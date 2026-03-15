Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Důchodový systém: kroky tam a zase zpátky škodí

Důchodový systém: kroky tam a zase zpátky škodí

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Po návratu školkovného, slevy na studenta či EET vláda vytáhla a přerovnala další šuplík po své předchůdkyni. Bude vracet státní příspěvek na penzijní připojištění či spoření vybrané části důchodců. Je to nesystémové a do budoucna to může zadělat na další opravdu velké problémy.

Vláda před pár dny schválila poslaneckou novelu zákona, která má vrátit státní příspěvek lidem, kteří po přiznání starobního důchodu ztratili nárok na příspěvek a ukončili své penzijko i za cenu sankcí. Šlo o vrácení státních příspěvků, protože v systému nesetrvali povinných pět let. Anebo i vlastních úspor a daňových úlev, protože nespořili alespoň dva roky. Vláda chce nyní umožnit bezsankční odchod i těm důchodcům, kteří si sjednali penzijko před koncem roku 2023 a ještě v něm jsou. Těch, kteří už odešli, má být podle informací ministerstva financí asi 16 tisíc, těch druhých asi 150 tisíc.

Důchodci spořící v penzijním spoření od poloviny roku 2024 státní příspěvek na penzijní spoření nedostávají. Zrušila ho v rámci takzvaného konsolidačního balíčku vláda premiéra Petra Fialy. Důvodem byla vedle snahy ušetřit argumentace, že se vyplácení příspěvků lidem s důchodem míjí s posláním státní podpory. Tím bylo motivovat lidi, aby si v produktivním věku dlouhodobě spořili na důchod a pak ke státnímu důchodu mohli dostávat pravidelnou rentu. Otázka, jak to bude s důchodci, zůstala stranou.

Aktualizováno

Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné

Politika

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

ČTK

Přečíst článek

Chopila se jí až Fialova vláda a výsledkem nepopulárního kroku bylo, že řada důchodců ztratila zájem v systému zůstat. Je veřejným tajemstvím, že nejatraktivnější na celém III. pilíři byl donedávna právě státní příspěvek. Dokud totiž vedle fondů penzijního připojištění (transformované fondy) v roce 2013 nevznikly fondy doplňkového penzijního spoření, vynášel třetí pilíř svým klientům kvůli omezeným možnostem investovat prakticky nulu. Takže jediným přínosem byl státní příspěvek.

Státní příspěvek muselo vrátit, jak uvádí ministerstvo financí, asi 16 tisíc klientů a pro další stovky klientů znamenal předčasný odchod i ztrátu úspor a daňového zvýhodnění. A další klienty penzijních fondů by to mohlo potkat.

Jednoduchá matematika

To, že klienti penzijních fondů s přiznaným důchodem, ať už skutečně na odpočinku či stále v práci, dostali na výběr buď spořit bez příspěvku, anebo odejít s případnými sankcemi, může vypadat jako velmi nespravedlivé. A člověk by dnešní vládu za vrácení příspěvků či zrušení sankcí pochválil. Ale je tu jednoduchá matematika. Vláda řeší lidi, kteří šli do penzijního spoření ani ne pět či dokonce ani dva roky před důchodem. Nelze se tak vyhnout závěru, že v takovém případě nešlo o nic jiného než o využití možnosti získat státní příspěvek. Tohle cílem státu nebylo a vyvstává otázka, proč bychom měli penězi vybranými od daňových poplatníků vybrané skupině dotovat obyčejné spoření. Od toho jsou tu spořicí účty, termínované vklady a podobně.

Zrušení státního příspěvku na penzijní připojištění či spoření lidem, kterým už byl přiznán nárok na důchod, má tedy logiku. Samozřejmě jde o změnu smluvních podmínek u již uzavřených smluv, což je nepříjemné a nastává vždy, když dojde k větší změně. Je otázkou, zda by bývalo pomohlo, kdyby bývalá vládní pětikoalice přistoupila k přechodnému období, třeba k ochranné lhůtě, a umožnila dotčeným klientům dospořit, jak navrhovala Asociace penzijních společností ČR. Možná by se i v takovém případě našlo něco, co by bylo možné opět označit za nespravedlivé vůči někomu. Ne nadarmo lidová moudrost říká, že když se kácí les, padají třísky. Anebo že s jídlem roste chuť.

