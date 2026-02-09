Nový magazín právě vychází!

Škoda zrychluje elektrickou ofenzivu. Epiq za 600 tisíc má přivést davy k bateriovým vozům

Škoda zrychluje elektrickou ofenzivu. Epiq za 600 tisíc má přivést davy k bateriovým vozům

Škoda Epique
Škoda Auto,
Nejlevnější elektromobil v historii Škody míří na trh. Městský crossover Epiq nabídne dojezd přes 400 kilometrů, rychlé nabíjení i překvapivě velkorysý vnitřní prostor. Cenou kolem 25 tisíc eur chce automobilka prolomit bariéru, která dosud brzdila širší nástup elektromobility ve střední třídě.

Škoda Auto vstupuje do další fáze své elektrifikační strategie. V prvním pololetí letošního roku uvede na evropské trhy nový kompaktní crossover Epiq, který se stane nejmenším a zároveň nejdostupnějším čistě elektrickým modelem značky. Automobilka tím reaguje na rostoucí tlak konkurence i na poptávku po cenově dosažitelných bateriových vozech, jež by mohly nahradit dnes dominantní spalovací městská SUV.

Škoda Epiq

Základní cena vozu by měla začínat okolo 25 tisíc eur, tedy přibližně na úrovni 600 tisíc korun. Právě cenovka je klíčovým prvkem celé strategie: Epiq má oslovit zákazníky, kteří dosud volili především benzinové modely segmentu B-SUV a elektromobil považovali za finančně nedostupný. Novinka tak fakticky představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu Kamiqu a podobně koncipovaným vozům.

Škodovka ze Španělska

Výroba modelu bude soustředěna do Španělska, kde vznikne po boku dalších připravovaných dostupných elektromobilů koncernových značek. Technickým základem je platforma MEB+ s pohonem předních kol, optimalizovaná pro menší vozy. Oproti větším elektrickým modelům přináší nižší hmotnost, lepší energetickou efektivitu a současně umožňuje maximálně využít prostorové výhody elektrické architektury.

Na délku měří Epiq zhruba 4,2 metru, tedy podobně jako současná městská SUV. Absence spalovacího ústrojí a kompaktní konstrukce platformy však umožnila konstruktérům vytvořit nadprůměrně prostorný interiér. Zavazadlový prostor nabídne objem 475 litrů, což je hodnota běžná spíše pro vozy o segment výše. Praktická využitelnost a rodinný charakter tak mají patřit k hlavním prodejním argumentům modelu.

Nabito za dvacet minut

Automobilka počítá s více výkonovými i bateriovými variantami. Výkonové rozpětí se má pohybovat přibližně mezi 85 a 155 kilowatty, přičemž maximální dojezd dosáhne až 430 kilometrů podle metodiky WLTP. V oblasti nabíjení cílí Škoda na konkurenceschopné hodnoty. Při využití stejnosměrného rychlonabíjení by se měla baterie v nejsilnější verzi dobít z 10 na 80 procent za něco málo přes dvacet minut.

Model zároveň představí nový designový jazyk budoucích elektromobilů značky. Poprvé se objeví světelný podpis ve tvaru písmene „T“, který se má stát charakteristickým prvkem dalších elektrických modelů. Interiér sází na minimalistické pojetí, ekologické materiály a důraz na jednoduchost ovládání i pocitovou kvalitu zpracování. „Poprvé je na sériovém voze Škoda použit nový světelný podpis ve tvaru písmene T, který se stane do budoucna charakteristickým prvkem i dalších modelů. Zcela nově je pojatý také ekologicky zaměřený interiér, jehož čisté linie vyvolávají důvěryhodný a útulný pocit,“ uvedl šéfdesignér značky Oliver Stefani.

Martin Jahn: Elektrické modely nás vynesly mezi špičku

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto má za sebou mimořádně silný rok, když celosvětově zvýšila dodávky vozů o více než 12 procent. Klíčovou roli v růstu sehrály plně elektrické modely Enyaq a Elroq, díky nimž se značka v Evropě vyšvihla mezi čtyři největší výrobce elektromobilů. Elektrifikovaná auta pomohla Škodě výrazně posílit pozici na hlavních trzích, zejména v západní Evropě. Podle člena představenstva pro prodej a marketing Martina Jahna je právě rozšiřování elektrické nabídky jedním z hlavních motorů dalšího růstu značky.

Novinka je součástí širší produktové ofenzivy. Vedle Epiqu chystá Škoda na letošní rok také velké sedmimístné elektrické SUV s označením Peaq a v delším horizontu počítá i s elektrickým kombi, které by navázalo na tradiční roli modelu Octavia. Společně se současnými modely Enyaq a Elroq tak značka postupně buduje plnohodnotné elektrické portfolio napříč segmenty.

