Klíčová tepna světové ropy kolabuje. Hormuz zůstává prakticky uzavřen, za den proplulo jen šest lodí

ČTK

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

Teherán už první dubnový víkend umožnil proplout 21 lodím za 48 hodin. S některými zeměmi uzavřel dohodu. Provoz v úžině zůstává minimální od začátku americko-izraelské války proti Íránu, která začala 28. února. Reuters v analýze vychází z dat společností Kpler, Lloyd’s List Intelligence a Signal Ocean. Za normálních okolností se Hormuzským průlivem přepravuje asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží.

Agentura Bloomberg dnes uvedla, že izraelské útoky v Libanonu a přetrvávající uzavření Hormuzského průlivu ohrozily příměří mezi USA a Íránem. Z tohoto důvodu se změnila i nálada na trzích.

„Po středečním pochopitelném nadšení z příměří je dnes těžké najít katalyzátor pro další růst dluhopisů a akcií, a čím déle zůstane Hormuzský průliv uzavřen, tím menší bude důvěra v již nastalé oživení,“ řekla analytička Bloombergu Skylar Montgomeryová Koningová.

Donald Trump

Evropané se odvracejí od USA: Trump je pro ně větší hrozbou než Čína

Politika

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vnímají Evropané stále častěji jako hrozbu, nikoli jako spojence. Vyplývá to z nového průzkumu European Pulse, který pro server Politico a společnost beBartlet zpracovala agentura Cluster17.

nst

Přečíst článek

Ceny ropy ve středu zaznamenaly největší jednodenní propad od dubna 2020. Spojené státy a Írán v noci na středu uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Írán okamžitě otevře Hormuzský průliv.

Norští rejdaři ve středu oznámili, že Hormuzským průlivem bez bezpečnostních záruk plout nebudou. Podle sdružení německých rejdařů (VDR) zůstává situace námořníků v Perském zálivu napjatá. Německá rejdařská společnost Hapag-Lloyd ale upozornila, že případné úplné otevření průlivu by trvalo šest až osm týdnů.

Související

Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně

Týden tradera: Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

ČTK

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, informoval kastelán Libor Švec. Dílo vytesané z pískovce je v centru bylinkové zahrady za hospitálem, původně ale bylo součástí areálu Braunova betléma. Kuks patří k nejnavštěvovanějším státním památkám v Královéhradeckém kraji.

Socha Velkého křesťanského bojovníka vznikla v roce 1732 a naposledy ji odborníci restaurovali v 60. letech minulého století. „I proto současný stav sochy vyžaduje odborný zásah, jehož cílem je zamezit degradaci kamene a kovových prvků. Veškeré práce byly plánovány dopředu,“ uvedl Švec.

Návštěvníci bylinkové zahrady budou moci sledovat práci restaurátora na vlastní oči. Hotovo by mělo být do léta. „Sochu očistíme od řas, mechů a lišejníků. Dále ztenčíme černé krusty, odstraníme degradované doplňky, vyplníme spáry a také trhliny, které jsou typické pro tento druh kamene, jedná se o přirozený jev stárnutí,“ řekl restaurátor Michal Polák.

Meč už je pryč

Kolem sochy je lešení. Odborníci demontovali téměř dva metry dlouhý meč, který odvezli do restaurátorské dílny a do pravé ruky Velkého křesťanského bojovníka se vrátí před dokončením všech prací. Náklady na restaurování samotné sochy jsou 472 tisíc korun a na renovaci meče okolo 52 tisíc korun.

„Téma Křesťanského vojína se objevovalo již za křižáckých válek. Ve výtvarném zpracování býval zpodobňován především na grafických listech, v malířství výjimečně a v sochařství nikdy, čímž se ve šporkovském prostředí jedná o skutečný unikát,“ uvedl Švec.

Restaurování sochy zapadá do dlouhodobého plánu památkářů postupně v Kuksu obnovovat sochařská díla barokního sochaře Brauna, jehož stěžejním dílem v areálu jsou alegorické sochy Ctností a Neřestí. Jejich originály si návštěvníci mohou prohlédnout v lapidáriu hospitálu.

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Reality

Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Díla barokního sochaře Brauna je možné vidět i v nedalekém Novém lese v takzvaném Braunově betlémě. Jde o skupinu soch a reliéfů vytesaných do skály a zakomponovaných do krajiny. Restaurovaná socha byla dříve součástí Braunova betléma.

Na jaře je hospitál pro návštěvníky otevřený od úterý do pátku od 9:00 do 17:00. O letních prázdninách bude památka otevřena denně, tedy i v pondělí. Bylinková zahrada je přístupná celoročně bez omezení.

Barokní komplex v labském údolí v Kuksu začal stavět František Antonín Špork v roce 1692. Stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval pouze špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy vzaly za své při povodních a požáru.

