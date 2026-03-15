Důchodový systém: kroky tam a zase zpátky škodí
Po návratu školkovného, slevy na studenta či EET vláda vytáhla a přerovnala další šuplík po své předchůdkyni. Bude vracet státní příspěvek na penzijní připojištění či spoření vybrané části důchodců. Je to nesystémové a do budoucna to může zadělat na další opravdu velké problémy.
Vláda před pár dny schválila poslaneckou novelu zákona, která má vrátit státní příspěvek lidem, kteří po přiznání starobního důchodu ztratili nárok na příspěvek a ukončili své penzijko i za cenu sankcí. Šlo o vrácení státních příspěvků, protože v systému nesetrvali povinných pět let. Anebo i vlastních úspor a daňových úlev, protože nespořili alespoň dva roky. Vláda chce nyní umožnit bezsankční odchod i těm důchodcům, kteří si sjednali penzijko před koncem roku 2023 a ještě v něm jsou. Těch, kteří už odešli, má být podle informací ministerstva financí asi 16 tisíc, těch druhých asi 150 tisíc.
Důchodci spořící v penzijním spoření od poloviny roku 2024 státní příspěvek na penzijní spoření nedostávají. Zrušila ho v rámci takzvaného konsolidačního balíčku vláda premiéra Petra Fialy. Důvodem byla vedle snahy ušetřit argumentace, že se vyplácení příspěvků lidem s důchodem míjí s posláním státní podpory. Tím bylo motivovat lidi, aby si v produktivním věku dlouhodobě spořili na důchod a pak ke státnímu důchodu mohli dostávat pravidelnou rentu. Otázka, jak to bude s důchodci, zůstala stranou.
Chopila se jí až Fialova vláda a výsledkem nepopulárního kroku bylo, že řada důchodců ztratila zájem v systému zůstat. Je veřejným tajemstvím, že nejatraktivnější na celém III. pilíři byl donedávna právě státní příspěvek. Dokud totiž vedle fondů penzijního připojištění (transformované fondy) v roce 2013 nevznikly fondy doplňkového penzijního spoření, vynášel třetí pilíř svým klientům kvůli omezeným možnostem investovat prakticky nulu. Takže jediným přínosem byl státní příspěvek.
Státní příspěvek muselo vrátit, jak uvádí ministerstvo financí, asi 16 tisíc klientů a pro další stovky klientů znamenal předčasný odchod i ztrátu úspor a daňového zvýhodnění. A další klienty penzijních fondů by to mohlo potkat.
Jednoduchá matematika
To, že klienti penzijních fondů s přiznaným důchodem, ať už skutečně na odpočinku či stále v práci, dostali na výběr buď spořit bez příspěvku, anebo odejít s případnými sankcemi, může vypadat jako velmi nespravedlivé. A člověk by dnešní vládu za vrácení příspěvků či zrušení sankcí pochválil. Ale je tu jednoduchá matematika. Vláda řeší lidi, kteří šli do penzijního spoření ani ne pět či dokonce ani dva roky před důchodem. Nelze se tak vyhnout závěru, že v takovém případě nešlo o nic jiného než o využití možnosti získat státní příspěvek. Tohle cílem státu nebylo a vyvstává otázka, proč bychom měli penězi vybranými od daňových poplatníků vybrané skupině dotovat obyčejné spoření. Od toho jsou tu spořicí účty, termínované vklady a podobně.
Zrušení státního příspěvku na penzijní připojištění či spoření lidem, kterým už byl přiznán nárok na důchod, má tedy logiku. Samozřejmě jde o změnu smluvních podmínek u již uzavřených smluv, což je nepříjemné a nastává vždy, když dojde k větší změně. Je otázkou, zda by bývalo pomohlo, kdyby bývalá vládní pětikoalice přistoupila k přechodnému období, třeba k ochranné lhůtě, a umožnila dotčeným klientům dospořit, jak navrhovala Asociace penzijních společností ČR. Možná by se i v takovém případě našlo něco, co by bylo možné opět označit za nespravedlivé vůči někomu. Ne nadarmo lidová moudrost říká, že když se kácí les, padají třísky. Anebo že s jídlem roste chuť.
Teď tu máme novelu zákona, která postiženým jejich příspěvky vrátí. Ministerstvo financí to spočetlo na 60 milionů korun. Lidé se mají obracet na penzijní společnosti, které to budou administrovat a vyplácet. K nákladům, které jim tím vzniknou, se nikdo z byznysu nechce vyjadřovat. Pouze ministerstvo potvrdilo, že s žádnou refundací nákladů nad rámec oněch státních příspěvků nepočítá. Na koho v konečném důsledku ty náklady dopadnou, si asi každý představí sám.
Na koho dalšího se budou muset daňoví poplatníci skládat? Pokud jde o dobrovolné spoření na důchod, další, a mnohonásobně větší problém, je už na obzoru. Jmenuje se: co s transformovanými fondy… Úplně nejhorší jsou ale neustálé změny v rytmu politického cyklu, provázené stále halasnějším humbukem o tom, co předchozí vláda udělala špatně a jakou nespravedlnost musí její následovnice odčinit. To neprospívá vůbec ničemu. Obzvlášť ne věci, která je tak zásadní a citlivá, jako je stárnutí populace, budoucí důchody a ochota občanů podílet se v rámci svých možností na zajištění vlastního stáří.
