Vláda chce pomoci důchodcům. Penzijní spoření budou moci ukončit bez sankce

Vláda schválila návrh, podle kterého budou moci někteří důchodci ukončit penzijní spoření bez sankcí. Změna se týká lidí, kteří si smlouvu o penzijním spoření uzavřeli před rokem 2023. Po jednání kabinetu to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která návrh předložila jako poslaneckou iniciativu.

Nové opatření reaguje na rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy (ODS), která zrušila státní příspěvek k penzijnímu spoření pro starobní důchodce. Podle návrhu by lidé, kterým už byl přiznán starobní důchod a kteří uzavřeli smlouvu o spoření před koncem roku 2023, mohli své penzijní spoření ukončit bez sankce a bez splnění minimální doby spoření.

Podle ministerstva financí by se tato změna mohla týkat zhruba 150 tisíc klientů. Návrh zároveň podle Schillerové nebude mít dopad na veřejné finance.

Kompenzace pro důchodce

Norma počítá také s kompenzací pro důchodce, kteří své penzijní spoření ukončili předčasně a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo o část vlastních úspor. Tito lidé by mohli požádat o vrácení peněz, o které přišli. Podle ministerstva se to týká asi 16 tisíc lidí. Celkové náklady na kompenzace by měly dosáhnout přibližně 60 milionů korun.

Stát přestal vyplácet příspěvky starobním důchodcům od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí balíčku na konsolidaci veřejných financí, který přijala předchozí vláda. Tehdejší kabinet argumentoval tím, že státní podpora má motivovat především lidi v produktivním věku, aby si na důchod začali spořit včas.

Hnutí ANO se v minulém volebním období pokusilo zrušení příspěvků napadnout u Ústavního soudu, ale neuspělo.

Nynější návrh předložila skupina poslanců, mezi nimiž jsou kromě Schillerové také ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Autoři chtějí, aby Sněmovna zákon schválila ve zrychleném řízení už v prvním čtení. Tento postup ale může opozice vetovat.

Podle Schillerové by zákon mohl začít platit od prvního dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve sbírce zákonů.

Nejvíc se minulé vládě vyčítalo, že nedbá o běžného občana. A také, že v ní nesedí žádný skutečný expert na hospodářskou politiku. Kupka po svém zvolení za předsedu ODS hlásil, že prioritou strany bude podpora podnikání. Nová stínová vláda však žádná esa ekonomiky či průmyslu, která by mohla konkurovat neúnavnému Karlovi Havlíčkovi, nepřinesla.

Je celkem jedno, kdo bude ministrem kultury nebo životního prostředí. To jsou pro chod státu okrajové resorty, které sice rozdělují miliardy korun, ale mohly by vlastně fungovat samospádem, klidně jako odbory ministerstva financí. To však nejde, je potřeba uspokojit požadavky členské základny na pozice obnášející využívání limuzíny s majáčkem. To je u všech stran stejné.

Koho nabízí ODS?

Klíčové je, kdo by měl být motorem vlády, kdo bude řídit ekonomické resorty. Koho nabízí ODS? Na ministerstvo průmyslu politického matadora Pavla Drobila. To proti Karlu Havlíčkovi rozhodně nevyvolává nějaký wow efekt. Drobil je právník, v ODS pětadvacet let, za Nečase ministr životního prostředí. Jeho zkušenosti s průmyslem? Před dvanácti lety založil investiční společnost Anacot Capital, která kupuje průmyslové podniky.

Jan Skopeček jako ministr financí, to je proti Aleně Schillerové jako když nula od nuly pojde. Skopeček sice vystudoval ekonomii, ale zůstal u akademických znalostí, víc se věnoval politice. V ODS od jednadvaceti let, před dvaceti lety se stal poradcem prezidenta Václava Klause, následně šéfem think tanku CEP. Jak kdysi prohlásil prostořeký Andrej Babiš v jednom diskusním pořadu, Skopeček nikdy nepostavil ani psí boudu. Vlastně měl pravdu.

Žádný dream team

Ministrem dopravy relativně mladý Jakub Stárek, absolvent andragogiky a nyní starosta Prahy 6. Stínovým ministrem zemědělství sněmovní mazák Petr Bendl. Absolvent strojní a textilní vysoké školy byl ministrem dopravy za Topolánka a zemědělství za Nečase. Hejtmanem středočeského kraje před Rathem, ve Sněmovně poprvé před téměř třiceti lety. Čím se zapsal do historie na zemědělství? Bojoval za nesnižování přímých plateb zemědělcům, koketoval například se zdaněním tichých vín, takový politický evergreen. Žádné daně nakonec nebyly. Expolicista Červíček na vnitro nebo Černochová znovu na obranu, to nejsou žádná překvapení. ODS nepředstavila žádný dream tým, ani žádné převratné myšlenky.

Děsivě působí, že stínová vláda už mluví v případě volebního vítězství o „reformách“. Proboha, nikdo nechce neustálé reformy. Reforma by mělo být pro politiky sprosté slovo. Dobré konkrétní myšlenky, jejich propagace a prosazování, proč ne. Ale další reformu hospodářské politiky, daňového systému, zdravotnictví nebo školství? To snad ne. Není divu, že se předvolební preference strany postupně propadají, aktuálně ji v některých průzkumech předhánějí Starostové.

Do řeky unikly kyanidy a chrom

Nehoda se stala 20. září 2020. Do Bečvy pronikla zprvu neznámá látka. Rozbory odhalily kyanidy a šestimocný chrom. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a zničil podmínky pro život organismů na desítkách kilometrů toku. Do kafilerie bylo odvezeno přes čtyřicet tun ryb, rybáři však odhadovali, že skutečný počet uhynulých mohl být až dvojnásobný.

Podezření padlo nejdříve na chemičku Deza, tehdy patřící do svěřenského fondu úřadujícího premiéra. Firma možnost, že by únik pocházel z jejího provozu, od počátku odmítala. Soudy v roce 2024 pravomocně rozhodly, že za havárii mohla společnost Energoaqua.

Deník Referendum se případem od počátku zabýval a podle soudkyně odvedl dobrou práci. „Skutečně se jedná o otázku, která ve společnosti rezonovala a v určitých aspektech rezonuje dodnes. Vznikly tam pochybnosti o řádnosti a včasnosti vyšetřování, zejména odběru vzorků. Nepochybně k objasnění havárie a k jejímu řádnému vyšetření přispěla právě i investigativní činnost žalobkyně,“ uvedla Šumová.

Deník v žalobě požadoval, aby mu stát kvůli výrokům zaplatil 800 tisíc korun, podle soudkyně je však tato částka nepřiměřeně vysoká. Podle šéfredaktora a vydavatele Deníku Referendum Jakuba Patočky proto médium zváží další postup. „Myslím si, že ta společenská nebezpečnost a závažnost dopadů útoků tohoto druhu na média zvlášť v dnešní společenské situaci by měla být hodnocena v té míře, jakou jsme požadovali,“ řekl po skončení jednání Patočka. Právní zástupce ministerstva financí uvedl, že nemá pravomoc se k případu vyjadřovat.

