Brno posiluje byznys turismus. Otevřel se největší kongresový hotel na jižní Moravě
Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.
Hotel přináší do regionu kapacity, které podle investora dosud chyběly. Konferenční prostory pojmou až 1300 účastníků, přičemž hlavní kongresový sál má kapacitu 874 osob. Součástí jsou také menší flexibilní sály a technické zázemí odpovídající požadavkům na pořádání velkých mezinárodních akcí.
„Brnu chyběl hotel, který by dokázal obsloužit velké kongresy na špičkové úrovni. Tento projekt tuto mezeru zaplňuje,“ uvedl generální ředitel CPI Hotels Jan Kratina. Podle něj má hotel propojit kongresové zázemí s kvalitními službami a napojením na město.
Součástí projektu je také 201 pokojů různých kategorií, od standardních až po apartmá. Hotel doplňuje restaurace s kapacitou 174 míst, lobby bar, kongresový bar a střešní wellness a fitness centrum s výhledem na historické centrum Brna.
Pro hosty je k dispozici 140 parkovacích míst v podzemních garážích, z toho 20 s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Hotel nabízí bezbariérový přístup a využívá moderní technologie s důrazem na udržitelný provoz.
Clarion Congress Hotel Brno se nachází v docházkové vzdálenosti od hlavního vlakového i autobusového nádraží, mezinárodní letiště Brno Tuřany je vzdáleno zhruba deset kilometrů. Podle developera tak má být dobře dostupný jak pro účastníky kongresů, tak pro individuální hosty.
