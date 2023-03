Čas extrémně levných hypoték je pryč. Expertka radí, jak i nyní usmlouvat výhodný úvěr na bydlení

Specifická doba si žádá specifický přístup. A jako se v závislosti na ekonomické situaci mění hypoteční podmínky, stejně tak by se měly měnit i strategie lidí, kteří o hypotéky žádají nebo sjednávají jejich nová pravidla. Na co byste tedy měli být v roce 2023 připraveni a jakých možností hypotečního trhu se letos vyplatí využít, radí Vlasta Pěchoučková, finanční manažerka developera Ekonomické stavby.

Reklama

Vzhledem k rychle rostoucím rodinným nákladům už dávno nestačí zohledňovat jen samotnou výši hypotečních splátek – stále zásadnějším aspektem se totiž při rozhodování stávají výdaje v podobě provozních nákladů, které rodinám do rozpočtu při splácení hypotéky teprve přibudou. Je nutné na ně myslet už při výběru samotného domu.

„Jednoduše řečeno, když si žadatelé o hypotéku půjčují na energeticky úspornou novostavbu, tak je jisté, že budou mít v porovnání s majiteli domu s energetickým štítkem G zásadně nižší výdaje na energiích a ročně ušetří desítky tisíc. Budou tak v budoucnu schopni pohodlněji splácet hypotéku i platit průběžné náklady na provoz šetrnějšího domu,” vysvětluje Pěchoučková.

Češi nemají na vlastní bydlení a úspory pálí na běžném účtu Money Třetina Čechů v poslední době zrušila plány na pořízení vlastního bydlení kvůli zdražování energií, hypoték a nemovitostí. Současně ale 29 procent lidí si chce do pěti let vlastní byt či dům koupit. Touha Čechů po vlastním bydlení je u nás totiž extrémně zakořeněná a jen tak se nezmění. Češi navíc berou investici do nemovitostí jako výhodnou a jiným investicím moc nerozumí, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Broker Consulting. Věra Tůmová Přečíst článek

Dobře zvolená fixace je základ

Důležitou roli hraje také délka fixace hypotéky. Její výhodou by měla být jistota, že se v průběhu fixační doby nezmění splátky a pro klienty budou jejich sazby stále výhodné. To ale v poslední době mění vysoké sazby, které se pohybují na hranici šesti procent. Pokud by totiž sazby na trhu v následujících měsících či letech opět klesly, klienti s aktuálně sjednanou delší fixací by neměli možnost využít nižších sazeb a platit nižší splátky.

„V praxi nyní převažuje názor, že doba extrémně nízkých úroků se jen tak nevrátí, nicméně v dalších letech by se hypotéky měly částečně vrátit do normálu, tedy alespoň k o něco nižším sazbám. Proto se aktuálně doporučuje fixovat hypotéky na kratší dobu, aby mohli plátci dříve přejít na nižší sazby. Čas na výhodné delší fixace pak opět přijde,” říká Pěchoučková.

Reklama

Při sjednávání hypotéky v době vysokých sazeb ale odbornice také radí, aby se klienti v bance vždy zeptali na své možnosti pro případ, že sazby v době fixace klesnou pod jimi smluvenou sazbu. Hypotéku je totiž (většinou za poplatek) možné měnit či refinancovat i po jejím ujednání.

Sedm scénářů, co dělat, když na splátky hypotéky už nezbývá Money Tříleté fixace u hypoték končí nyní těm, kdo měli extrémně nízké sazby i pod dvě procenta. Problémy se splácením hypotéky zatím mnoho lidí ale prý nemá. Banky hovoří o Češích jako o těch, kdo i v této době splácí velké úvěry na bydlení svědomitě a pravidelně. S rostoucí inflací, energetickou krizí a hrozbou zvýšení nezaměstnanosti se ale vyplatí vědět, co dělat, když nemáte na splátky hypotéky. Scénářů, co můžete v takovém případě dělat, je minimálně sedm. Věra Tůmová Přečíst článek

Samotného refinancování se ale není třeba příliš bát, administrativně není zas tak náročné a může zásadně odlehčit těm, kteří úvěr na bydlení splácí. Základním předpokladem pro jeho hladký průběh je ale poctivá příprava. Pokud se tedy pro tento krok rozhodnete, neváhejte, začněte s rešerší nových podmínek a připravte si všechny potřebné podklady.

V případě, že refinancování chcete řešit ke konci sjednané fixace, kdy se nemusíte obávat pokut či penále, je třeba s přípravným procesem začít nejpozději dva měsíce před koncem fixačního období nebo dle jiných požadavků vaší banky.

Vytěžte z výhod hypoték maximum

I dnes je ale možné využít na první pohled nepříznivého vývoje trhu ve svůj prospěch. Je třeba si uvědomit, že současné vysoké sazby jsou doprovázeny vysokou inflací. A ta dnes daleko přesahuje výši sazeb. To znamená, že klienti bankám v podstatě vrací méně peněz, než kolik si půjčují. Dluhy jsou tedy částečně snižovány vysokou inflací.