Podle vedení automobilky už se elektrická transformace začíná promítat i do prodejních výsledků. „V roce 2025 se větší model Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a Enyaq si zajistil sedmou příčku, čímž Škoda obsadila hned dvě pozice v žebříčku deseti nejžádanějších plně elektrických vozů a celkově se umístila na čtvrtém místě mezi výrobci elektromobilů,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.

Právě dostupnější modely mají tuto pozici dále upevnit. Pokud se automobilce podaří udržet avizovanou cenovou hladinu i technické parametry, může se Epiq stát jedním z klíčových vozů, které v příštích letech rozhodnou o tom, jak rychle se elektromobilita rozšíří z firemních flotil a prémiových segmentů mezi masový trh.

Volkswagen mění strukturu. Škoda zůstává tahounem, ale ztrácí slovo

Automobilový koncern Volkswagen zavádí novou strukturu řízení. Představenstva značek zeštíhlí, změny se dotknou i Škody Auto. Rozhodování se přesune do centra. Nová struktura má koncernu přinést úspory v řádu miliardy eur.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Bad Bunny představil show během Super Bowlu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Grammy pro album roku nebylo překvapením, ale spíše opožděné uznání reality, která trvá už celou dekádu. Bad Bunny totiž není novou hvězdou, ale patří k architektům současného popu, který ke své korunovaci nepotřeboval změnit ani jeden přízvuk, ani jedno slovo své rodné španělštiny.

Příběh Bad Bunnyho se často vypráví jako moderní pohádka: kluk z Portorika, který balil nákupy v supermarketu, nahrával skladby na SoundCloud a během pár let se stal nejstreamovanějším umělcem planety. Jenže tato zkratka opomíjí to nejdůležitější – Bad Bunnyho vzestup nebyl náhodný virální moment. Byla to systematická demontáž pravidel hudebního průmyslu. Zatímco dřívější latinskoamerické hvězdy jako Shakira nebo Ricky Martin musely pro globální úspěch projít „anglickým filtrem“ a přizpůsobit se estetice MTV, Benito Antonio Martínez Ocasio odmítl hrát podle těchto pravidel. A tak si vyrobil vlastní.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Poločasová show za miliony

Už v roce 2018, kdy hostoval na hitu I Like It od Cardi B, bylo jasné, že je v něm něco jiného. Tehdejší mainstreamová média ho sice vnímala jen jako „rappera s divným hlasem a nalakovanými nehty“, ale hudební experti už tehdy upozorňovali, že přichází zásadní obrat.

Od roku 2020 do roku 2024 byl nepřetržitě na vrcholu žebříčků Spotify, jeho turné vyprodávala stadiony během minut a jeho tvář zdobila obálky Vogue i Rolling Stone.

Vše ale vyvrcholilo právě až na přelomu roků 2025 a 2026. Nejprve oznámením, že to bude právě Bad Bunny, kdo bude hlavní hvězdou poločasové přestávky šedesátého Super Bowlu, dále ziskem hlavní ceny Grammy a konečně opravdu krásnou poločasovou show, při níž došlo i na svatbu.

Pop a politika

Bad Bunnyho neústupnost v otázce jazyka je hluboce politická. Ve svých textech i veřejných vystoupeních často kritizuje koloniální vztah USA k Portoriku. Když v roce 2024 během prezidentské kampaně vystoupil proti rétorice namířené proti migrantům, nebylo to jen prázdné gesto celebrity. Bunny dlouhodobě hovoří za generaci, která se cítí být součástí globální vesnice, ale odmítá se vzdát své lokální identity. Jeho vítězná řeč na Grammy, kde ostře kritizoval zásahy proti hispánské komunitě, rezonovala ještě dlouho po skončení ceremoniálu.

Bad Bunny ztělesňuje moderní typ celebrity: autenticky artikuluje emoce generace, jejíž je členem. A to králové popu dělali vždycky. Bylo to totéž, když Elvis Presley symbolizoval uvolněnost poválečných baby boomers nebo když Michael Jackson stavěl bolest pouličního života subkultur proti hedonistickému étosu osmdesátých let. Bad Bunny dává hlas pocitu samoty ve světě, kde jsou si zdánlivě všichni nesmírně blízko, ale zároveň si nerozumíme. A balí to do nesmírně čerstvého hudebního hávu.

Bad Bunny dokázal, že k ovládnutí světa nepotřebujete angličtinu, nepotřebujete se vzdát své kultury a nepotřebujete zapadnout do předem připravených škatulek. Stačí být dostatečně hlasitý, dostatečně jiný a dostatečně neústupný. Rok 2026 patří jemu – a je to vítězství, na které jsme se připravovali celou dekádu.

Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva

Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.

Fairmont Golden Prague

Valentýn v Praze: od komorních večeří po velké brunche. Kam letos vyrazit za romantikou?

Polovina února patří v gastronomii i hotelnictví k nejsilnějším víkendům zimní sezony. Restaurace a hotely proto připravují speciální menu, šampaňské párování či brunche. Valentýn tak není jen svátkem zamilovaných, ale také důležitým impulzem pro tržby v jinak klidnějším období. Vybrali jsme několik míst, kde se dá letošní svátek oslavit stylově – od komorních večeří až po luxusní degustační zážitky.

