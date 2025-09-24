Nový magazín právě vychází!

Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku
Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.

Předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner označil osvobození spropitného od daní a odvodů za krok správným směrem. Gastronomie v Česku je podle něj v krizi a potřebuje změny. Schillerová a Kastner to uvedli na středeční tiskové konferenci.

Podle nedělního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by nyní volby vyhrálo právě opoziční hnutí ANO se 30,9 procenta hlasů.

Způsob danění spropitného zákon v současné době explicitně neurčuje. Jestli spropitné zaměstnavatel zahrne do tržeb restaurace, musí z něj odvést daň 15 procent v případě, že jde o OSVČ, a 21 procent, pokud je to právnická osoba. Jestliže spropitné rozdá mezi zaměstnance, počítá se do jejich hrubé mzdy, která podléhá 15procentní dani.

Podle Schillerové ale spropitné často není zahrnuté v oficiálních příjmech, a pohybuje se tak v šedé ekonomice. Aktuálně státu ze spropitného plyne 300 až 400 milionů korun ročně, v případě průměrného spropitného v restauracích šest procent z útraty by to ale mělo být 12 až 13 miliard korun, řekla. Hnutí ANO podle ní plánuje prosadit, aby se spropitné ke mzdě vyplácelo jako samostatná položka bez odvodů na daních a pojistném. Schillerová ale nevyloučila to, že by stát stanovil paušál, do jehož výše by se daně a pojistné ze spropitného neodváděly. Bude to ještě předmětem případných debat, řekla.

Zaměstnanci v gastronomii mají kvůli tomu, že spropitné není často zahrnuté do jejich oficiálních příjmů, nejhorší přístup k hypotékám nebo leasingům, uvedla Schillerová. Problémy pak podle ní nastávají také třeba při stanovování výživného po rozvodu rodičů. Doplnila, že spropitné představuje 20 až 50 procent čisté mzdy zaměstnanců v gastronomii.

Reformu spropitného hnutí ANO plánuje pouze pro restaurace, neboť je to obor, který bojuje s mnoha problémy, řekla Schillerová. V době pandemie nemoci covid-19 podle ní z gastronomie odešla čtvrtina lidí a zpět se už nevrátili. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že by reforma spropitného v restauracích nebyla férová vůči jiným oborům. „Byl bych rád, abychom se snažili vytvářet férové, jednoduché, efektivní prostředí ze strany státu, a ne další různé výjimky, které vedou k tomu, že pro jiné podnikatele to není férové,“ dodal.

Kromě reformy spropitného chce ANO podle Schillerové prosadit i snížení DPH na nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích zařízeních z 21 na 12 procent.

„Česká gastronomie a jejích skoro 100 tisíc zaměstnanců potřebují zásadní impulzy. Gastronomie je nejvíce postiženým oborem z dob covidu a poslední roky zejména kvůli růstu daní nebo cen elektřiny, rigidním podmínkám pro zaměstnávání, oslabené koupěschopnosti poptávky nebo nadměrné míře kontrol nezaznamenal jediný pozitivní moment,“ řekl Kastner.

„Česká gastronomie je v situaci, kdy potřebuje zažít zásadní pozitivní milníky. Legalizace spropitného a snížení DPH jsou právě ty dva nejzásadnější,“ dodal. Tyto dvě změny by uvítala také Asociace hotelů a restaurací ČR, řekl její prezident Václav Stárek. Mezi další priority oboru ale podle něj patří i znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) nebo zjednodušení pravidel pro zaměstnávání lidí ze zemí mimo Evropskou unii.

Schillerová už dříve zmiňovala, že pokud ANO vyhraje volby, EET opět zavede. „U nového EET bude důležité, aby bylo nastaveno jednoduše a aby se kontroly zaměřily na ty, kteří se vyhýbají placení daní. Pro slušné podnikatele je hodně demotivující, pokud stát zavírá oči před obcházením zákonů, ať už je to neplacení daní nebo třeba prodej zdravotně závadného zboží na čínských e-shopech,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

České Budějovice čeká největší urbanistický projekt posledních desetiletí. V centru města, poblíž nádraží, vyroste nová čtvrť pro minimálně 3500 obyvatel. Zabere čtyři hektary, na místě kde dnes sídlí firma potravinářský podnik Viscofan, který se do roku 2028 přestěhuje.

V centru Českých Budějovic vznikne nová čtvrť minimálně pro 3500 obyvatel. Bude stát poblíž nádraží na ploše čtyř hektarů v místech, kde dnes sídlí firma Viscofan. Ta se přesune na letiště v Plané u Českých Budějovic. Cena transakce činí přibližně 600 milionů korun, přičemž ceny pozemků na letišti mají podle odhadu hodnotu 240 milionů korun a zbylou část zaplatí Jihočeský kraj jako majitel letiště ve dvou splátkách. Pozemky v nové bytové čtvrti budou také patřit kraji. Novinářům to ve středu řekli zástupci města, kraje a firmy Viscofan.

Viscofan, jenž vyrábí v Českých Budějovicích umělá střívka pro potravinářský průmysl, plánuje postavit na ploše necelých osmi hektarů na letišti podnik za 1,25 miliardy korun. V nové městské čtvrti u nádraží by kromě bytů mohla být také nová budova Jihočeského divadla a také Dům dětí a mládeže.

„Jedná se o unikátní počin z pohledu urbanismu v republikovém měřítku. Těžko najdete municipalitu, která by v centru města vystavěla něco podobného. Navíc my tímto projektem nezastavujeme žádnou zelenou plochu,“ uvedl jihočeský hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba (ODS). Zatím není jasné, komu budou byty v nové čtvrti patřit. Ale podle Kuby se bude zřejmě jednat o mix nájemních a komerčních bytů na prodej, jejichž vybudování zajistí developeři.

