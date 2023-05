Z linek Škody Auto budou už po roce 2025 sjíždět převážně elektromobily

Většinu produkce automobilky Škoda Auto budou tvořit po roce 2025 elektromobily. Srovnatelné prodeje aut s elektrickým pohonem a vozů se spalovacími motory v Česku budou po roce 2030, řekl člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing Martin Jahn deníku E15.

Ze závodů v Česku se auta se spalovacím motorem budou nejdéle vyrábět v Kvasinách na Rychnovsku. „Více elektromobilů než vozů se spalovacím motorem budeme vyrábět po roce 2025. V roce 2030 počítáme se zhruba 70 procenty v Evropě. V České republice se prodeje elektrických a klasických vozů budou po roce 2030 srovnávat,” řekl Jahn.

Ze tří továren automobilky v Česku je podle Jahna dokončena přestavba na výrobu elektromobilů v závodě Mladá Boleslav I, kde se montují vozy Enyaq. „Závod Mladá Boleslav II, kde dnes vyrábíme malé vozy, bude nutné v pravý čas přestavět, aby mohl vyrábět elektromobily. Nejdéle poběží výroba spalovacích vozů v Kvasinách, ale i tento závod v budoucnu přestavíme,” dodal. Zástupci automobilky už dříve uvedli, že všechny tři české závody budou vyrábět elektrické komponenty nebo elektromobily do roku 2030.

Martin Jahn: Evropa není jedničkou v inovacích. Tradiční evropské automobilky ale pořád drží silné trumfy Leaders Mnozí lidé sice rádi opakují, že v českém autoprůmyslu jsou samé montovny, ale právě toto odvětví je největším investorem do aplikovaného výzkumu a vývoje v zemi. Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, který stojí také v čele českého Sdružení automobilového průmyslu, poukazuje na jeho vysokou přidanou hodnotu. „Kdyby tuzemské firmy neinvestovaly do vývoje, už by tu dávno nebyly,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek

Problém s čipy trvá

Do roku 2026 chce mít automobilka šest plně elektrických modelů. Zároveň letos uvede nové generace aut se spalovacími motory včetně hybridních verzí. V polovině nynější dekády tak chce mít automobilka nejrozmanitější portfolio ve své historii. Do elektromobility plánuje podnik v příštích pěti letech investovat 5,6 miliardy eur, tedy zhruba 133 miliard korun.

Jahn také uvedl, že Škoda Auto letos vyrobí víc vozů než loni, ale přes milion jich pravděpodobně nebude. Loni automobilka celosvětově vyrobila téměř 780 tisíc vozů, což bylo o 22 tisíc méně než o rok dřív. Výroba klesla podle společnosti kvůli nedostatku čipů a růstu cen energií a surovin.

Výroba aut v Česku nabrala na tempu, stejně jako elektromobilů Money Výroba automobilů v Česku nabrala tempo. Za první čtyři měsíce stoupla o více než čtvrtinu, jen za duben pak o pětinu. Nejvyšší nárůst hlásí Škoda Auto. Každé osmé auto pak mělo elektrický pohon, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu. ČTK Přečíst článek

Problém s čipy podle Jahna zatím plně odstraněný není. „Do našich letošních finančních výsledků se negativně promítne odchod z Ruska a prodej tamních aktiv. Naopak náklady na energie se už vrátily k normálním hodnotám, nepředstavují zásadní problém,” dodal.

Jahn: Škoda bude muset po schválení Euro 7 propustit tři tisíce lidí a zavřít halu Zprávy z firem V případě zavedení emisní normy Euro 7 bude Škoda Auto muset uzavřít jednu výrobní halu a o práci přímo u automobilky přijde 3000 lidí. Včetně dodavatelů pak půjde o zhruba 10 tisíc propuštěných lidí. Důvodem je ekonomická nemožnost dále vyrábět a prodávat menší modely Fabia, Scala a Kamiq. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn. ČTK Přečíst článek

Zlevňování zabralo. Tesla je v Česku nejprodávanějším elektromobilem Zprávy z firem Nejprodávanějším elektromobilem v Česku za první čtyři měsíce se díky pokračujícímu zlevňování stala Tesla, na druhém místě skončila domácí Škoda Auto s modelem Enyaq. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Centrum dopravního výzkumu (CDV) nicméně už dříve uvedlo, že v podílu elektromobilů mezi nově registrovanými osobními auty Česko zaostává. ČTK, obi Přečíst článek