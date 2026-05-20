Mercedes uvádí na trh elektrický sporťák, který oslní i Filipa Turka
Proslulý německý výrobce Mercedes-Benz představil svůj nejnovější elektromobil. Mercedes-AMG GT Coupé má maximální rychlost stanovenou na 300 kilometrů v hodině, zrychlení z nuly na sto za 2,1 sekundy. A co je nejdůležitější: motor doprovází řev klasického spalováku.
Německý Mercedes podobně jako další evropské značky bojuje s nízkou poptávkou po elektromobilech. To je přitom problém, protože právě na rostoucí poptávce po vozech s elektrickým pohonem největší evropské značky vsadily velkou část investic. Zatím se ale tato očekávání nenaplňují.
Jednou z cest po návratu k růstu nyní ukazuje německý Mercedes-Benz. Představil mimořádný vůz Mercedes-AMG GT Coupé, který je plně elektrický, ale zároveň má co nabídnout také skalním fanouškům klasických spalovacích motorů a podle agentury Bloomberg se tak stává větší konkurencí pro Porsche nebo Ferrari.
„Mercedes i Porsche a Ferrari sice jdou směrem k elektrickému pohonu od spalovacího motoru, ale snaží se zachovat emocionální rozměr klasických vozů,“ uvádí William Wilkes z Bloombergu.
Česko vs. Evropa: elektromobilita
Evropský trh s elektromobily zrychluje, Česko ale stále zaostává za průměrem EU.
Super rychlost, zrychlení a hluk
Tomu odpovídá celá řada vlastností, které nový mercedes nabízí. Tři elektromotory pohánějí tento model až k maximální rychlosti 300 km/h, zrychlení z nuly na sto zvládne za 2,1 sekundy.
Co však může být klíčové, vůz také simuluje řazení a reprodukuje hluboký zvuk motoru osmiválcových motorů. „To je ten klíčový krok, který má oslovit zákazníky, kteří se dosud modelům tohoto německého výrobce s bateriovým pohonem vyhýbali,“ potvrzuje Wilkes. A podle něj se tak Mercedes snaží vyjít jiným směrem, než doposud ve své elektromobilní strategii činil.
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc
Zprávy z firem
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Těžká doba pro luxusní elektromobily
Start nového coupé přichází v době, která je pro evropskou elektromobilitu složitá. Čínská konkurence nadále sice plíživě, ale stále intenzivněji roste. Zároveň se na politické úrovni podpora této části automotive průmyslu stále více snižuje. To se pak projevuje na ekonomickém úspěchu elektrických divizí automobilek.
Porsche se podle Bloombergu nedaří prosadit s modelem Taycan tak, jak vedení firmy očekávalo, i kvůli tomu zatím odsouvá elektrické verze dalších modelových řad. Lamborghini uvedení svého prvního elektromobilu nadále odsunulo.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.