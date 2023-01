Tesla hlásí rekordní tržby a příchod “krátkodobých nejistot”

Čistý zisk amerického výrobce elektrických aut Tesla ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl meziročně o 59 procent na rekordních 3,69 miliardy dolarů (80,4 miliardy korun). Firma současně ve svém prohlášení uvedla, že je připravena vypořádat se s krátkodobými nejistotami.

Tržby stouply o 37 procent na 24,3 miliardy dolarů. Tržby podpořily rekordní dodávky vozů. Tesla již dříve uvedla, že za celý rok dodala rekordních 405 278 vozů, nesplnila ale svůj cíl, že zvýší prodej o 50 procent. Ve stejném období předloni Tesla dodala na trh 308 600 vozů.

Tesla si v posledních letech vede lépe než zbytek odvětví a zvyšuje tržby a zisk na nové rekordy. Lépe než konkurenti zvládla pandemii a problémy s globálním dodavatelským řetězcem.

Ceny aut budou ovlivněny úrokovými sazbami

Její nedávné výrazné snížení cen však znamená posun ke stimulaci růstu na úkor ziskové marže, což naznačuje oslabení poptávky, upozornila agentura Reuters. Generální ředitel Elon Musk v prosinci řekl, že radikální změna ve vývoji úrokových sazeb ovlivnila cenovou dostupnost všech aut.

Cena akcií Tesly v loňském roce klesla zhruba o dvě třetiny. Podle analytiků je hlavní příčinou fakt, že firma čelí rostoucí konkurenci a potýká se s problémy při výrobě ve Spojených státech i v zahraničí, zatímco její šéf věnuje až příliš mnoho času internetové firmě Twitter, kterou si koupil loni na podzim.

