Hypotéky po půl roce zdražily. Kam se letos podívají úroky
Hypotéky v lednu poprvé od léta zdražily. Podle analytiků Swiss Life Hypoindexu éra postupného zlevňování hypoték skončila a banky se připravují na tvrdý boj o bonitní klienty.
Průměrná sazba hypoték na počátku ledna meziměsíčně mírně vzrostla o tři bazické body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindex, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV).
Hypoteční trh se usadil v „novém normálu“
„V roce 2025 se hypoteční sazby definitivně vzdálily extrémům předchozích let. Trh už nezažíval dramatické zdražování typické pro přelom let 2022 a 2023, zároveň se však sazby nevrátily ani k mimořádně nízkým úrovním z doby před pandemií. Hypoteční trh se tak usadil v prostředí ‚nového normálu‘, kdy se sazby pohybují na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Bankovní rada České národní banky doporučila bankám, aby zpřísnily limity pro nákupy investičních nemovitostí. Doporučení je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry. U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila. Podle analytiků je cílem kroku centrální banky zchladit trh a zpomalit růst cen. Velké dopady ale nečekají.
ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější
Money
Bankovní rada České národní banky doporučila bankám, aby zpřísnily limity pro nákupy investičních nemovitostí. Doporučení je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry. U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila. Podle analytiků je cílem kroku centrální banky zchladit trh a zpomalit růst cen. Velké dopady ale nečekají.
Banky zůstávají opatrné
Na začátku loňského roku se průměrná nabídková sazba pohybovala mírně nad 5,1 procenta, čímž navázala na klesající trend z roku 2024. Během prvního pololetí loňského roku sazby dál velmi pozvolna klesaly, tempo snižování však bylo zřetelně pomalejší. Banky do svých ceníků postupně promítaly očekávaný vývoj základních sazeb Česká národní banka, zároveň si však zachovávaly výraznou opatrnost.
Ve druhé polovině roku 2025 vstoupily hypoteční sazby do fáze relativní stability. Průměrné nabídkové sazby se pohybovaly převážně v úzkém pásmu kolem pěti procent a meziměsíční změny byly minimální.
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní
Leaders
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Začátek roku přinesl technickou korekci
„Tento vývoj se potvrdil i počátkem nového roku. Jde o technickou korekci po předchozí stagnaci. Mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje,“ uvedl Sýkora.
„Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál, nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Rok 2026 bude ve znamení boje o bonitní klienty
Banky podle analytiků vycházejí z toho, že se hypoteční sazby budou po většinu roku 2026 pohybovat převážně v pásmu 4,5 až pět procent.
„Zásadní roli bude v roce 2026 sehrávat konkurenční boj o bonitní klienty, především při refinancování hypoték sjednaných v letech 2020 a 2021. Právě zde banky svedou nejtvrdší souboj a nabídnou individuální slevy na úrokových sazbách. Plošné zlevňování hypoték ale na trhu pravděpodobně čekat nelze,“ uvedl Sýkora.
Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.
Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu
Money
Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.
Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní hodnoty nemovitosti (LTV) se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 4,94 procenta se na počátku ledna 2026 mírně zvýšila na 20 337 korun.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.