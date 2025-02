Ekonomové: Americká cla zatím pro Česko ani Evropu problém nejsou. Naopak může začít strádat Amerika

Nepředvídatelnost, s jakou staronový americký prezident Donald Trump začal úřadovat prostřednictvím prezidentských dekretů, se na evropské ekonomice výrazněji podepisovat nebude. „Cla na ocel a hliník cílí jen na Kanadu a Mexiko, Evropě rozhodně nehrozí zaplavení levnými surovinami,“ uvedl na konferenci Global Investment Summit bývalý guvernér České národní banky a hlavní ekonom Generali CEE Miroslav Singer. „Tato celní politika může hodně ublížit samotné Americe, negativní dopady totiž přijdou dříve a plošněji než případná pozitiva,“ upozornila na konferenci GIS hlavní ekonomka Raifeisenbank Helena Horská.

Reklama

Donald Trump a jeho politika budou v dalších měsících výrazně ovlivňovat ekonomické i investiční klima v nadcházejících měsících. Shodli se na tom významní ekonomové na konferenci Global Investment Summit, která se uskutečnila v Martinickém paláci na Pražském Hradě a jejíž mediálním partnerem je byznysový portál newstream.cz.

Aktuální cla, která americký prezident uvalil na hliník a ocel, ale k opatřením s výraznějším dopadem na evropskou, potažmo českou ekonomiku nejsou.

„Tato cla jsou v současnosti otázkou Mexika a Kanady. Číny ne, protože na její ocel už jsou 80procentní cla. Pro evropské firmy není problém, že by se sem začaly masivně dovážet tyto kovy z Mexika a Kanady, protože doprava by byla moc drahá,“ uvedl bývalý guvernér České národní banky a hlavní ekonom Generali CEE Miroslav Singer. Podle něj jsou skutečným problémem pro evropský průmysl spíš ceny emisních povolenek.

Stanislav Šulc: Donald Trump začíná přidělávat vrásky už i Andreji Babišovi Názory Nejnovější sada prezidentských dekretů Donalda Trumpa přináší jednu zásadní novinku, která nebude dělat radost pravděpodobnému budoucímu premiérovi Česka Andreji Babišovi. A ne, nejde o cla na hliník a ocel, která Evropě rozhodně moc nepomohou. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

A s tím souhlasí i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Trumpova stávající cla se přeci jen dotýkají jen dvou komodit, jde o sazbu 25 procent a z evropských států dopadnou maximálně na Německo. Emisní povolenky přitom mají vliv na veškerou výrobu,“ připomněl Kovanda. Ten zároveň příliš nevěří, že by stávající prezident naplnil hrozby a uvalil by plošná cla na evropské zboží ve výši deseti, nebo dokonce více procent.

„Viděli jsme, že z těchto plánů zatím vždy slevil,“ dodal Kovanda.

Americká inflace poroste

Právě plošná cla však jsou podle hlavní ekonomky Raifeisenbank Heleny Horské největší skutečnou hrozbou, která by měla zásadní negativní dopad na celý svět. A to včetně Ameriky.

„Myslím, že to Donald Trump asi úplně správně nedopočítal. Protože ta jeho opatření často povedou k pravému opaku toho, co si představuje. A ta negativna přijdou mnohem dřív než případná pozitiva. Tím hlavním negativem bude zejména růst inflace, na niž následně bude reagovat Fed růstem sazeb. A to rozhodně Trumpovi nehraje do karet,“ uvedla Horská.

Globální investoři staví val proti dopadům Trumpových cel. Sázejí na pokles automobilového průmyslu Trhy Správci velkých fondů si začali hrát. Zkoušejí se obrnit proti dopadům cel, jimiž hrozí Donald Trump a která mohou mít velký dopad na hodnotu slavných firem. Zejména hedgeové fondy tak začaly masivně sázet na pokles firem, na něž pravděpodobně cla dopadnou nejdrtivěji. A obětí se mohou stát automobilky. Překvapivě nikoli jen ty evropské. Stanislav Šulc Přečíst článek

A aktuální údaje o americké inflaci jí dávají zapravdu. Za leden totiž cenová hladina v USA vzrostla na tři procenta, což trhy zaskočilo a čímž se potvrzují očekávání, že snižování sazeb ze strany Fedu rozhodně nebude nijak razantní. „Trhy v letošním roce počítají se snižováním sazeb Fedu velmi pomalu, ale pro druhou polovinu příštího roku vidíme očekávání velmi rychlého poklesu sazeb, což může mít velmi nebezpečné proinflační opatření,“ připomněla Horská s tím, že v příštím roce může v čele Fedu skončit stávající guvernér Jerome Powell a Donald Trump bude moci prosazovat člověka, který bude mnohem více nakloněn snižování sazeb, které by bylo výhodné pro obsluhu amerického dluhu i kapitálové trhy.

Peterka: Dluhopisy jsou nyní zajímavé

Co se investic týče, podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky lze v nadcházejících měsících očekávat spíše pozitivní situaci.

„Co se investic týče, S&P 500 je pořád skvělé, vidíme zájem o zlato, možná paradoxně vidíme zájem o německý DAX, což je dáno snahou diverzifikovat a nesázet jen na americké firmy, ale také tam je řada firem se solidním dividendovým výnosem. Zajímavé jsou dluhopisy a to zcela pochopitelně. Když americký dlouhodobý dluhopis, tedy velmi bezpečné aktivum, nabízí výnos skoro 5 procent, může to být důležitá složka v portfoliu,“ připomněl Peterka.