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči

Money

V Česku bude v příštích letech výrazně přibývat lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých a pobírají nejvyšší příspěvek na péči. Podle predikce sociálních služeb zveřejněné Národním zdravotnickým informačním portálem by se jejich počet mohl do deseti let zvýšit o více než třetinu.

nst

Přečíst článek

Teď tu máme novelu zákona, která postiženým jejich příspěvky vrátí. Ministerstvo financí to spočetlo na 60 milionů korun. Lidé se mají obracet na penzijní společnosti, které to budou administrovat a vyplácet. K nákladům, které jim tím vzniknou, se nikdo z byznysu nechce vyjadřovat. Pouze ministerstvo potvrdilo, že s žádnou refundací nákladů nad rámec oněch státních příspěvků nepočítá. Na koho v konečném důsledku ty náklady dopadnou, si asi každý představí sám.

Na koho dalšího se budou muset daňoví poplatníci skládat? Pokud jde o dobrovolné spoření na důchod, další, a mnohonásobně větší problém, je už na obzoru. Jmenuje se: co s transformovanými fondy… Úplně nejhorší jsou ale neustálé změny v rytmu politického cyklu, provázené stále halasnějším humbukem o tom, co předchozí vláda udělala špatně a jakou nespravedlnost musí její následovnice odčinit. To neprospívá vůbec ničemu. Obzvlášť ne věci, která je tak zásadní a citlivá, jako je stárnutí populace, budoucí důchody a ochota občanů podílet se v rámci svých možností na zajištění vlastního stáří.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zpřísnění investičních hypoték může vrátit mladým šanci na bydlení, tvrdí poradce Rusňák

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Od prvního dubna začne platit doporučení České národní banky na zpřísnění takzvaných investičních hypoték. Zájemce bude muset mít víc vlastních zdrojů, aspoň na třicet procent hodnoty nemovitosti, a také větší roční příjmy, než banky dosud žádaly. „Jsem rád, že toto zpřísnění přišlo,“ říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték.

Mladé lidi, kteří těžko dosahují na vlastní bydlení, by toto doporučení ČNB podle Rusňáka mohlo trochu vrátit do hry. Z celkového objemu hypoték tvoří ty investiční asi deset procent. Jde o půjčky na třetí a další nemovitost. Této oblasti se věnují profesionální investoři do nemovitostí, kteří mají klidně desítky bytů.

„Spoustu z těch bytů mají zapákovaných na hypotékách. Je to skulina v zákonu o spotřebitelské půjčce, kdy by hypotéka měla primárně fungovat pro zajištění vlastnického bydlení,“ říká Rusňák. Investiční hypotéky jsou v podstatě podnikání se spotřebitelským úvěrem.

Objem hypoték výrazně vzrostl

Hypoteční trh ožil. Banky v únoru poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun

Reality

Objem nových hypoték v Česku v únoru výrazně vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun, což je téměř o 15 procent více než v lednu a o 59 procent více než před rokem. Zájem o hypotéky podporuje i blížící se zpřísnění pravidel pro investiční úvěry.

ČTK

Přečíst článek

Investoři do bydlení, kteří dosud využívali investiční hypotéky, podle Rusňáka najdou jiné způsoby financování nákupu bytů, například podnikatelské půjčky. To je podle Rusňáka v pořádku, protože tam mají horší úrokovou sazbu, kratší splatnost. Není to tak výhodné jako klasická hypotéka, investorům nemusí vycházet finanční analýza. Může to některé investory odradit.

Zpřísnění pro investiční hypotéky se podle Rusňáka nijak zásadně nedotkne hypotečního trhu, zájem je rekordní a v nejbližší době patrně dál bude. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem.

Celý rozhovor s Tomášem Rusňákem vychází ve formě podcastu již zítra

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

České stavebnictví nadále roste

Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

Reality

ČTK

Přečíst článek
Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
Aktualizováno

ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Money

ČTK

Přečíst článek

Biohacking: Nová éra péče o pleť. Kosmetika se zaměřuje na regeneraci buněk

Péče o pleť
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.

Kyseliny jako AHA a BHA fungují na principu chemické exfoliace, retinol stimuluje produkci kolagenu a vitamin C působí jako antioxidant a inhibitor tvorby melaninu. Tyto ingredience byly po desetiletí základem anti-aging péče, protože přinášejí viditelné výsledky. Avšak jejich dlouhodobé používání často narušuje lipidovou bariéru kůže, zvyšuje ztrátu vody a způsobuje iritaci. Agresivní přístup vytváří cyklus poškození a opravy, který může paradoxně urychlit viditelné stárnutí.

