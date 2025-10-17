Nový magazín právě vychází!

Berňák zatočí s „černými flotilami“. Bolt a spol. slíbily hlásit data každý měsíc

Finanční správa si posvítí na daňové úniky alternativních taxislužeb. Od října bude každý měsíc dostávat detailní data o jízdách a tržbách firem jako Bolt nebo Liftago. Dosud úřady tato čísla viděly jen jednou ročně.

Finanční správa bude každý měsíc dostávat od alternativních taxislužeb data o jízdách, partnerských řidičích a firmách. Cílem je omezit daňové úniky. Dosud měla tyto informace k dispozici pouze jednou ročně, nebo jen na žádost úřadů. Finanční správa už podepsala memorandum se společností Bolt, která o tom v pátek informovala v tiskové zprávě. První data dostane úřad už za září. Dohoda o spolupráci s firmou Liftago se finalizuje, uvedl generální ředitel společnosti Radek Svíčka. Vyjádření Uberu zjišťujeme.

Podle generální ředitelky Finanční správy Simony Hornochové spolupráce přispěje k lepší identifikaci rizik daňových úniků a k posílení férového konkurenčního prostředí. Společnosti se v memorandech zavazují dobrovolně poskytovat data nad rámec zákonných povinností.

„Finanční správa získá od firmy každý měsíc IČO poskytovatele přepravy, název firmy nebo jméno poskytovatele, období, za které jsou data reportována, výši tržeb a poplatků a bankovní spojení,“ uvedl mluvčí Boltu Jan Huk. Cílem Boltu je podle generálního manažera pro Česko a Slovensko Josefa Rückla „být férovým a transparentním partnerem“.

Memorandum mezi společností Liftago a Finanční správou se podle Svíčky připravuje od června, je odsouhlasené a nyní se řeší způsob předávání dat. „Jako jedna z mála přepravních platforem jsme plně v českém vlastnictví se sídlem v České republice, kde také řádně odvádíme daně. V trhu přepravních platforem vidíme velkou příležitost pro srovnání férových podmínek, včetně řádného danění,“ dodal Svíčka.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je to signál, že digitální platformy chtějí aktivně přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí a k férovému plnění daňových povinností. „Ukazuje, že ne vždy je nutné hledat řešení v nové legislativě. Efektivní a odpovědné kroky mohou přinášet i samoregulační mechanismy,“ doplnil Prouza.

Pořad Reportéři ČT nedávno upozornil na rozsáhlé daňové úniky firem napojených na platformy Bolt a Uber. Takzvané flotily vlastní stovky aut a najímají řidiče, pro které přes platformy získávají zákazníky. Jakmile má firma zaplatit daně, zanikne a její místo zaujme nová společnost se stejnými lidmi v pozadí. Podle odhadů Finanční správy jde o podvody v řádu stovek milionů korun – flotily systematicky zatajují miliardové tržby.

Řidiči, často cizinci nebo lidé v exekuci, bývají placeni načerno a část z nich zároveň pobírá sociální dávky. Peníze od zákazníků navíc často putují přes účty v zahraničí, což úřadům ztěžuje dohled. Podle odhadů Finanční správy české společnosti napojené na Bolt a Uber loni zinkasovaly od zákazníků přibližně 6,5 miliardy korun, ale ke zdanění přiznaly jen pětinu jízd.

Ondřej Krátký: Jsem badatel s nadšením pro problémy

„Nemám trpělivost vědce, ale nadšení badatele. Spojuje nás zájem řešit problém.“ Tak vidí charakteristický rys své osobní značky Ondřej Krátký, spoluzakladatel a CEO společnosti Liftago. „Problémy mě baví, jinak bych nemohl zkoumat tisíce možností, jak vylepšit naši službu,“ vysvětluje Ondřej v pořadu Značka: Osobně na Newstream TV. Nadšení pro vylepšování uplatňuje i sám na sobě, a své poznatky z cesty k vlastnímu sebezlepšování nově sdílí i na platformě HeroHero jako „Krátký videa“.

