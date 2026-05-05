Macron jde proti Trumpovi: Pokud zavedete cla na auta, EU odpoví

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron ostře odmítl Trumpovu hrozbu vyšších cel na evropská auta a označil ji za vyhrožování destabilizací. Pokud USA cla skutečně zavedou, Evropská unie podle francouzského prezidenta musí sáhnout po nástrojích proti nátlaku. Na stole jsou podle něj všechny možnosti.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes jako vyhrožování destabilizací odsoudil vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o záměru zavést cla na dovoz aut z Evropské unie. Pokud se tyto hrozby naplní, Evropská unie bude muset spustit své nástroje proti nátlaku, uvedl Macron podle agentury AFP.

Francie podporuje svobodný a férový obchod, uvedl Macron podle agentury Reuters a dodal, že na stole jsou všechny možnosti, jak by EU mohla reagovat na Trumpovo počínání.

„Existují dohody, které byly podepsány a které musí být respektovány. Pokud by byly zpochybněny, muselo by se vše znovu otevřít,“ řekl Macron novinářům na tiskové konferenci v Arménii, kde je na státní návštěvě. „Pokud by jakékoli zemi hrozily cla, Evropská unie má zavedené nástroje, které pak musí být aktivovány, protože to je jejich účel. Takže ano, na stole jsou všechny možnosti,“ dodal.

Orbánovi muži zkrotli. Jeden z nich chce státu bezplatně předat mediální impérium za miliardy

Jeden z nejvlivnějších maďarských mediálních manažerů Gyula Balasy nabídl, že své podnikání bezplatně předá státu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál otřesů mezi částí maďarské podnikatelské elity po drtivé volební porážce Viktora Orbána.

Trump v pátek oznámil, že hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z EU do USA na 25 procent. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky.

V pondělí unijní ministři financí uvedli, že EU zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné, bude se snažit konflikt nevyostřovat a snažit se zachovat stávající obchodní dohody s USA.

„Potrava pro děla.“ Británie sankcionuje náboráře migrantů pro ruskou armádu

Británie rozšířila sankce proti Rusku o dalších 35 lidí a subjektů. Nový balíček míří hlavně na sítě, které podle Londýna verbují a převážejí zranitelné migranty na ukrajinskou frontu, ale také na dodavatele součástek pro ruské drony. Britské ministerstvo označilo využívání migrantů jako „potravy pro děla“ za barbarské.

Británie rozšířila sankční seznamy v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině o 35 lidí a subjektů, informovala agentura Reuters. Nové sankce se podle britského ministerstva zahraničí zaměřují zejména na sítě rekrutující zranitelné migranty k boji na straně Ruska. Opatření cílí také na ruskou produkci bezpilotních letounů i dodavatele dronových součástek z dalších zemí.

Ministerstvo zahraničí zařadilo 17 osob a subjektů na sankční seznam zaměřený na boj s nelegální migrací. Sankce se zaměřují zejména na sítě obchodníků s lidmi. Ty podle ministerstva zajišťují převoz osob, které jsou posílány „na frontu jako potrava pro děla“. Británie rovněž o 18 lidí či právnických osob rozšířila sankční seznam proti Rusku.

Sankce souvisí například se sítí, která převáží migranty z Afriky a Blízkého východu přes Rusko na okupované části Ukrajiny, kde jsou v otřesných podmínkách a s minimálním výcvikem nasazeni na frontu. Zaměřují se také například na osoby a společnosti ve třetích zemích včetně Thajska a Číny, které Rusku dodávají kritické vojenské zboží.

„Praxe vykořisťování zranitelných lidí k podpoře neúspěšné a nelegální války Ruska na Ukrajině je barbarská,“ uvedl náměstek ministerstva pro sankce Stephen Doughty. Nový balíček má podle něj narušit činnost lidí, kteří obchodují s migranty a zásobují ruského prezidenta Vladimira Putina nelegálními součástkami pro továrny na bezpilotní letouny.

Rusko válku na Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022. Podle agentury AFP je Moskva obviňována, že donutila bojovat či nalákala do války stovky lidí z Afriky a Asie. Několik tisíc vojáků na podporu ruských sil nasadila na bojišti Severní Korea. Ukrajina zase rekrutovala především bývalé příslušníky západních armád, jakož i stovky Kolumbijců a Gruzínců, kteří se z ideologických nebo finančních důvodů chopili zbraní.

Evropská snaha zpřísnit technické kontroly má racionální jádro. Moderní auta jsou plná bezpečnostních systémů, které mají v provozu skutečně fungovat. Jenže z majitelů starších vozů se nesmějí stát automaticky podezřelí. Bezpečnost na silnicích nevznikne další kolonkou na STK, ale kombinací férových kontrol, boje proti podvodům a infrastruktury, která sama projde zkouškou zdravého rozumu.

