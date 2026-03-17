Brno posiluje byznys turismus. Otevřel se největší kongresový hotel na jižní Moravě

V Brně otevírá nový Clarion Congress Hotel
Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.

Hotel přináší do regionu kapacity, které podle investora dosud chyběly. Konferenční prostory pojmou až 1300 účastníků, přičemž hlavní kongresový sál má kapacitu 874 osob. Součástí jsou také menší flexibilní sály a technické zázemí odpovídající požadavkům na pořádání velkých mezinárodních akcí.

„Brnu chyběl hotel, který by dokázal obsloužit velké kongresy na špičkové úrovni. Tento projekt tuto mezeru zaplňuje,“ uvedl generální ředitel CPI Hotels Jan Kratina. Podle něj má hotel propojit kongresové zázemí s kvalitními službami a napojením na město.

Součástí projektu je také 201 pokojů různých kategorií, od standardních až po apartmá. Hotel doplňuje restaurace s kapacitou 174 míst, lobby bar, kongresový bar a střešní wellness a fitness centrum s výhledem na historické centrum Brna.

Developer Skanska Residential dokončuje výstavbu rezidenční čtvrti Albatros v pražských Kbelích, jejíž celkové náklady dosahují nižších jednotek miliard korun. Společnost nyní zahájila výstavbu poslední etapy se 178 byty, která má být hotová na začátku roku 2028. Náklady na tuto závěrečnou fázi se odhadují přibližně na 917 milionů korun. Projekt patří podle firmy k nejdéle povolovaným rezidenčním záměrům v její historii.

Pro hosty je k dispozici 140 parkovacích míst v podzemních garážích, z toho 20 s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Hotel nabízí bezbariérový přístup a využívá moderní technologie s důrazem na udržitelný provoz.

Clarion Congress Hotel Brno se nachází v docházkové vzdálenosti od hlavního vlakového i autobusového nádraží, mezinárodní letiště Brno Tuřany je vzdáleno zhruba deset kilometrů. Podle developera tak má být dobře dostupný jak pro účastníky kongresů, tak pro individuální hosty.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

Evropská unie je po letech vyjednávání blízko podpisu dohody o volném obchodu s Austrálií. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to podle agentury Bloomberg uvedla v dopise lídrům členských států. Podle zdrojů obeznámených se situací by mohla šéfka Komise odcestovat do Austrálie a dohodu podepsat už během víkendu.

Jednání jsou podle von der Leyenové v závěrečné fázi. Dohoda by měla posílit schopnost Evropské unie prosazovat globální standardy a zároveň zajistit odolnější dodavatelské řetězce.

Sporné body

Vyjednávání mezi EU a Austrálií se blíží ke konci už několik týdnů, stále je však brzdí některé sporné body, především otázky spojené s dovozem masa, uvádí Bloomberg.

K dalšímu posunu došlo i na politické úrovni. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v pondělí jednal s australským ministrem obchodu Donem Farrellem a následně na síti X uvedl, že obě strany „postupují správným směrem“.

Evropská unie i Austrálie se zároveň snaží co nejrychleji posílit obchodní vztahy s partnery, kteří sdílejí jejich ekonomické a politické postoje. Reagují tak mimo jiné na rostoucí obchodní napětí – zejména na nová cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem a na omezení Číny v dodávkách klíčových nerostných surovin.

EU v poslední době urychlila obchodní diplomacii i jinde. Po letech vyjednávání například uzavřela dohody s Indií a také s blokem jihoamerických zemí.

Developer Skanska Residential dokončuje výstavbu rezidenční čtvrti Albatros v pražských Kbelích, jejíž celkové náklady dosahují nižších jednotek miliard korun. Společnost nyní zahájila výstavbu poslední etapy se 178 byty, která má být hotová na začátku roku 2028. Náklady na tuto závěrečnou fázi se odhadují přibližně na 917 milionů korun. Projekt patří podle firmy k nejdéle povolovaným rezidenčním záměrům v její historii.

Pozemek pro výstavbu Skanska koupila už v roce 2006, samotná stavba ale začala až o 14 let později. Po dokončení bude čtvrť tvořit 11 bytových domů s celkem 688 byty na ploše téměř 98 tisíc metrů čtverečních. Dosud byla dokončena mateřská škola a tři etapy projektu, čtvrtá je aktuálně ve výstavbě a má být hotová letos. Nyní se rozbíhá i finální etapa.

„Dokončená čtvrť nabídne rezidentům širokou škálu služeb, dobrou dostupnost do centra MHD i blízkost přírody a klidné prostředí bez další navazující výstavby,“ uvedla manažerka komunikace společnosti Skanska Residential Iva Stejskalová.

Odkaz na letectví

Projekt nese název podle cvičného letounu Aero L-39 Albatros, který je vystaven v nedalekém Leteckém muzeu Kbely. Na letectví odkazuje i podoba celé čtvrti – od architektonických prvků až po názvy jednotlivých domů. V poslední etapě vzniknou dva domy s názvy Charlie a Delta, které nabídnou byty o dispozicích od 1+kk do 3+kk, přičemž největší podíl budou mít byty 2+kk.

S dokončením poslední etapy se rozšíří i veřejný prostor. Přibudou nová hřiště, cyklostezka a parkovací plochy. Celá čtvrť nabídne více než 15 tisíc metrů čtverečních zeleně, doplněných o venkovní fitness zóny, místa pro grilování, komunitní zahrady, supermarket i mateřskou školu.

Skanska Residential realizuje projekty také v dalších částech Prahy, například v Radlicích nebo Malešicích. V různých fázích přípravy či výstavby má i projekty v Modřanském cukrovaru nebo ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech.

Společnosti v roce 2024 klesl čistý zisk téměř o 42 procent na 157 milionů korun, zatímco tržby meziročně vzrostly zhruba o 14 procent na 1,8 miliardy korun. Skanska Residential funguje od roku 2014 samostatně a není součástí stavební skupiny Skanska, patří přímo pod švédský stavební konglomerát.

Samotná stavební skupina Skanska v Česku a na Slovensku předloni zvýšila čistý zisk o 16 procent na 463,6 milionu korun, přičemž tržby vzrostly o jedno procento na 7,99 miliardy korun. Skanska patří mezi největší stavební a developerské firmy v Česku a spadá pod Skanska Central Europe, která zahrnuje i společnosti z Polska.

