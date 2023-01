Zamrazilová: Pro zvýšení sazeb bych byla, pokud se rozjede mzdová spirála

Inflace se láme a její pokles zrychlí v druhé polovině roku. To totiž bude ekonomika konečně reálně čelit aktuálním úrokovým sazbám, které jsou nejvyšší od devadesátých let, uvedla viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová.

Lednová a únorová inflace nejspíš přinesou nemilé překvapení v podobě velmi vysokých čísel. Dochází k běžnému přecenění zboží a služeb, které každoročně přidává zhruba pět procent, letos však může jít o vyšší číslo, protože podnikatelé budou muset do koncových cen započítat rostoucí vstupy, zejména dramaticky zdražené energie.

Přesto ani to není důvod, proč by Česká národní banka (ČNB) automaticky musela přistoupit ke zvyšování úrokových sazeb.

„Vidíme pokles jádrové inflace, který bude zrychlovat, jak budou odeznívat nákladové proinflační vlivy, k čemuž bude docházet v průběhu následujících šesti měsíců. Navíc se začnou projevovat nejvyšší sazby od devadesátých let. Efekt měnové politiky má totiž tradičně zpoždění o rok až rok a půl. Co nyní vidíme tedy odpovídá přibližně úrovni sazeb 3,75 procenta,“ vysvětlila viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová na konferenci Investiční výhledy pořádané investiční společností Emun.

Sledujte záznam z konference:

Mzdová spirála

Růst sazeb, které připustil i guvernér ČNB Aleš Michl, tak není potvrzený, ani vyloučený. Na čem nakonec bude záviset? Podle Zamrazilové na tom, jak moc budou firmy zvyšovat mzdy.

„Pro jejich růst bych byla ve chvíli, kdy bychom viděli hrozící spuštění mzdové spirály. Ale nedomnívám se, že by k tomu mělo dojít. Podle průzkumů, které máme, tři čtvrtiny zaměstnavatelů chce zvýšit mzdy o pět procent. To je v pořádku. Problém by představovalo masivní zvýšení mezd o deset procent. Firmy však dobře vidí, že na takové zvýšení v současnosti prostě nemají peníze,“ dodala Zamrazilová.

Viceguvernérka na konferenci pak připomněla, že odboráři v současnosti sice požadují zvýšení platů a mezd právě o deset procent, historicky však platilo, že jim zaměstnavatelé vycházejí vstříc zhruba z poloviny až dvou třetin.

Velké neznámo

Právě inflace a aktivita centrální banky pak patří ke klíčovým ukazatelům investičního klimatu v současnosti. Prohlásil to makroekonomický odborník PPF Banky Ľuboš Mokráš. Podle něj v současnosti trhy netuší, podle jakého scénáře se bude inflace vyvíjet.

„Existují tři varianty. Tou nejoptimističtější je, že se centrálním bankám povede měnovými politikami srazit inflaci ke svým dlouhodobým cílům. Druhým scénářem je hyperinflace, třetím naopak deflace,“ uvedl Mokráš.

Právě hrozba deflace přitom v posledních dvou dekádách částečně určovala měnovou politiku západních centrálních bank.

Zamrazilová: Deflace není hrozba

Je však deflace hrozbou v současné situaci, kdy inflace během dvou let smazala více než 20 procent hodnoty peněz? Podle Evy Zamrazilové to tak nemusí být.

„Na deflaci mám jiný názor než většina ekonomů. Deflační vlna byla problém jen jedenkrát v historii, ve třicátých letech. Jde o to, čím je deflace vyvolaná. Problematická je dluhová deflace, kdy si lidé půjčují na věci, jejichž hodnota posléze výrazně klesne. Právě to se stalo ve třicátých letech. Zdravá deflace ale probíhá neustále, například na mobilních telefonech to sledujeme všichni,“ dodala viceguvernérka ČNB na dotaz byznysového portálu newstream.cz.

