Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku
Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.
Předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner označil osvobození spropitného od daní a odvodů za krok správným směrem. Gastronomie v Česku je podle něj v krizi a potřebuje změny. Schillerová a Kastner to uvedli na středeční tiskové konferenci.
Podle nedělního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by nyní volby vyhrálo právě opoziční hnutí ANO se 30,9 procenta hlasů.
Způsob danění spropitného zákon v současné době explicitně neurčuje. Jestli spropitné zaměstnavatel zahrne do tržeb restaurace, musí z něj odvést daň 15 procent v případě, že jde o OSVČ, a 21 procent, pokud je to právnická osoba. Jestliže spropitné rozdá mezi zaměstnance, počítá se do jejich hrubé mzdy, která podléhá 15procentní dani.
Podle Schillerové ale spropitné často není zahrnuté v oficiálních příjmech, a pohybuje se tak v šedé ekonomice. Aktuálně státu ze spropitného plyne 300 až 400 milionů korun ročně, v případě průměrného spropitného v restauracích šest procent z útraty by to ale mělo být 12 až 13 miliard korun, řekla. Hnutí ANO podle ní plánuje prosadit, aby se spropitné ke mzdě vyplácelo jako samostatná položka bez odvodů na daních a pojistném. Schillerová ale nevyloučila to, že by stát stanovil paušál, do jehož výše by se daně a pojistné ze spropitného neodváděly. Bude to ještě předmětem případných debat, řekla.
Zaměstnanci v gastronomii mají kvůli tomu, že spropitné není často zahrnuté do jejich oficiálních příjmů, nejhorší přístup k hypotékám nebo leasingům, uvedla Schillerová. Problémy pak podle ní nastávají také třeba při stanovování výživného po rozvodu rodičů. Doplnila, že spropitné představuje 20 až 50 procent čisté mzdy zaměstnanců v gastronomii.
Reformu spropitného hnutí ANO plánuje pouze pro restaurace, neboť je to obor, který bojuje s mnoha problémy, řekla Schillerová. V době pandemie nemoci covid-19 podle ní z gastronomie odešla čtvrtina lidí a zpět se už nevrátili. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že by reforma spropitného v restauracích nebyla férová vůči jiným oborům. „Byl bych rád, abychom se snažili vytvářet férové, jednoduché, efektivní prostředí ze strany státu, a ne další různé výjimky, které vedou k tomu, že pro jiné podnikatele to není férové,“ dodal.
Kromě reformy spropitného chce ANO podle Schillerové prosadit i snížení DPH na nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích zařízeních z 21 na 12 procent.
„Česká gastronomie a jejích skoro 100 tisíc zaměstnanců potřebují zásadní impulzy. Gastronomie je nejvíce postiženým oborem z dob covidu a poslední roky zejména kvůli růstu daní nebo cen elektřiny, rigidním podmínkám pro zaměstnávání, oslabené koupěschopnosti poptávky nebo nadměrné míře kontrol nezaznamenal jediný pozitivní moment,“ řekl Kastner.
„Česká gastronomie je v situaci, kdy potřebuje zažít zásadní pozitivní milníky. Legalizace spropitného a snížení DPH jsou právě ty dva nejzásadnější,“ dodal. Tyto dvě změny by uvítala také Asociace hotelů a restaurací ČR, řekl její prezident Václav Stárek. Mezi další priority oboru ale podle něj patří i znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) nebo zjednodušení pravidel pro zaměstnávání lidí ze zemí mimo Evropskou unii.
Schillerová už dříve zmiňovala, že pokud ANO vyhraje volby, EET opět zavede. „U nového EET bude důležité, aby bylo nastaveno jednoduše a aby se kontroly zaměřily na ty, kteří se vyhýbají placení daní. Pro slušné podnikatele je hodně demotivující, pokud stát zavírá oči před obcházením zákonů, ať už je to neplacení daní nebo třeba prodej zdravotně závadného zboží na čínských e-shopech,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.