Zakladatel Metronome Prague David Gaydečka

David Gaydečka: Lákat na Metronome hvězdy se daří především díky pověsti. Pochvaloval si nás Sting, Nick Cave i Chemical Brothers

Stanislav Šulc

Přeregulovaná AI nás může ohrozit. Útočníci budou rychlejší než obrana, varuje šéf NÚKIB

Přílišná regulace umělé inteligence (AI) může z lidí udělat snazší oběť, míní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. V rozhovoru s ČTK upozornil, že AI pomáhá s efektivním řešením úkolů nejenom běžným uživatelům, ale současně i útočníkům. Loňský rok podle něj potvrdil, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle projevit v reálném životě.

Umělá inteligence s sebou podle ředitele nese mimo jiné mnoho bezpečnostních, etických, socioekonomických, ale také environmentálních výzev. "Z pohledu běžných uživatelů pomáhá s efektivním řešením nejen rutinních, ale dnes i složitých úkolů. Současně ale pomáhá také útočníkům. Zvyšuje sofistikovanost jejich snažení, od deepfake podvodů a průmyslového sociálního inženýrství až po polymorfní malware s horší detekovatelností," uvedl ředitel.

Deepfake je uměle vytvořený nebo upravený obraz, video či zvuk, který realisticky napodobuje skutečného člověka nebo věc. Jako polymorfní malware se označuje škodlivý program, který dokáže měnit svůj kód a tím se brání odhalení.

AI pomůže oběma stranám bojiště

Dobrou zprávou podle ředitele je, že podobné možnosti dává AI také bezpečnostním expertům, kterým usnadňuje a zrychluje detekci hrozeb a umožňuje automatizovanou reakci na ně. NÚKIB nereguluje použití AI nástrojů, pokud jsou ale součástí regulovaného systému, vztahují se na ně povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Přílišná regulace, především ve výzkumu a experimentálním užití, má podle Kintra potenciál udělat z uživatelů snazší oběť. "Proti tomu bych chtěl varovat. Pokud totiž nebudeme schopni vyvíjet a užívat AI k vlastní obraně, budeme v lepším případě závislí na tom, jaké služby či nástroje budeme schopni nakoupit v kontrastu s těmi nástroji, které proti nám nasadí útočníci," uvedl Kintr.

Na tuzemské banky zaútočili hackeři, chtějí konec podpory Ukrajiny

NÚKIB: V EU chybí až 200 tisíc specialistů na kyberbezpečnost

Česko i celá EU čelí výraznému nedostatku odborníků na kybernetickou bezpečnost, což představuje jednu z největších výzev současnosti, uvedl Petr Procházka z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Z toho důvodu patří zajištění odborníků mezi jednu z hlavních priorit aktualizovaného dokumentu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, kterou vláda schválila na konci léta.

Rok 2025 podle něj potvrdil dlouhodobý trend, kterým je rostoucí význam kyberbezpečnosti jako nedílné součásti a základního předpokladu prosperující země. Stejně tak ukázal, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle a zásadně projevit ve skutečném životě. "Vzpomeňme si třeba na červencový blackout, který se dotkl asi půl milionu lidí. Jednalo se sice o technickou závadu, ale tento případ ukázal, jak vážné dopady může mít narušení klíčových vzájemně provázaných a na sobě závislých služeb," uvedl Kintr.

Loni se po letech příprav také podařilo přijmout nový český zákon o kybernetické bezpečnosti. Legislativa sama o sobě podle Kintra lidi před kybernetickými hrozbami neochrání, nicméně jde podle něj o další z dílků do skládačky vedoucí k lepšímu zabezpečení služeb pro občany.

Optimalizace nového zákona

Jedním z velkých témat letošního roku je provoz nového zákona o kybernetické bezpečnosti. "Pracujeme na optimalizaci, v některých případech automatizaci souvisejících procesů tak, abychom i s rostoucím objemem regulovaných subjektů dokázali být přínosným partnerem," uvedl ředitel. Doplnil, že úřad se bude věnovat posílení odolnosti státní správy nebo nemocnic a zdravotnictví obecně. "Určitě nás také čeká práce na proaktivním vyhledávání organizací, které pod zákon spadat mají a doposud ohlášení svých regulovaných služeb neprovedly," doplnil ředitel.

NÚKIB funguje od roku 2017, zajišťuje ochranu systémů, varuje před hrozbami a spravuje regulaci podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Výdaje kybernetického úřadu by letos měly stoupnout na 880 milionů korun z loňských téměř 679 milionů korun. Vyplývá to z návrhu rozpočtu vlády ANO, SPD a Motoristů, který tento týden zveřejnila na webu Sněmovna.

S rozvojem umělé inteligence narůstá počet kybernetických útoků. Překoná Crowdstrike opět očekávání trhu?

Tereza Jalůvková

