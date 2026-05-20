newstream.cz

Mercedes uvádí na trh elektrický sporťák, který oslní i Filipa Turka

Mercedes-AMG GT Coupé
Mercedes-Benz - uvedeno se svolením
Stanislav Šulc
Proslulý německý výrobce Mercedes-Benz představil svůj nejnovější elektromobil. Mercedes-AMG GT Coupé má maximální rychlost stanovenou na 300 kilometrů v hodině, zrychlení z nuly na sto za 2,1 sekundy. A co je nejdůležitější: motor doprovází řev klasického spalováku.

Německý Mercedes podobně jako další evropské značky bojuje s nízkou poptávkou po elektromobilech. To je přitom problém, protože právě na rostoucí poptávce po vozech s elektrickým pohonem největší evropské značky vsadily velkou část investic. Zatím se ale tato očekávání nenaplňují.

Jednou z cest po návratu k růstu nyní ukazuje německý Mercedes-Benz. Představil mimořádný vůz Mercedes-AMG GT Coupé, který je plně elektrický, ale zároveň má co nabídnout také skalním fanouškům klasických spalovacích motorů a podle agentury Bloomberg se tak stává větší konkurencí pro Porsche nebo Ferrari.

„Mercedes i Porsche a Ferrari sice jdou směrem k elektrickému pohonu od spalovacího motoru, ale snaží se zachovat emocionální rozměr klasických vozů,“ uvádí William Wilkes z Bloombergu.

Mobilita & Česko

Česko vs. Evropa: elektromobilita

Evropský trh s elektromobily zrychluje, Česko ale stále zaostává za průměrem EU.

2026
Podíl bateriových elektromobilů na nových registracích EU: 19,4 % Q1 2026 podle ACEA
Evropská unie 19,4 %
 
Česká republika ≈ 6 %
Podíl elektromobilů na trhu nových aut orientační srovnání vybraných trhů
Norsko
 
92 %
Nizozemsko
 
36 %
Německo
 
22 %
Průměr EU
 
19,4 %
Česko
 
≈ 6 %
Dobíjení nejrychleji roste síť ultrarychlých nabíječek podél evropských koridorů
🏭
Čína vs. Evropa evropské automobilky čelí tlaku levnějších čínských elektromobilů
💶
Cena levnější modely mají být hlavním motorem další adopce
📉
Spalovací auta benzín a diesel v EU dlouhodobě ztrácejí podíl
2026 EV rostou téměř pětina trhu EU
2027–2030 levnější modely větší tlak na masový trh
2035 nová pravidla EU nová auta směřují k nulovým emisím
Česko zatím za evropským průměrem zaostává hlavně kvůli pomalejší adopci firemních flotil, nižší hustotě dobíjecí infrastruktury a citlivosti trhu na cenu vozů. Evropský trh ale směřuje k tomu, že elektromobily budou postupně dominantní kategorií nových aut.
Zdroj: ACEA, IEA, Evropská komise. Údaje jsou orientační pro redakční ilustraci a je vhodné je před publikací aktualizovat.

Super rychlost, zrychlení a hluk

Tomu odpovídá celá řada vlastností, které nový mercedes nabízí. Tři elektromotory pohánějí tento model až k maximální rychlosti 300 km/h, zrychlení z nuly na sto zvládne za 2,1 sekundy.

Co však může být klíčové, vůz také simuluje řazení a reprodukuje hluboký zvuk motoru osmiválcových motorů. „To je ten klíčový krok, který má oslovit zákazníky, kteří se dosud modelům tohoto německého výrobce s bateriovým pohonem vyhýbali,“ potvrzuje Wilkes. A podle něj se tak Mercedes snaží vyjít jiným směrem, než doposud ve své elektromobilní strategii činil.

Škoda Epiq

Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc

Zprávy z firem

Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.

nst, ČTK

Přečíst článek

Těžká doba pro luxusní elektromobily

Start nového coupé přichází v době, která je pro evropskou elektromobilitu složitá. Čínská konkurence nadále sice plíživě, ale stále intenzivněji roste. Zároveň se na politické úrovni podpora této části automotive průmyslu stále více snižuje. To se pak projevuje na ekonomickém úspěchu elektrických divizí automobilek.

Porsche se podle Bloombergu nedaří prosadit s modelem Taycan tak, jak vedení firmy očekávalo, i kvůli tomu zatím odsouvá elektrické verze dalších modelových řad. Lamborghini uvedení svého prvního elektromobilu nadále odsunulo.

Drahé vstupy mohou snížit úrodu a zdražit potraviny. Zemědělci jsou pod tlakem blokády Hormuzu

Ječmen před sklizní
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
nos

Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.

