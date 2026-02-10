Česko v boji s korupcí loni posílilo, ze zemí V4 je nejlepší. Slováci si pohoršili

Nový magazín právě vychází!

Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce, který každoročně sestavuje organizace Transparency International. V aktuálním hodnocení se umístilo na 39. místě, zatímco o rok dříve bylo 46.

Zlepšení zaznamenalo také bodové hodnocení. Česko získalo 59 bodů ze 100, tedy o 3 body více než v předchozím roce. Přesto zůstává pod průměrem Evropské unie, který činí 62 bodů.

Opačný vývoj zaznamenalo Slovensko. To se v roce 2024 umístilo na 59. místě, loni však kleslo až na 61. příčku. Se 48 body ze 100 si meziročně pohoršilo o 1 bod. Také zbývající státy visegrádské čtyřky jsou na tom hůře než Česko. Polsko obsadilo 52. místo s 53 body, Maďarsko skončilo až na 84. příčce se 40 body. Spolu s Bulharskem tak patří k nejhůře hodnoceným zemím Evropské unie, Slovensko je páté nejhorší.

Lépe než Česko dopadly například všechny tři pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko a Litva –, které stejně jako Česko vstoupily do Evropské unie v roce 2004.

Organizace TI hodnotila úroveň vnímané korupce ve veřejném sektoru ve 182 zemích a teritoriích, přičemž 100 bodů znamená, že je země „velmi čistá“, a nula bodů, že je vysoce zkorumpovaná. Celosvětově činil loni průměr 42 bodů, a poprvé za více než dekádu se tak meziročně propadl. Z celkového počtu 182 sledovaných zemí je jich 122 pod 50 body. Za poslední desetiletí klesl také počet těch zemí, které mají bodové hodnocení vyšší než 80. Loni jich bylo jen pět, před deseti lety ještě 12. „Obzvlášť znepokojivým trendem je zhoršení vnímané korupce v demokraciích - od Spojených států, Kanady a Nového Zélandu po různé země v Evropě, například Británii, Francii a Švédsko,“ uvádí TI ve zprávě.

Spojené státy se v žebříčku umístily na 29. místě, oproti předchozímu roku si ale o 1 bod pohoršily na 64 bodů. Čína skončila na 76. příčce se 43 body, Rusko až na 157. místě s pouhými 22 body. Ukrajina se umístila na 104. místě s 36 body. Navzdory válce, s níž se už téměř čtyři roky potýká, si meziročně o bod polepšila. Kyjev organizace Transparency International vyzvala, aby udělal další reformy, které by ochránily prostředky určené na obranu a obnovu země před zneužitím.

Podle TI sice data zatím plně nereflektují vývoj po nástupu prezidenta Donalda Trumpa k moci ve Spojených státech v loňském roce, některé kroky, které jeho administrativa udělala, ale „vysílají nebezpečný signál, že korupční praktiky jsou přijatelné“. Organizace ve zprávě kritizuje také rozhodnutí USA dočasně zmrazit a poté oslabit vymáhání svého zákona o zahraničních korupčních praktikách, které podle ní rovněž vysílá špatný signál do světa ohledně korupce. Také snížení americké finanční pomoci nevládním organizacím v zahraničí podkopává podle TI úsilí o boj s korupcí ve světě.

Vedou Dánové

Na čele žebříčku se situace oproti minulé zprávě nezměnila. První je opět Dánsko s 89 body, následují Finsko s 88 body a Singapur s 84 body. Do první desítky se dále dostaly Nový Zéland, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Lucembursko, Nizozemsko a Německo, které si meziročně polepšilo o 2 body na 77.

Beze změn zůstává také spodní část žebříčku. Nejhůře je korupce dlouhodobě vnímána v Jižním Súdánu a Somálsku, které mají shodně 9 bodů ze 100. Venezuela získala 10 bodů.

Důvod? Klíčovou roli hraje samotné složení indexů. Zatímco Evropa má vyváženou skladbu napříč sektory, americký index má výrazně zastoupený sektor technologií. Pokud budeme počítat „jen“ čisté technologické firmy, váha tech sektoru představuje téměř 30 procent, což je víc než v éře takzvané dot.com bubliny. Pokud ale za technologické firmy označíme také e-commerce gigant Amazon či automobilku Tesla a další „hraniční“ společnosti, „Big-Tech“ sektor představuje aktuálně téměř 50 procent indexu S&P 500.

Právě společnosti z tohoto sektoru pak jsou v posledních měsících extrémně citlivé na zprávy o hospodaření. A konkrétně na údaje o monetizaci enormních investic do vývoje umělé inteligence. Firmy jako Microsoft, Google a Nvidia sice reportují zisky, jaké veřejně obchodované společnosti v Evropě nedokážou vygenerovat ani za dekády, nicméně investoři spíše hledají opodstatnění investic ve výši desítek miliard pro další období.

