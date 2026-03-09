Vláda chce pomoci důchodcům. Penzijní spoření budou moci ukončit bez sankce
Vláda schválila návrh, podle kterého budou moci někteří důchodci ukončit penzijní spoření bez sankcí. Změna se týká lidí, kteří si smlouvu o penzijním spoření uzavřeli před rokem 2023. Po jednání kabinetu to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která návrh předložila jako poslaneckou iniciativu.
Nové opatření reaguje na rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy (ODS), která zrušila státní příspěvek k penzijnímu spoření pro starobní důchodce. Podle návrhu by lidé, kterým už byl přiznán starobní důchod a kteří uzavřeli smlouvu o spoření před koncem roku 2023, mohli své penzijní spoření ukončit bez sankce a bez splnění minimální doby spoření.
Podle ministerstva financí by se tato změna mohla týkat zhruba 150 tisíc klientů. Návrh zároveň podle Schillerové nebude mít dopad na veřejné finance.
Kompenzace pro důchodce
Norma počítá také s kompenzací pro důchodce, kteří své penzijní spoření ukončili předčasně a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo o část vlastních úspor. Tito lidé by mohli požádat o vrácení peněz, o které přišli. Podle ministerstva se to týká asi 16 tisíc lidí. Celkové náklady na kompenzace by měly dosáhnout přibližně 60 milionů korun.
Stát přestal vyplácet příspěvky starobním důchodcům od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí balíčku na konsolidaci veřejných financí, který přijala předchozí vláda. Tehdejší kabinet argumentoval tím, že státní podpora má motivovat především lidi v produktivním věku, aby si na důchod začali spořit včas.
Hnutí ANO se v minulém volebním období pokusilo zrušení příspěvků napadnout u Ústavního soudu, ale neuspělo.
Nynější návrh předložila skupina poslanců, mezi nimiž jsou kromě Schillerové také ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Autoři chtějí, aby Sněmovna zákon schválila ve zrychleném řízení už v prvním čtení. Tento postup ale může opozice vetovat.
Podle Schillerové by zákon mohl začít platit od prvního dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve sbírce zákonů.