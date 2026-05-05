Macron jde proti Trumpovi: Pokud zavedete cla na auta, EU odpoví
Emmanuel Macron ostře odmítl Trumpovu hrozbu vyšších cel na evropská auta a označil ji za vyhrožování destabilizací. Pokud USA cla skutečně zavedou, Evropská unie podle francouzského prezidenta musí sáhnout po nástrojích proti nátlaku. Na stole jsou podle něj všechny možnosti.
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes jako vyhrožování destabilizací odsoudil vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o záměru zavést cla na dovoz aut z Evropské unie. Pokud se tyto hrozby naplní, Evropská unie bude muset spustit své nástroje proti nátlaku, uvedl Macron podle agentury AFP.
Všechny možnosti na stole
Francie podporuje svobodný a férový obchod, uvedl Macron podle agentury Reuters a dodal, že na stole jsou všechny možnosti, jak by EU mohla reagovat na Trumpovo počínání.
„Existují dohody, které byly podepsány a které musí být respektovány. Pokud by byly zpochybněny, muselo by se vše znovu otevřít,“ řekl Macron novinářům na tiskové konferenci v Arménii, kde je na státní návštěvě. „Pokud by jakékoli zemi hrozily cla, Evropská unie má zavedené nástroje, které pak musí být aktivovány, protože to je jejich účel. Takže ano, na stole jsou všechny možnosti,“ dodal.
Trump v pátek oznámil, že hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z EU do USA na 25 procent. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky.
V pondělí unijní ministři financí uvedli, že EU zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné, bude se snažit konflikt nevyostřovat a snažit se zachovat stávající obchodní dohody s USA.