Navíc boj v segmentu AI může každý nový technologický posun dramaticky proměnit, jak to ukázal v minulém týdnu například Anthropic. Ten na konci ledna uvedl novou sadu plug-inů cílící na vývojáře. A následoval brutální výprodej aktiv spojených s AI v hodnotě 285 miliard dolarů. Propad se přitom dotkl i největších technologických firem.

Technologický sektor tak v kalendářním roce 2026 patří k nejproblematičtějším investičním možnostem. A kvůli vysokému zastoupení v indexu se to podepisuje na celkovém výnosu investice do americké ekonomiky. Naopak relativní úspěch slaví energetický sektor a finance.

Druhým problémem se čím dál víc stává slábnoucí dolar. V aktuální výsledkové sezoně se podle analýzy Factset ukazuje, že firmy působící mimo USA měly výrazně vyšší tržby i zisky než čistě domácí společnosti.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Růst fosilních paliv

Naproti tomu evropské akcie v letošním kalendářním roce zatím zažívají výtečné období. Nejvýkonnějším sektorem je přitom těžba a zpracování ropy, který posílil o více než deset procent. A vydělává na tom také český miliardář Daniel Křetínský. Ten je totiž jedním z největších investorů francouzské společnosti TotalEnergies, do které vstoupil na podzim loňského roku. Akcie společnosti přitom jen letos posílily již o téměř 12 procent.

Dále se daří těžařům, ale také sektoru defense. Ostatně ukazuje se to na mimořádně úspěšném IPO české zbrojařské skupiny CSG, která vstoupila na amsterdamskou burzu.

Ale také evropský trh nabízí velké příběhy propadů. Tím hlavním je sektor luxusního zboží, který propadl o více než 12 procent. S velkými problémy se totiž potýkají největší společnosti jako LVMH nebo Kering, které se již dva roky potýkají s dramatickým propadem poptávky. A klíčová otázka pro investory zní: kdy se jim podaří obrátit trend. Banky UBS či BNP Paribas nabídly v posledních týdnech vlastní odhady vývoje luxury segmentu a obě tyto firmy v letošním roce očekávají organický růst tržeb mezi třemi až šesti procenty. UBS ale připomíná, že vyšší růst lze očekávat nejdříve v druhé polovině roku.

Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.

„Jak každý ví, Kanada po desetiletí jednala s USA velice nespravedlivě,“ napsal Trump na úvod svého příspěvku. V něm kritizuje, že Kanada most zcela vlastní a že na jeho výstavbu nepoužívala americký materiál.

„Čína zruší lední hokej“

Dále uvádí, že Ontario neumožňuje prodávat americké lihoviny a další americké alkoholické produkty a že americké zemědělce ohrožují kanadská cla na mléčné výrobky. Doplnil, že kanadský premiér Mark Carney chce nyní uzavřít obchodní dohodu s Čínou. „Která sežere Kanadu zaživa,“ uvedl prezident USA. Varoval, že první věc, co Čína v Kanadě udělá, bude zrušení ledního hokeje.

„Nedovolím, aby se tento most otevřel, dokud nebudou Spojené státy plně odškodněny za vše, co jsme jim (Kanaďanům) dali,“ uvedl Trump. Rovněž chce, aby Kanada jednala s USA s úctou a spravedlivě. S Kanadou chce Trump nyní jednat, podle něj by USA měly vlastnit nejméně polovinu mostu.

Americký dolar

Čína dává ruce pryč od amerických dluhopisů

Dokončovaný most přes řeku Detroit, který ponese jméno hokejové legendy Gordieho Howea, prakticky celý financovala Kanada. Stavbu v hodnotě 4,6 miliardy dolarů (93,6 miliardy korun) kritizuje vedle Trumpa rovněž rodina Morounových z Detroitu, která vlastní stávající most Ambassador. Podle nich nový most naruší jejich výhradní právo na výběr mýta. Za Trumpova prvního prezidentského mandátu se tato rodina na šéfa Bílého domu obrátila, aby projekt zastavil, ten to ale tehdy odmítl s tím, že stavba je pro obě země důležitá, připomenula kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC.

Reuters napsal, že most nyní využil Trump k novému útoku proti Kanadě kvůli obchodním sporům. Agentura poznamenala, že prezident během svého druhého mandátu Kanadě opakovaně hrozí, mimo jiné vysokými cly. Trump rovněž vícekrát hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí USA, kanadského premiéra Carneyho i jeho předchůdce Justina Trudeaua pak nazýval guvernéry. Odkazuje tak na to, že guvernéři stojí v čele států USA.

