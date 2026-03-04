Bolt má nového šéfa pro sdílená auta. Přichází z EasyParku
Carsharingová služba Bolt Drive mění vedení. Novým generálním ředitelem se stal Patrik Piščák, který přišel z parkovací platformy EasyPark. Podle firmy má pomoci urychlit růst služby a modernizovat vozový park. Sdílená auta se podle něj mohou stát alternativou druhého rodinného vozu.
Novým generálním ředitelem služby Bolt Drive pro sdílení aut se stal Patrik Piščák. V čele služby nahradil Fabiána Streckera. Bolt o tom informoval ve středu v tiskové zprávě.
Piščák přichází do Boltu z vedení společnosti EasyPark, kde působil jako regionální manažer pro Českou republiku a Slovensko. „Vlastní auto stojí 95 procent času na ulici a ztrácí hodnotu. My chceme, aby auto jezdilo a sloužilo lidem. To je jediná cesta, jak ulevit přeplněným městům,“ řekl Piščák. Sdílení aut by se podle něj mohlo v budoucnu stát plnohodnotnou alternativou ke druhému rodinnému vozu.
Nový šéf Bolt Drive: Sdílené auto nesmí být kompromis
Mezi Piščákovými deklarovanými cíli je například urychlení obměny vozového parku, zvýšení standardů čistoty a práce s technologiemi. „V Česku panuje mýtus, že sdílené auto je staré a omlácené. To chceme změnit. Carsharing musí být zážitek, ne kompromis,“ řekl Piščák.
Provozovatel alternativní přepravy Bolt spustil službu sdílení aut v Praze v roce 2024. Krátkodobý pronájem aut v Praze i v dalších tuzemských městech nabízí i další společnosti. Mezi největší provozovatele patří například Anytime, Car4Way, HoppyGo nebo Driveto.
Bolt začal v Česku fungovat v roce 2015, tehdy ještě pod názvem Taxify, jako alternativní přepravní služba osob. Kromě přepravy osob dnes společnost provozuje také službu Bolt Food pro rozvoz jídla. Vedle Boltu působí v Česku i další podobné služby, například americký Uber nebo česká aplikace Liftago.
Provozovatel alternativní přepravy Bolt spustí v Praze novou službu na sdílení aut. K pronájmu bude v hlavním městě nabízet kolem 400 vozidel. Služba bude k dispozici od dnešního dne (pátek) v aplikaci společnosti. Novinářům ji dnes představil ředitel služby Bolt Drive Václav Soukup. Společnost se tak přiřadí k dalším provozovatelům takzvaného carsharingu v metropoli.
Sdílená auta v Praze nabídne i Bolt
„Nemám trpělivost vědce, ale nadšení badatele. Spojuje nás zájem řešit problém.“ Tak vidí charakteristický rys své osobní značky Ondřej Krátký, spoluzakladatel a CEO společnosti Liftago. „Problémy mě baví, jinak bych nemohl zkoumat tisíce možností, jak vylepšit naši službu,“ vysvětluje Ondřej v pořadu Značka: Osobně na Newstream TV. Nadšení pro vylepšování uplatňuje i sám na sobě, a své poznatky z cesty k vlastnímu sebezlepšování nově sdílí i na platformě HeroHero jako „Krátký videa“.
Ondřej Krátký: Jsem badatel s nadšením pro problémy
