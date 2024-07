Světová ekonomika v příštích letech poroste, uškodit jí může válka

Celosvětový růst ekonomiky pro období let 2024 až 2025 bude činit asi 2,8 procenta, tedy o 0,1 bodu více než v roce 2023. Vyplývá to z analýzy společnosti Allianz Trade. Rozhodujícími faktory pro pomalý růst HDP jsou podle ní válečné konflikty a nejistota spojená s volbami, které se konají v důležitých státech světa.

Důvodem pro nevýrazný růst HDP jsou podle analýzy Allianz Trade také přetrvávající rizika recese v eurozóně a zvyšující se rizika v USA, kde se očekává zpomalení růstu HDP na 1,7 procenta. Analýza předpovídá, že centrálním bankám se podaří dosáhnout inflačních cílů pravděpodobně na počátku roku 2025, tedy o šest měsíců později, než se původně očekávalo.

Nadcházející výsledky voleb v USA, Velké Británii či Francii a vývoj válečných konfliktů podle Allianz Trade prověří odolnost ekonomik. Globální růst dosáhl v prvním pololetí svého dna, ale v globálním výrobním sektoru je stále přebytek nabídky a zejména v eurozóně je nízká poptávka.

Další zpomalení Číny

„Rizika recese v eurozóně přetrvávají a v USA se dokonce zvyšují, což je způsobeno zejména stavem trhu práce. V letech 2024 a 2025 očekáváme růst globálního HDP 2,8 procenta, v eurozóně dosáhne zvýšení na 1,4 procenta. Čína zaznamená další zpomalení svého růstu, a to na 4,3 procenta v roce 2025,“ uvedl ředitel české pobočky Allianz Trade Dalibor Trojek.

Klíčovým makroekonomickým ukazatelem pro následující měsíce bude podle analýzy také inflace. Centrální banky odložily nebo zpomalily své cykly uvolňování kvůli inflaci. V celosvětovém měřítku by inflace měla v roce 2025 dosáhnout 3,9 procenta po 5,6 procenta v roce 2024, přičemž v USA by měla směřovat ke dvěma procentům a v eurozóně 2,1 procenta. Čína by se naopak měla dostat z deflace růstem o 1,5 procenta, sdělil Trojek.

Inflace začala opět růst i ve střední Evropě. Za tímto obratem stál především výraznější růst cen potravin. Vývoj inflace by však podle Allienz Trade měl kopírovat celosvětové prognózy. Celková inflace v Česku, tedy 3,7 procenta meziročně v prosinci, v Polsku 3,6 procenta a Maďarsku 4,8 procenta se do konce roku 2024 opět zvýší nad cílové hodnoty centrálních bank jednotlivých států. V roce 2025 by se podle analýzy měla inflace postupně zmírňovat a vracet se do horní poloviny cílových pásem.

Allianz Trade je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Je členem skupiny Allianz. Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V ČR působí od roku 1997.