Jakmile ale v budoucnu dojde k návratu hypoték do normálu, otevřou se dveře ještě dalším možnostem. V případě výhodného snížení sazeb se totiž lidem nabízí nejen již zmiňované refinancování stávající hypotéky, ale také sjednání nové hypotéky za výhodnějších podmínek a s vyšší úvěrovou schopností (tedy schopností splácet) nebo právě využití delší fixace na pevnou úrokovou sazbu, která plátce ochrání před případným navyšování sazeb.

„Jako vůbec nejelegantnějším řešení dnes navrhujeme takzvané chytré hypotéky, které se zrodily během hypoteční krize. Chytré hypotéky přinášejí na trh úplně nový pohled – kombinují hypotéku s investováním v akciovém fondu a umožňují fixovat celkový výdaj domácnosti na stabilní, bezpečnou částku,” doplňuje Pěchoučková.

Expert radí: Nepodceňujte pojištění hypotéky. A na co si dát ještě pozor Money Banky při financování bydlení nechtějí nic riskovat. Proto sjednání hypotéky vždy podmiňují zástavou kupované nebo jiné vhodné nemovitosti, kterou mohou v případě dlouhodobého nesplácení úvěru zpeněžit a uspokojit tak svoji pohledávku. Jistí se i pro případ škod na nemovitosti, které snižují její reálnou tržní cenu. Při sjednání hypotéky je proto vždy potřeba řešit i otázku pojištění. Jaké pojištění je nutné uzavřít, podle čeho vybírat, co nepodcenit a na co si dát pozor, radí Miroslav Majer, CEO startupu hyponamíru.cz. Zlaťák Přečíst článek

Chytré hypotéky totiž zájemcům nabízejí stejnou splátku po celou dobu splácení – měsíční částka, která přesahuje splátky na zaplacení domu, si plátci ukládají na pozdější dobu, třeba na důchod.

Vyplatí se čekat?

Již nyní se dá pozorovat mírné a postupné snižování úroků. Je ale na místě jásat a utíkat do banky pro hypotéku, nebo se vyplatí ještě vyčkávat a vlastní bydlení nadále odkládat? Jak už to bývá, ani jeden extrém není řešením.

Během jara bývá tradicí, že banky přináší akce na podporu nového bydlení. Přes veškeré pochybnosti by tak ani rok 2023 neměl být pro zájemce o vlastní bydlení tak nepříznivý, jak lidé často očekávají. Žádost o hypotéku je sice vždy třeba důkladně promyslet a hledat vhodné kompromisní řešení, dost pravděpodobně se ale nevyplatí s tímto krokem příliš otálet a zbytečně ho odkládat, mimo jiné proto, že ceny pozemků nadále porostou, neboť jich je trvalý nedostatek. Pokud jste tedy odhodláni stavět dům nebo koupit byt a splňujete potřebné podmínky pro získání hypotéky, není čas ztrácet čas – a to i přes aktuální riziko fixace vyšších úroků, které můžete později refinancovat.

video Omar Koleilat: Pro normální lidi je hypotéka nejlepší investice. A není drahá ani teď Newstream TV Většina bohatství v Česku byla vytvořena skrze nemovitosti. Lidé kupovali za 30, 40, 50 tisíc korun metr čtvereční, který má dnes hodnotu 100, 120 tisíc. A to ze svého dali jen zlomek, vypočítává v novém díle seriálu Jiný peníze spolumajitel Crestylu Omar Koleilat. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Žijeme v době, ve které se vyplatí orientovat se na současnost – a to, o kolik nižší úroky v minulosti nabízely banky za jiných ekonomických podmínek už z dnešního pohledu není úplně relevantní.

Aktuální nabídky bank navíc nejsou vždy tak neprůstřelné, jak se možná tváří. Mnohým klientům už se v minulosti totiž vyplatilo na své hypoteční partnery i mírně zatlačit a o svůj úrok smlouvat. „A z naší zkušenosti také vyplývá, že u bank jsou stále úspěšnější velcí hráči, kteří jednají o hypotékách za více individuálních žadatelů. Tyto firmy pak zpravidla získávají lepší podmínky. V podstatě to připomíná množstevní slevu,” dodává na závěr Pěchoučková.

Expertka radí: Jak na odpočet úroků hypotéky z daní Money Hypotéka odčerpává z rodinného rozpočtu nemalou částku. Jednou ročně si ale mohou Češi splácející hypotékou snížit daňový základ o úroky zaplacené bance a ušetřit tak na daních až několik desítek tisíc korun. Jaké podmínky je potřeba splnit pro uplatnění daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení? Radí odbornice z hyponamiru.cz Veronika Kráčmar Hegrová. Zlaťák Přečíst článek

Martin Skalický: Období korekce je nejlepší pro investice. To se týká i nemovitostí Reality Martin Skalický stál před víc než patnácti lety u zrodu realitního fondu České spořitelny Reico a následně byl jeho dlouholetým ředitelem. Nyní je šéfem poradenského sboru investiční společnosti Progresus, která před dvěma lety koupila tradičního českého výrobce dřevostaveb RD Rýmařov a spřádá velké developerské plány. Chce být evropskou jedničkou v dřevostavbách. A také by ráda v Česku postavila první dřevěný mrakodrap. Dalibor Martínek Přečíst článek