České zemědělství čelí nové nákladové vlně, která nepřichází z polí, ale z geopolitiky. Válka v oblasti Hormuzského průlivu a omezení lodní dopravy přes jednu z nejdůležitějších světových tras pro energie a hnojiva zvedají ceny nafty, plynu i dusíkatých hnojiv. Pro zemědělce to znamená jediné: další prudký růst nákladů v době, kdy výkupní ceny zemědělských komodit reagují pomalu a často až se zpožděním.

Podle aktuálního průzkumu Zemědělského svazu ČR mezi členskými podniky zatím české produkční zemědělství část dopadů tlumí díky předzásobení. Více než 87 procent respondentů má zajištěno alespoň polovinu jarní potřeby dusíkatých hnojiv a téměř polovina podniků dosud nenakoupila hnojiva za nové, výrazně vyšší ceny. Tato relativní odolnost ale může být jen dočasná.

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů
Aktualizováno

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů

Money

Čeští ovocnáři počítají další tvrdé ztráty. Dubnové mrazy podle prvních odhadů zničily až polovinu letošní úrody a škody mohou vystoupat do vyšších stovek milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Nejtvrději se nyní krize propisuje do cen nafty. Pohonné hmoty musí zemědělci platit okamžitě, zatímco vyšší náklady nemohou ze dne na den promítnout do výkupních cen obilí, mléka, masa nebo dalších komodit. Tlak se tak soustředí do provozního financování podniků.

Tlak na financování

„Zemědělec není v pozici obchodníka, který si může ze dne na den přepsat ceník. Když zdraží nafta, hnojiva nebo energie, zaplatí to okamžitě. Ale dokud nezareagují komoditní burzy a výkupní ceny, nemá tyto náklady kam promítnout. To vytváří mimořádný tlak na provozní financování podniků,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Riziko se může naplno projevit na podzim a v příští sezóně. Pokud drahá hnojiva zůstanou realitou delší dobu, farmáři začnou omezovat dávky hnojiv, ochranu rostlin i investice. Průzkum ukazuje, že více než 73 procent respondentů zvažuje omezení hnojení nebo přípravků na ochranu rostlin a téměř 72 procent podniků počítá s omezením investic.

„Pokud budou zemědělci nuceni omezovat hnojení nebo ochranu rostlin, nebude to mít dopad jen na ekonomiku podniků. Projeví se to i na nižších výnosech, což negativně ovlivní ceny potravin,“ upozornil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Jan Šimek

Nafta je drahá, ale chleba kvůli nám nezdraží, říká Jan Šimek, šéf obří zemědělské firmy

Zprávy z firem

Drahá nafta a drahá hnojiva zhoršují bilanci zemědělských podniků. Zhoršuje jim to možnost investovat do modernizace. Do cen potravin by se to však nemělo promítnout. Kilo chleba stojí padesát korun, cena pšenice z toho představuje asi tři koruny. "Kdyby někdy někdo říkal, že zemědělci zdražují chleba, tak to není možné," říká Jan Šimek, generální ředitel společnosti JTZE, která spadá pod skupinu J&T, obhospodařuje čtyřicet tisíc hektarů půdy a je tak po Agrofertu druhým největším tuzemským zemědělským podnikem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Právě hnojiva se stávají jedním ze symbolů nové evropské zranitelnosti. Nejde jen o cenu samotného výrobku, ale o celý řetězec: plyn jako surovinu pro výrobu dusíkatých hnojiv, náklady evropských výrobců zatížených emisní regulací, dražší dopravu, pojištění nákladů a nejistotu kolem dodávek přes Hormuzský průliv. Podle Reuters Evropská komise v reakci na zdražení hnojiv způsobené válkou v Íránu zvažuje mimořádnou podporu farmářů i možnost vytváření zásob hnojiv pro budoucí krize.

Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR proto požadují, aby se problém řešil jednotně na evropské úrovni. Varují před modelem, v němž by Brusel pouze rozvolnil pravidla a nechal jednotlivé státy, aby si své zemědělce podporovaly podle možností vlastních rozpočtů. Takový přístup by podle nich zvýhodnil farmáře ze silnějších ekonomik a oslabil ty ze zemí, které nemají tak velký fiskální prostor.

„Pokud má Evropská unie řešit problém cen hnojiv, musí ho řešit jako evropský problém. Nemůže říct členským státům: kdo má peníze, ať si své zemědělce podpoří, a kdo je nemá, ať se s tím nějak vyrovná. To by nebyla společná zemědělská politika, ale soutěž národních rozpočtů,“ uvedl Martin Pýcha.

