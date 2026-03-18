Český byznys si může „líznout“ i Gulfstream nebo helikoptéru
České firmy už neřeší jen vlaky a traktory. Na leasing si pořizují i letadla – včetně tryskáčů za miliardy korun.
Od secondhandových lokomotiv a vagónů až po Gulfstream G650ER. Tak se proměňují potřeby českých firem, které 30 let doprovází leasingová společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF). Oproti klasickému bankovnímu úvěru má leasing řadu výhod. Své o tom ví třeba majitel dopravního impéria RegioJet a Student Agency Radim Jančura.
„Jsme mnohem blíž byznysu, než je banka. Protože se pohybujeme mezi výrobci, ať už dopravní techniky, strojního vybavení a podobně, a mezi tím, kdo tu techniku kupuje. Tedy mezi průmyslovými a stavebními firmami, dopravci či zemědělci,“ podtrhuje David Formánek, generální ředitel leasingové společnosti Société Générale Equipment Finance (SGEF) ze skupiny Komerční banky.
„Jsme tam, kde jsou investice. Jsme spojovací článek mezi klientem, tedy tím, kdo kupuje, investuje, a výrobcem. Takže se vedle výsledovky a rizika bavíme velmi intenzivně také o byznys modelu, o fungování daného zařízení, o technologiích, o úsporách,“ dodává.
Rychlost se počítá
Velkým želízkem v ohni konkurenceschopnosti SGEF nejen vůči bankovním produktům, ale i vůči konkurenci v oboru, je rychlost vyřízení. Obchodní ředitelka společnosti Eva Jiránková na včerejším setkání s novináři uvedla, že loni bylo 38 procent nových obchodů schváleno během jednoho dne po odevzdání požadovaných podkladů. Společnost používá pro schvalování transakcí do 350 tisíc eur automatický systém posuzování žádostí.
SGEF, která je na trhu právě 30 let a nedávno se odkupem od francouzské skupiny Société Générale stala stoprocentní dcerou Komerční banky, loni zaznamenala rekordní objem financování investic ve výši 18 miliard korun, což znamená o třetinu vyšší objem než před pandemií covidu. Na relevantním trhu je SGEF lídrem se zhruba 21procentním podílem.
Doprava, zemědělství i high-tech
Největší zásluhu na loňském růstu obchodního objemu měla doprava, která se dlouhodobě na portfoliu SGEF podílí asi 30 procenty. Nové obchody v oblasti dopravní techniky loni dosáhly 6,5 miliardy korun, což znamená meziroční zvýšení o 11 procent a 35 procent celkových loňských nově uzavřených obchodů. Významný podíl na tom měly investice dopravců do pořízení vozidel v železniční a autobusové dopravě.
Další dvě miliardy přidala do portfolia SGEF zemědělská technika a 1,6 miliardou přispělo financování hight-tech technologií, zatímco strukturované financování přidalo 2,5 miliardy korun.
Jak zdůraznila obchodní ředitelka Jiránková, společnost sleduje nové trendy a vychází vstříc digitalizaci, robotizaci a dalším nejnovějším trendům a je také otevřena vstupu nových výrobců na náš trh, což přináší značné úspory nákladů pro klienty. A velmi vítá nové technologie, jako třeba elektrizaci nákladní dopravy, protože to znamená i snižování uhlíkové stopy. To je pro skupinu Komerční banky velmi důležité kritérium. Jiránková zmínila také schopnost pomoci s celým projektem. Jako bylo například financování nákupu elektrických nákladních aut, kde se řešila i fotovoltaika a nabíjecí infrastruktura, a to se všemi detaily.
Žluté vlaky a autobusy pro Jančuru
Jedním z klíčových klientů leasingové firmy pod křídly Komerční banky je už 15 let vlakové a autobusové impérium Radima Jančury. Jak Jančura uvedl na včerejším setkání SGEF s novináři, před 15 lety byla firma ochotna, na rozdíl od jiných financiérů, dát důvěru jeho projektu a financovat nákup ojetých lokomotiv a vagónů z Itálie a Rakouska. Dnes mu SGEF finančně pokrývá nákupy flotil nejmodernějších vícesystémových lokomotiv RegioJet Pool, které obsluhují dálkové trasy ve střední Evropě.
Celkově SGEF do železničních projektů se žlutými vlaky za oněch 15 let investoval 2,1 miliardy korun. Další oblastí dlouhodobé spolupráce mezi SGEF a Radimem Jančurou je i dopravní společnost Student Agency s jejími žlutými autobusy.
Železniční vozidla, ale i letadla a vrtulníky
Zhruba třetina loňských nových obchodů tedy šla do oblasti dopravní techniky. Vedle železničních vozidel a autobusů SGEF financovala nákladní automobily, tahače, návěsy a přívěsy, ale také letadla a vrtulníky. Těch za tři desítky let své existence pokryla celkem 91. Nejdražším předmětem v historii společnosti byl business jet Gulfstream G650ER, financovaný částkou 1,3 miliardy korun.