Viscofan začne stavět nový provoz v areálu letiště v roce 2026. Předpokládá, že se do nových prostor přesune v pololetí roku 2028. „Strategickou dohodu, kterou jsme realizovali, beru jako velmi výhodnou pro nás i město. Můžeme nyní vystavět nové zázemí, kdy budeme mít dvakrát větší rozlohu. Naším cílem je pak v moderním areálu dosáhnout ročního obratu osm miliard korun a budeme mířit hlavně na zahraniční trh,“ uvedl jednatel Viscofanu Miloslav Kamiš. Dodal, že areál na letišti bude celosvětově nejmodernějším podnikem celého koncernu.

Viscofan přesunem také získá další výhodu. „Jedná se o logistiku, která pro nás bude jednodušší. Denně do našeho areálu jezdí desítky kamionů, které nyní nebudou muset do města. Navíc se dostaneme velmi blízko dálnice D3,“ řekl Kamiš. Současný roční obrat Viscofanu, jenž zaměstnává 600 lidí, se pohybuje od sedmi do 7,5 miliardy korun.

Výrobce umělých střívek pro masný průmysl Viscofan CZ z Českých Budějovic měl loni obrat přes 8 miliard. tržby přes

Výrobce umělých střívek přesune část výroby z ČR do Srbska. Propouštět nebude

Zprávy z firem

Firma Viscofan CZ, která vyrábí v Českých Budějovicích umělá střívka pro potravinářský průmysl, má za sebou dobrý rok. Obratově rostla o více než miliardu, díky vyšším objemům i cenám. Letos firma plánuje přesun části výroby z ČR do Srbska. Propouštět se ale v českém závodu nechystá.

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Perpetuum mobile podle odborářů. Vyšší platy rovná se růst ekonomiky

Dalibor Martínek: Perpetuum mobile podle odborářů. Vyšší platy rovná se růst ekonomiky
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vláda se s odbory opět nedohodla na růstu platů. Jde o platy téměř sedmi set tisíců zaměstnanců, učitelů, zdravotníků, úředníků. Jde o zvýšení výdajů státu o desítky miliard korun. Proti letošku by mělo být navýšení podle návrhu vlády o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta, uvedl ministr Marian Jurečka, který jednání s odbory vede.

Odboráři chtějí ještě víc peněz.

Takže na okraj. V prvním pololetí rostly mzdy v Česku o rekordních 7,8 procenta. Zatímco inflace je kolem 2,5 procenta. Češi bohatnou.

Českou ekonomiku netáhne průmysl, nebo stavebnictví, nebo služby. Nebo nějaké technologické novinky, práce českých mozků. Vůbec ne. Žádnou technologickou štikou v rybníce světové ekonomiky jsme se nestali. Ekonomiku táhne „tupá“ maloobchodní spotřeba. Lidé prostě víc utrácejí, a ekonomika roste. Číslo 7,8 vyděsilo ekonomy, protože kvůli těmto penězům navíc může zboží a služby dál zdražovat. Takže Česká národní banka patrně již nepůjde se sazbami dolů. Spíše nahoru. Růst platů a mezd je silný proinflační tlak.

Odboráři chtějí pro herce nebo zdravotní sestry dalších skoro deset procent navíc. Ano, kdo by nepřál důležitým lidem na svých místech více peněz. Jde ovšem o to, že na všechny je jenom jeden rozpočet, je potřeba si na platy vydělat, nebo někde jinde uspořit.

Když jste rodina a nemáte na dovolenou, tak na ní prostě nejedete. To jenom stát má za to, že peníze není potřeba vydělat, stačí si je půjčit na dluh. Odbory jsou tahounem této zvrácené myšlenky. A současná končící vláda jim jde naproti. Ta budoucí, Babišova, udělá to stejné, možná ještě ve větším měřítku.

Z utrácení hodnota nevzniká

Odboráři jsou klidní. Pár dní před volbami nemají potřebu se s Jurečkou domluvit. Vědí, že s Babišem se domluví lépe.

Vláda odborářům nabídla pro hůř odměňované zaměstnance veřejných a státních služeb přidání o dva tisíce korun. „U lidí s nejnižšími tarify by to byl růst přes 13 procent ročně,“ uvedl Jurečka. Odbory pevné částky odmítly.

A to vůbec není řeč o penězích pro silové složky. Z nějakého záhadného důvodu si stát policajty, hasiče a vojáky rozmazluje. Vojáci sice v žádné bitvě desítky let nestáli, ale protože se nikomu na buzerplac nechce, platy v armádě rychle rostou. To stejné je u policajtů.

Policista bez praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá v prvním roce během „školy“ hrubý služební příjem 31 570 korun. Průměrný plat po třech letech služby je 49 tisíc korun, průměrný plat u policie za rok 2024 byl 56 308 korun. V Praze dostanete k platu ubytovnu zdarma, náborový příspěvek 110 až 150 tisíc korun, šest týdnů dovolené. Kdo to má. Stát šlape na platový plyn, pro „potřebné“ profese chce třeba Praha postavit sedm tisíc nových bytů.

Šéf odborářů Josef Středula tvrdí, že růst platů podpoří ekonomiku, lidé peníze utratí. To je takové perpetuum mobile podle odborářů. Dejte víc peněz, víc utratíme, ekonomice se bude dařit. Má to jen jednu vadu na kráse. Nová hodnota vzniká z práce, ne z utrácení.

