EET 2.0. Mění se to, co zákazníky štvalo nejvíc
„Karty nebereme“ nebo „terminál nefunguje“. Oznámení, která zákazníky spíš rozčílí než překvapí. A pro část podniků pohodlný způsob, jak si vynutit hotovost a snížit vykázané tržby. EET 2.0 má tyto praktiky omezit: narovná pravidla mezi hotovostí a kartami a přitvrdí kontrolu tam, kde byla dosud nejslabší.
Návrat elektronické evidence tržeb (EET) může změnit jednu z nejviditelnějších věcí pro zákazníky: ubude podniků, které odmítají platby kartou. Zároveň ale nová verze systému otevírá řadu nejasností – třeba u stále populárnějších QR plateb.
Podle analýzy poradenské společnosti BDO má nová podoba EET srovnat podmínky mezi hotovostí a bezhotovostními platbami. Právě to by mohlo omezit praktiky, kdy podniky karty odmítají. „Ustoupit by mělo opakované nabízení účtenek a bezhotovostní platby by měly být dostupnější ve více podnicích,“ říká daňový poradce Petr Linx z BDO.
Dosud měly podniky větší prostor manipulovat s hotovostními tržbami než s těmi bezhotovostními. To se má změnit. EET 2.0 má podle návrhu více kontrolovat právě hotovost, čímž se rozdíl mezi hotovostí a kartou prakticky smaže.
Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.
Stanislav Šulc: EET se vrací. Ale kam zmizela Účtenkovka?
Názory
Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.
Výsledek? Odmítání karet může přestat dávat ekonomický smysl.
QR platby jako nový problém
Nová pravidla ale přinášejí i komplikace. Jednou z nich jsou QR platby, které se v gastronomii rychle šíří. Pokud restaurace nabízí platbu QR kódem přímo na místě, bude ji muset evidovat stejně jako hotovost nebo kartu.
Naopak běžný převod z účtu na účet provedený „na dálku“ do EET spadat nemá. Rozdíl je ale podle expertů v praxi obtížně dohledatelný. „Může být velmi složité rozlišit, zda šlo o QR platbu na místě, nebo o standardní online převod,“ upozorňuje Linx.
Úleva pro nejmenší podnikatele
Ministerstvo financí chce zároveň systém zjednodušit a nabídnout výjimku pro nejmenší podnikatele. Ti, kteří spadají do prvního pásma paušální daně (do jednoho milionu korun ročně), budou moci využít režim „EET OFF“ – tedy tržby vůbec neevidovat. Zaplatí za to ale příplatek 1400 korun měsíčně.
Otevírá se tím otázka, jestli to některé podnikatele nepovede k umělému snižování příjmů. „Masové zneužívání neočekáváme. Motivace platit vyšší paušální daň výměnou za neevidování tržeb je spíše omezená,“ říká Linx.
Na rozdíl od minulosti stát už nebude za porušení pravidel zavírat provozovny. Místo toho přijde na řadu pokuta – a ta může dosáhnout až půl milionu korun.
Expertů tento přístup hodnotí jako mírnější a racionálnější, zároveň ale upozorňují, že pro malé podnikatele může být i taková sankce likvidační.
Evidence tržeb se vrací v nové podobě. Podle šéfky financí Schillerové nebude povinná pro nejmenší podnikatele. Fiskální přínos EET ministerstvo vyčíslilo až na 15 miliard korun ročně.
EET 2.0. Schillerová slibuje miliardy do rozpočtu
Money
Evidence tržeb se vrací v nové podobě. Podle šéfky financí Schillerové nebude povinná pro nejmenší podnikatele. Fiskální přínos EET ministerstvo vyčíslilo až na 15 miliard korun ročně.
Spropitné bez daně. Ale jen někde
Součástí změn je i úprava zdanění spropitného. Nově má být v gastronomii osvobozené od daně i odvodů – do výše sedmi procent měsíčních tržeb. To má vyřešit současný paradox, kdy hotovostní dýška často zůstávají nepřiznaná, zatímco ta kartou podléhají zdanění.
Návrh ale vyvolává i otázky. Zákon totiž přesně neříká, co vše se do tržeb počítá. A zvýhodnění se týká jen gastronomie, což může působit nerovně.
Ministerstvo financí vedle nové podoby EET a snížení DPH na nealkoholické nápoje navrhuje osvobodit spropitné od daně a odvodů. To by se nově – ať už zaplacené kartou, nebo v hotovosti – mělo stát oficiálním příjmem zaměstnanců. Spropitné by přitom mělo mít nulovou daň z příjmu a neměly by se na něj vztahovat ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Dýška legálně a bez daně. Česko následuje globální trend
Názory
Ministerstvo financí vedle nové podoby EET a snížení DPH na nealkoholické nápoje navrhuje osvobodit spropitné od daně a odvodů. To by se nově – ať už zaplacené kartou, nebo v hotovosti – mělo stát oficiálním příjmem zaměstnanců. Spropitné by přitom mělo mít nulovou daň z příjmu a neměly by se na něj vztahovat ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Do hry může vstoupit Ústavní soud
Start EET 2.0 je plánovaný na začátek roku 2027. Ještě předtím ale může systém doznat změn. Problematická je hlavně evidence bezhotovostních plateb, které už dnes zanechávají digitální stopu v bankách. Ústavní soud už v minulosti upozornil, že stát nemá po podnikatelích chtít data, která si může zjistit jinak. „Je pravděpodobné, že právě evidence bezhotovostních plateb bude znovu napadena,“ uzavírá Linx.
Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.
Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku
Volby 2025
Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.
