Škoda zrychluje elektrickou ofenzivu. Epiq za 600 tisíc má přivést davy k bateriovým vozům
Nejlevnější elektromobil v historii Škody míří na trh. Městský crossover Epiq nabídne dojezd přes 400 kilometrů, rychlé nabíjení i překvapivě velkorysý vnitřní prostor. Cenou kolem 25 tisíc eur chce automobilka prolomit bariéru, která dosud brzdila širší nástup elektromobility ve střední třídě.
Škoda Auto vstupuje do další fáze své elektrifikační strategie. V prvním pololetí letošního roku uvede na evropské trhy nový kompaktní crossover Epiq, který se stane nejmenším a zároveň nejdostupnějším čistě elektrickým modelem značky. Automobilka tím reaguje na rostoucí tlak konkurence i na poptávku po cenově dosažitelných bateriových vozech, jež by mohly nahradit dnes dominantní spalovací městská SUV.
Škoda Epiq
Základní cena vozu by měla začínat okolo 25 tisíc eur, tedy přibližně na úrovni 600 tisíc korun. Právě cenovka je klíčovým prvkem celé strategie: Epiq má oslovit zákazníky, kteří dosud volili především benzinové modely segmentu B-SUV a elektromobil považovali za finančně nedostupný. Novinka tak fakticky představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu Kamiqu a podobně koncipovaným vozům.
Škodovka ze Španělska
Výroba modelu bude soustředěna do Španělska, kde vznikne po boku dalších připravovaných dostupných elektromobilů koncernových značek. Technickým základem je platforma MEB+ s pohonem předních kol, optimalizovaná pro menší vozy. Oproti větším elektrickým modelům přináší nižší hmotnost, lepší energetickou efektivitu a současně umožňuje maximálně využít prostorové výhody elektrické architektury.
Na délku měří Epiq zhruba 4,2 metru, tedy podobně jako současná městská SUV. Absence spalovacího ústrojí a kompaktní konstrukce platformy však umožnila konstruktérům vytvořit nadprůměrně prostorný interiér. Zavazadlový prostor nabídne objem 475 litrů, což je hodnota běžná spíše pro vozy o segment výše. Praktická využitelnost a rodinný charakter tak mají patřit k hlavním prodejním argumentům modelu.
Nabito za dvacet minut
Automobilka počítá s více výkonovými i bateriovými variantami. Výkonové rozpětí se má pohybovat přibližně mezi 85 a 155 kilowatty, přičemž maximální dojezd dosáhne až 430 kilometrů podle metodiky WLTP. V oblasti nabíjení cílí Škoda na konkurenceschopné hodnoty. Při využití stejnosměrného rychlonabíjení by se měla baterie v nejsilnější verzi dobít z 10 na 80 procent za něco málo přes dvacet minut.
Model zároveň představí nový designový jazyk budoucích elektromobilů značky. Poprvé se objeví světelný podpis ve tvaru písmene „T“, který se má stát charakteristickým prvkem dalších elektrických modelů. Interiér sází na minimalistické pojetí, ekologické materiály a důraz na jednoduchost ovládání i pocitovou kvalitu zpracování. „Poprvé je na sériovém voze Škoda použit nový světelný podpis ve tvaru písmene T, který se stane do budoucna charakteristickým prvkem i dalších modelů. Zcela nově je pojatý také ekologicky zaměřený interiér, jehož čisté linie vyvolávají důvěryhodný a útulný pocit,“ uvedl šéfdesignér značky Oliver Stefani.
Martin Jahn: Elektrické modely nás vynesly mezi špičku
Zprávy z firem
Novinka je součástí širší produktové ofenzivy. Vedle Epiqu chystá Škoda na letošní rok také velké sedmimístné elektrické SUV s označením Peaq a v delším horizontu počítá i s elektrickým kombi, které by navázalo na tradiční roli modelu Octavia. Společně se současnými modely Enyaq a Elroq tak značka postupně buduje plnohodnotné elektrické portfolio napříč segmenty.
Podle vedení automobilky už se elektrická transformace začíná promítat i do prodejních výsledků. „V roce 2025 se větší model Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a Enyaq si zajistil sedmou příčku, čímž Škoda obsadila hned dvě pozice v žebříčku deseti nejžádanějších plně elektrických vozů a celkově se umístila na čtvrtém místě mezi výrobci elektromobilů,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.
Právě dostupnější modely mají tuto pozici dále upevnit. Pokud se automobilce podaří udržet avizovanou cenovou hladinu i technické parametry, může se Epiq stát jedním z klíčových vozů, které v příštích letech rozhodnou o tom, jak rychle se elektromobilita rozšíří z firemních flotil a prémiových segmentů mezi masový trh.
Volkswagen mění strukturu. Škoda zůstává tahounem, ale ztrácí slovo
Zprávy z firem