Kůže je aktivní orgán s vlastním imunitním systémem, mikrobiomem a schopností regenerace. Narušení této rovnováhy chronickou exfoliací nebo iritujícími ingrediencemi vede k zánětu, který je primárním spouštěčem stárnutí. Základním cílem ale má být zachování buněčného zdraví, tedy schopnosti buněk efektivně produkovat energii, opravovat poškození DNA a udržovat funkční proteiny. Stárnutí kůže totiž není pouze o důsledcích vnějších faktorů jako UV záření či znečištění, ale také o poklesu mitochondriální funkce, akumulaci oxidačního stresu a snížení schopnosti buněk regenerovat. Moderní péče tak klade důraz na vrstvení produktů s aktivními látkami v pořadí od nejlehčích po nejhutnější, s respektem ke schopnosti penetrace kožních vrstev a vzájemné kompatibilitě ingrediencí. Zásadní je také trpělivost a konzistence, protože buněčné zdraví se nebuduje přes noc, ale vyžaduje měsíce systematické péče, které potom kumulativně vytváří finální výsledek.

Sezonní alergie dokáže potrápit

Biohacking: Když tělo nezvládá histamin. Skrytá intolerance, kterou si lidé pletou s alergií

Enjoy

Histamin je klíčová signální látka v těle, která řídí imunitu, trávení i spánek. Pokud se ho ale v organismu hromadí příliš a tělo ho nedokáže rozkládat, může vzniknout histaminová intolerance. Ta se projevuje únavou, migrénami či trávícími potížemi a často zůstává dlouho nerozpoznaná.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Inovativní ingredience

Nové inovativní kosmetické ingredience vycházejí z tohoto přístupu ke kůži a jejímu buněčnému zdraví. NAD+, neboli nikotinamid adenin dinukleotid, je koenzym klíčový pro mitochondriální produkci energie a spojený s dlouhověkostí a opravou DNA a jeho hladina v buňkách s věkem klesá. Aplikace prekurzorů NAD+ přímo na kůži podle expertů může podporovat mitochondriální funkci kožních buněk.

PDRN, polydeoxyribonukleotid, je další inovativní ingredience získávaná z lososí DNA a nejnověji i z rostlinných zdrojů jako růže, ženšenu či mořských řas. Funguje jako signální molekula stimulující fibroblasty k produkci kolagenu a podporující angiogenezi, tedy tvorbu nových cév. PDRN má také protizánětlivý efekt a podporuje hojení tkáně. Jeho mechanismus spočívá v aktivaci adenosinových receptorů, které hrají roli v buněčné komunikaci a tkáňové regeneraci.

kolagenové přípravky

Biohacking: Polovina slibů padá. Kolagen obstál jen částečně

Enjoy

Kolagen patří mezi nejprodávanější doplňky slibující mladší pleť a zdravější klouby. Nová rozsáhlá přehledová studie nyní odděluje marketing od reality. Potvrzuje zlepšení elasticity a hydratace kůže i úlevu při osteoartritidě, naopak redukci vrásek či vliv na sportovní výkon data nepodporují.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Trendy anti-aging látky peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, které fungují jako signální molekuly. Některé peptidy, jako matrixyl nebo argireline, signalizují fibroblastům, aby produkovaly více kolagenu a elastinu. Jiné, jako peptidy mědi, podporují hojení a mají antioxidační vlastnosti. Jejich efekt je kumulativní a velkou výhodou je kompatibilita s jinými ingrediencemi a schopnost fungovat bez narušení kožní bariéry.

Exozomy jsou drobné struktury, které buňky používají ke komunikaci, k čemuž používají obsažené lipidy, proteiny a nukleové kyseliny. V kosmetice se exozomy získávají z kmenových buněk a jejich aplikace na kůži může stimulovat snižovat zánět a podporovat buněčnou obnovu. Exozomy doručují bioaktivní látky přímo do buněk, kde ovlivňují genovou expresi a metabolické procesy. Tento přístup představuje budoucnost kosmetiky, kde produkty nejen dodávají aktivní ingredience, ale poskytují buňkám komplexní signály podporující jejich zdraví. Všechny analyzované látky jsou k dostání v kosmetických produktech v řadě formulací a cenových relací.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Biohacking: Zázrak z těla. Kyselina hyaluronová hydratuje, hojí a chrání

Biohacking: Víc než kosmetický hit. Kyselina hyaluronová hydratuje, hojí a chrání pleť i klouby

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Sezonní alergie dokáže potrápit

Biohacking: Když tělo nezvládá histamin. Skrytá intolerance, kterou si lidé pletou s alergií

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Doporučujeme