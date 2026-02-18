EET se vrací. Schillerová slibuje miliardy do rozpočtu
Evidence tržeb se vrací v nové podobě. Podle šéfky financí Schillerové nebude povinná pro nejmenší podnikatele. Fiskální přínos EET ministerstvo vyčíslilo až na 15 miliard korun ročně.
Nový systém evidence tržeb EET 2.0 se spustí od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Novinářům to ve středu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Systém nebude povinný pro podnikatele, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do jednoho milionu korun či platí měsíční paušální daň 1 500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Ministerstvo předkládá návrh zákona do připomínkového řízení. Fiskální přínosy EET 2.0 jen na DPH a dani z příjmů dosahují podle Schillerové 14 až 15 miliard Kč ročně.
Kdo evidovat nebude
Evidovat se nebude pouze tam, kde by EET nedávala smysl, například v letecké dopravě, bankovnictví nebo v prodejních automatech. Evidovat také nebudou lidé, kteří mají pouze příležitostné tržby do 50 tisíc korun ročně, vyplývá z dnešní tiskové zprávy ministerstva financí (MF).
V systému EET 2.0 se budou mimo jiné evidovat hotovostní platby, platby platební kartou, QR platby a další běžné způsoby úhrady při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Naopak faktury či on-line transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou, uvádí MF.
Účtenka jen na vyžádání
Tisk účtenky už nebude povinný, pouze na vyžádání zákazníka. EET 2.0 bude fungovat na běžných zařízeních, která už dnes většina podnikatelů používá, tedy na mobilu, tabletu nebo ve stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne Finanční správa řešení zdarma.
V rámci EET 2.0 se nebudou podle Schillerové evidovat jednotlivé nakupované produkty nebo služby. Evidují se pouze nejzákladnější údaje, a to ID poplatníka, datum, čas, pořadové číslo tržby, místo a částka.
„Základním přínosem je narovnání podnikatelského prostředí, které je neakceschopností a neefektivitou státu v boji s šedou ekonomikou v některých segmentech zdeformováno. Omezením nepřiznaných finančních toků chceme snížit fenomén nelegálního zaměstnávání, zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky, zásadním způsobem zvýšit efektivitu práce Finanční správy a snížit počet daňových kontrol u poctivých poplatníků,“ uvedla Schillerová.
Sleva na dani a mírnější sankce
V souvislosti se zavedením EET 2.0 počítá návrh se zavedením slevy na dani 5 000 korun z titulu případného pořízení pokladního zařízení. Všechny benefity by podle ní měly vyjít stát na pět miliard korun. Rozklad není k dispozici, největší část budou tvořit daňové úlevy. Systém nebude postaven na sankcích, nebude umožňovat zrušení provozovny, jako tomu bylo dříve. „Sankce budou, ale nebudou nijak drastické,“ dodala ministryně.
Legislativní plán
Po dnešním představení návrhu bude následovat vnitřní a vnější připomínkové řízení. Vláda by předlohu měla schválit v první polovině letošního roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve Sněmovně, uvedla Schillerová. V koalici je na návrhu podle ní shoda. „Udělám všechno pro to, abych návrh představila opozici. Budu naslouchat všem, všechny připomínky budeme řešit. Nebudu ale dělat zásadní ústupky v rozšíření skupiny těch, kterých se EET nebude týkat,“ podotkla.
Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.
