáře je zakladatel a CEO kryptoměnové burzy Coinmate

