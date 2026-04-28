Termín pro daně se blíží. Někteří si mohou lhůtu prodloužit až do července
Už v pondělí 4. května končí řádný termín pro elektronické podání daňového přiznání za rok 2025. Mnozí ale možná netuší, že zákon nabízí ještě několik dní bez pokuty – a s pomocí daňového poradce lze lhůtu prodloužit až do července. Pozor však na jednu zásadní věc: odklad podání neznamená odklad platby daně.
Kdo nestihne podat daňové přiznání do 4. května, nemusí hned panikařit. Daňový řád počítá s pětidenní tolerancí pro pozdní podání bez pokuty. Letos navíc termín prodlužuje státní svátek 8. května a víkend, takže bez sankce lze přiznání podat ještě v úterý 12. května.
„Pět pracovních dnů navíc se týká sankce za pozdní podání daňového přiznání. Neznamená to ale automatické prodloužení splatnosti daně. Pokud poplatníkovi vyšla daňová povinnost, měl by ji uhradit nejpozději v řádném termínu, tedy do 4. května 2026. Za zaplacenou se daň považuje až ve chvíli, kdy peníze dorazí na účet finančního úřadu, nikoliv v okamžiku zadání příkazu v bance,“ uvádí Ivo Brabec, CEO společnosti Neotax.
Nestíháte? Daňový poradce může posunout termín až do července
Pokud je už teď jasné, že ani dodatečný termín nevyjde, existuje řešení. Využití služeb daňového poradce nebo advokáta může prodloužit lhůtu pro podání přiznání až do 1. července 2026. Stejný termín platí i pro subjekty s povinným auditem účetní závěrky.
„Pokud poplatník ví, že přiznání nestihne připravit ani v toleranční lhůtě, může využít daňového poradce nebo advokáta a tím si lhůtu pro podání přiznání prodloužit až do 1. července 2026. Rozhodující je, aby přiznání v prodloužené lhůtě skutečně podal daňový poradce nebo advokát. Plnou moc přitom není nutné finančnímu úřadu dokládat předem,“ doplňuje Brabec.
Ani zde ale nelze usnout na vavřínech a bez pokuty lze v tomto režimu podat přiznání nejpozději do 9. července.
Pozor na vrácení přeplatku. Pozdní podání může čekání prodloužit
Ti, kdo očekávají vratku, by si měli termín hlídat dvojnásob. Pokud podají elektronické přiznání do 4. května a požádají o vrácení přeplatku, peníze by měli dostat nejpozději do 3. června.
Při pozdějším podání se ale třicetidenní lhůta počítá až od dne následujícího po skutečném podání, takže na peníze mohou čekat déle.
Jaké sankce hrozí po 12. květnu?
Po překročení pětidenní tolerance začíná nabíhat pokuta 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 procent daně, nejvýše 300 tisíc korun. Pokud vypočtená pokuta nepřesáhne tisíc korun, úřad ji nevyměří.
Vedle toho může naskočit i úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně – ten od čtvrtého dne po splatnosti činí v prvním pololetí 2026 ročně 11,5 procenta.
Podáním přiznání povinnosti nekončí. OSVČ musí následně dodat i přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Přehled pro ČSSZ je při elektronickém podání potřeba odevzdat do 1. června 2026 a zdravotní pojišťovně do 4. června 2026. Při využití daňového poradce se termíny posouvají až na 3. srpna 2026. Doplatky pojistného je pak nutné uhradit do osmi dnů.
Možnost podat přiznání později neznamená, že lze stejně odložit i úhradu daně. Právě tady řada lidí chybuje nejčastěji – a může je to stát zbytečné sankce.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.