Evropská unie má talent tvářit se, že bezpečnost na silnicích začíná a končí u řidiče, který přijede na STK s desetiletým autem. Jako by tragédie na evropských silnicích vznikaly hlavně proto, že někdo jezdí ve starším kombíku, má vypnutý start-stop nebo mu v diagnostice bliká chyba otravného asistenta jízdy v pruhu.

Technický stav vozidel má samozřejmě smysl kontrolovat. Stočené tachometry, vykuchané filtry pevných částic a podvody s emisemi jsou problém. Ale dělat z majitele staršího auta automaticky podezřelého je šikana v reflexní vestě.

Modernizace technických kontrol má racionální jádro. Auta už nejsou jen motor, brzdy, světla a rezavý práh. Jsou to počítače na kolech. Airbagy, automatické nouzové brzdění nebo asistent jízdy v pruhu nejsou dekorace pro zábavu, ale systémy, na které se v provozu spoléhají ostatní.

Europoslanci proto chtějí rozšířit seznam kontrolovaných položek právě o pokročilé asistenční systémy a prvky typické pro elektromobily a hybridy. To je v zásadě správně. Když se bezpečnostní výbava povinně montuje, neměla by být po pěti letech jen mrtvou ikonou v menu auta.

Tady však začíná problém. Evropa nesmí sklouznout k tomu, že se z technické kontroly stane ideologická zpovědnice. Je rozdíl mezi nebezpečným zásahem do brzd, airbagů nebo emisního systému a tím, že řidič nechce, aby mu motor na každé křižovatce zhasínal jako úsporná zářivka.

Pokud je nějaký systém bezpečnostně či emisně zásadní, ať se to řekne jasně, prokáže daty a kontroluje férově. Ne tak, že se do kolonky technická způsobilost postupně nahází všechno, co někdo v Bruselu, automobilce nebo bezpečnostní neziskovce považuje za žádoucí.

Auta starší deseti let nejsou ostuda. Pro mnoho lidí jsou ekonomická nutnost. V Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku nebo v jižní Evropě není desetileté auto žádný veterán, ale běžný dopravní prostředek do práce, k lékaři, za rodinou, na výlet i nákup.

Když se Evropa tváří, že každý takový vůz musí být pod větším dohledem, říká, že kdo nemá na nové auto, ať zaplatí aspoň za častější kontroly. To není zelená ani bezpečnostní politika, jde o sociální necitlivost, navíc s kulatým razítkem.

Na druhou stranu by bylo laciné říct, že žádný problém neexistuje. Existuje. Po evropských silnicích jezdí auta s odstraněnými filtry pevných částic, falešnými emisemi, nefunkčními airbagy, ojetými pneumatikami, špatnými brzdami a tachometry, které mají ještě větší fantazii než prodejce v autobazaru. Proč se však začíná u řidiče a jeho peněženky, a zapomíná se na stav silnic a dálnic?

Evropské silnice a dálnice nejsou jen asfaltové pásy dotačních programů. Jsou plné špatného značení, nebezpečných zúžení, chaotických oprav, uzavírek, přetížených kamionových tahů, chybějících obchvatů, nekonečných kolon a míst, kde je i zcela nové auto s armádou asistentů jen drahým pozorovatelem  špatného a mnohdy i nesmyslného plánování.

Chceme-li méně mrtvých a těžce zraněných, nestačí kontrolovat, jestli občanovi funguje elektronika v autě. Musíme také chtít, aby státům fungovaly silnice.

Dobrá dopravní politika má trestat podvody, ne řidiče ožebračovat. Má odhalovat nebezpečné vraky, ne šikanovat udržovaná starší auta. Má rozlišovat mezi technickou závadou, emisním podvodem, softwarovou úpravou a prostým faktem, že někdo nejezdí v novém SUV za milion.

Unie musí přestat s předstíráním, že bezpečnost vznikne přidáním dalšího formuláře, dalšího poplatku a další kontrolní kolonky, jak je to oblíbené a stále běžnější.

Evropa potřebuje přísnost tam, kde jde o skutečné riziko. Brzdy, pneumatiky, řízení, světla, airbagy, konstrukční zásahy, emise, stočené kilometry, nefunkční bezpečnostní systémy. Ale stejně tak potřebuje zdravý rozum tam, kde regulace dopadá hlavně na běžné lidi.

Silnice nebudou bezpečnější tím, že se z každého majitele staršího auta udělá podezřelý. A pokud chce Brusel opravdu začít u technické způsobilosti, měl by se nejdřív podívat i na technickou způsobilost vlastních návrhů. Některé občas vypadají, že by kontrolou zdravého rozumu neprošly.

