Předčasné splacení hypoték bude dražší. Velké banky využijí nová pravidla

Velké banky plně využijí nová pravidla pro předčasné splacení hypoték, která začala platit ode dneška. Vyplývá to z ankety mezi největšími peněžními ústavy. Pokud se klient nyní rozhodne splatit předčasně průměrnou hypotéku, může podle výpočtů odborníků bankám zaplatit o tisíce korun navíc proti předchozímu stavu. Vše ale závisí na individuálních podmínkách každé hypotéky a klienta.

Dosud mohly banky od klientů za předčasné splacení hypotéky žádat administrativní poplatek do 1000 korun. Od září mohou navíc žádat jako pokrytí svých účelně vynaložených nákladů až 0,25 procenta z nesplacené jistiny za každý započatý rok zbývajícího období do konce fixace úrokové sazby, maximálně však jedno procento.

„Budeme to uplatňovat, protože když splácejí klienti hypotéku předčasně ještě před uplynutím doby fixace, vznikají nám dvoje náklady. Administrativní náklady, spojené s administrací předčasného splacení, a náklady spojené s financováním hypoték, které se rovnají ceně peněz na finančním trhu, jež použijeme na financování dané hypotéky," řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Počet hypoték, které klienti splácí předčasně před uplynutím doby fixace, se podle něj pohybuje v řádu nižších stovek měsíčně, což je 0,25 procenta z celkového objemu hypotečního portfolia.

Nové možnosti využijí i Komerční banka, ČSOB Hypoteční banka, Moneta či UniCredit Bank.

Konkrétní částka, kterou klient při předčasném splacení hypotéky zaplatí navíc, záleží na více parametrech. „Jde o to, kolik má klient za sebou splátek, kolik zbývá splátek do konce fixace, kolikátá je to splátka v současné fixaci, jaká je původní úroková sazba nebo jaká je referenční sazba, kterou stanovila Česká národní banka,“ uvedl hypoteční specialista Bidli Daniel Horňák.

Pokud se podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové rozhodne klient splatit předčasně hypotéku 3,8 milionu korun s fixací na pět let, zaplatí na základě nových pravidel v tomto případě navíc 9500 korun.

Některým klientům se ale může vyplatit přechod k jiné bance, a tedy předčasné splacení u stávající banky, i při nových pravidlech. Musel by ale získat výhodnější úrokovou sazbu - a tím pádem i nižší splátku hypotéky. Pak by se dodatečné náklady mohly vyplatit, vyplývá z modelového výpočtu zemského ředitele 4fin Tomáše Trauškeho. Při průměrné hypotéce 3,49 milionu korun při splatnosti 25 let, sazbě 5,79 procenta s fixací na tři roky do roku 2026, by při refinancování se sazbou 4,99 procenta mohl klient ušetřit i tak zhruba 21 tisíc korun, vypočetl.

Zavedení poplatku za předčasné splacení hypoték mělo omezit takzvanou úvěrovou turistiku mezi bankami. Autoři návrhu předpokládali, že díky tomu banky získají jistotu, že nevynaloží peníze zbytečně, budou moct hypotéky zlevnit a začnou nabízet i dlouhodobé fixace. Zákon kromě poplatku za předčasné splacení hypotéky rozšířil možnosti splatit zbytek hypotéky bez sankce i o rozvod a následné vypořádání společného jmění manželů.