Jednotné kompenzace

Zemědělské organizace navrhují tři hlavní kroky: jednotné evropské kompenzace dostupné farmářům ve všech členských státech podle stejných pravidel, zrušení nebo pozastavení uhlíkového vyrovnání na hranicích pro hnojiva a pozastavení nákladů spojených s emisními povolenkami ETS1, které zatěžují evropskou výrobu hnojiv.

Podle zemědělců současná kombinace drahých vstupů, geopolitické nejistoty a evropské regulace zvyšuje náklady na výrobu potravin a zároveň oslabuje evropské producenty vůči dovozům ze zemí, kde neplatí srovnatelné klimatické, environmentální ani výrobní standardy. Kritici plošného pozastavení CBAM naopak upozorňují, že samotný dopad tohoto nástroje na ceny hnojiv může být omezený a že ceny se odvíjejí i od nákladů evropských výrobců v systému ETS.

„Pokud budou evropští výrobci hnojiv nadále zatíženi náklady na emisní povolenky, zatímco evropský trh zůstane otevřen levnějším dovozům ze zemí bez srovnatelných regulací, povede to k oslabování evropské výroby a přesunu produkce mimo Evropskou unii, nikoli ke skutečnému snížení globálních emisí,“ uvedl Jan Doležal.

Ekonomiká stabilita

Respondenti průzkumu od vlády i Evropské unie očekávají hlavně systémová opatření. Nejčastěji zmiňovali vyšší vratku spotřební daně z nafty, podporu provozního financování, kompenzace zvýšených cen vstupů, omezení byrokracie, podporu produkce a tlak na snížení cen energií a hnojiv na evropské úrovni.

Zemědělci zároveň upozorňují, že trvalým řešením nemohou být jen další dotace na kompenzaci rostoucích nákladů. Klíčové je podle nich obnovit ekonomickou stabilitu produkčního zemědělství a posílit postavení prvovýrobců v potravinovém řetězci.

„O zemědělství musíme začít mluvit stejně vážně jako o energetice nebo obraně. Potravinová bezpečnost není samozřejmost. Pokud Evropa nebude schopna udržet vlastní produkční zemědělství, může se během relativně krátké doby stát závislou na dovozu potravin ze zemí, které nevyrábějí podle standardů požadovaných po evropských zemědělcích,“ uzavřel Martin Pýcha.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal

Šéf Agrární komory: Části zemědělců zdražila hnojiva o stovky procent. Neměli zásoby, teď to pocítí i zákazníci

Názory

Dušan Kütner

Přečíst článek

AI horečka nepolevuje. Světové výdaje se letos přiblíží 2,6 bilionu dolarů

AI
iStock
nst
nst

Celosvětové výdaje na umělou inteligenci letos dál výrazně porostou. Podle nové prognózy analytické společnosti Gartner se mají zvýšit o 47 procent na téměř 2,6 bilionu dolarů, tedy zhruba 54,5 bilionu korun.

Gartner tak svůj odhad oproti lednu ještě zvýšil. Tehdy počítal s růstem o 44 procent na přibližně 2,5 bilionu dolarů.

Největší část investic má směřovat do AI infrastruktury. Výdaje na ni by se letos měly zvýšit rovněž asi o 47 procent a dosáhnout 1,43 bilionu dolarů. Výdaje na AI služby mají podle prognózy činit 585,5 miliardy dolarů a výdaje na AI software 453,2 miliardy dolarů.

Za dosavadním růstem stojí hlavně technologické firmy a poskytovatelé cloudových služeb. Ostatní podniky jsou podle Gartneru opatrnější a do rozsáhlých transformačních projektů se zatím příliš nehrnou.

ChatGPT místo Googlu. Mladí Češi mění způsob, jak hledají informace

Zprávy z firem

Češi vzali umělou inteligenci za svou. Používají ji tři ze čtyř, mladí s ní už nahrazují Google.

nst

Přečíst článek

Tempo zpomalí

„V současnosti projevují jen omezený zájem o využití umělé inteligence k nastartování převratných změn v podnikových strukturách. Namísto toho upřednostňují AI iniciativy, které přinášejí postupné zvyšování efektivity a produktivity,“ uvedl analytik Gartneru John-David Lovelock.

Růst výdajů má pokračovat i příští rok, i když pomalejším tempem. Gartner očekává, že v roce 2027 celosvětové výdaje na AI stoupnou zhruba o třetinu a přiblíží se 3,5 bilionu dolarů.

Halter

Obojky pro krávy s AI slaví úspěch. Novozélandský startup získal od investorů 220 milionů dolarů

Money

nst

Přečíst článek