Související

Obnova konírny v Zákupech stála 373,6 milionu, otevře se v dubnu

OBRAZEM: Konírna u zámku v Zákupech získala nový lesk, obnova vyšla na stamiliony

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Maďarský premiér Viktor Orbán se před volbami opírá i o podporu Maďarů žijících za hranicemi. Jak píše agentura AFP, výraznou roli mohou sehrát zejména voliči v rumunském Sedmihradsku, kde žije početná maďarská menšina.

Například v městě Odorheiu Secuiesc chce 71letá Terésia Hadháziová svým hlasem přispět k Orbánovu vítězství. „Chceme, aby Viktor Orbán zůstal, protože on je přesně takovým člověkem, jakého potřebujeme. Musí vést Maďarsko a musí vést i nás,“ řekla. „Záleží na tom náš osud,“ dodala poté, co svůj hlas odevzdala ještě před hlavním volebním dnem.

Více o volbách v Maďarsku čtěte zde

Orbán, který vládne Maďarsku od roku 2010, nyní čelí reálné hrozbě ztráty moci. Dlouhodobě se proto snaží získat podporu Maďarů v zahraničí. V Sedmihradsku podpořil investice do škol, kostelů i sportovišť a zároveň zjednodušil proces získání maďarského občanství, díky čemuž má řada místních dvojí občanství.

V únoru letos premiér v dopise adresovaném diaspoře vyzýval k účasti ve volbách a připomínal „spojenectví“, které podle něj přineslo opravené školy a kostely. Podpora mezi místními je znatelná. „Dostáváme pomoc z Maďarska, a tak je důležité volit,“ uvedla 70letá Erzsébet Simóová, která podporuje Orbánovu stranu Fidesz.

Příznivci Fideszu v Rumunsku oceňují také „vlastenectví“ vlády, daňové výhody pro matky či její postoj k Ukrajině. Orbánova vláda odmítá poskytovat napadené zemi vojenskou pomoc a staví se proti jejímu vstupu do Evropské unie.

Milion etnických Maďarů

V Rumunsku žije zhruba milion etnických Maďarů, většina právě v Sedmihradsku. Ve městě Odorheiu Secuiesc se k maďarské menšině hlásí asi 90 procent z 30 tisíc obyvatel a maďarština zde dominuje v každodenním životě.

K maďarským parlamentním volbám je v Rumunsku registrováno přibližně 300 tisíc voličů. Stejně jako v dalších zemích regionu obdrželi hlasovací lístky poštou a mohou je odevzdat například v kancelářích Demokratického svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR). Tento systém však kritizuje nevládní organizace Declic jako „náchylný vůči podvodům a zásahům zvnějšku“.

Podporu Orbánovi vyjádřili i někteří představitelé UDMR. Její předseda Hunor Kelemen ocenil jeho politiku vůči Maďarům v zahraničí a uvedl, že podle průzkumů až 90 procent voličů v Rumunsku podpoří Fidesz.

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Tajný hovor Orbána s Putinem: Jsem ochotnen pomoci v čemkoliv, uvedl maďarský premiér

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnovém telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nabídl, že je připraven pomoci „v jakékoli záležitosti“, včetně snahy o urovnání války na Ukrajině prostřednictvím summitu v Budapešti. Vyplývá to z přepisu hovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

„Emocionální hlasování“

Přestože diaspora může ve 199členném parlamentu ovlivnit jen jedno či dvě křesla, podle šéfredaktora deníku Háromszék Botonda Farcádiho jde o „emocionální hlasování“. Díky zjednodušenému získání občanství dal Orbán lidem „pocit morálního zadostiučinění“ a „podařilo se mu je znovu spojit s vlastí“, uvedl.

Podpora však není jednoznačná. Orbán loni část maďarské menšiny v Rumunsku rozhněval, když v rumunských prezidentských volbách podpořil krajně pravicového euroskeptického kandidáta, kterého mnozí vnímali jako hrozbu pro práva menšin.

Péter Szijjártó a Sergej Lavrov

Únik nahrávek otřásá Maďarskem. Szijjártó odmítá obvinění ze spolupráce s Ruskem

Politika

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó jednal o podobě protiruských sankcí Evropské unie s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Vyplývá to z nahrávky jejich telefonátu, kterou zveřejnilo investigativní konsorcium východoevropských médií.

nst

Přečíst článek

Někteří voliči proto podporují opozici. „Volil jsem tak, abych pomohl opozici v Maďarsku převzít moc a provést v zemi změny,“ řekl 39letý podnikatel Sándor Kolumbán. Vadí mu zejména politická korupce a kroky vlády ve školství. Podle něj navíc část menšiny sleduje pouze maďarská média a nesleduje nezávislé zdroje, které „přinášejí zprávy nepohodlné pro Fidesz“.

Kritický je i 25letý novinář Hunor Tóth. Podle něj je „důležité, aby nastaly skutečné změny, změny v nefunkčním vedení“.

Související

Doporučujeme