Uber zvažuje nákup Expedie. Šlo by o jeho dosud největší akvizici

Provozovatel alternativní taxislužby Uber zkoumá možnost nabídky na převzetí americké internetové cestovní platformy Expedia, jejíž hodnota činí 20 miliard dolarů (466,1 miliardy korun). Byla by to největší akvizice firmy Uber, která se snaží rozšířit své aktivity a najít nové možnosti pro růst. Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na informované zdroje.

Generální ředitel Uberu Dara Khosrowshahi byl v letech 2005 až 2017 generálním ředitelem Expedie a zůstává nevýkonným ředitelem ve správní radě firmy. V Expedii se stal jedním z nejlépe placených šéfů v USA.

Zdroje však upozornily, že vše je zatím v počáteční fázi. Je tak možné, že se dohoda nakonec neuskuteční.

Uber v posledních letech rozšířil své podnikání mimo nabídku alternativní taxislužby do rezervací vlakových jízdenek a letenek, donášky jídla, firemní logistiky a reklamy. Cílem firmy je transformovat se do superaplikace podobné platformám vytvořeným čínskými technologickými skupinami, jako WeChat.

Získání Expedie a její rezervační technologie by výrazně posílilo tyto ambice. Čtvrtá největší internetová cestovní společnost měla v roce 2023 tržby 12,8 miliardy dolarů díky zájmu o cestování po pandemii nemoci covid-19. Letos v létě ale varovala, že čelí zpomalení poptávky po cestování.

Akcie Uberu za poslední rok stouply o 85 procent. Tržní kapitalizace společnosti tak nyní činí 173 miliard dolarů. V únoru firma oznámila, že poprvé vykázala za celý rok provozní zisk díky posílení poptávky po sdílených jízdách, ale také donášce jídla, logistice a rychle rostoucí reklamní divizi.

Uber od svého vstupu na burzu v roce 2019 uzavřel jen málo velkých akvizic. Do oblasti dodávek jídla a nápojů expandoval prostřednictvím akvizic firem Postmates za 2,65 miliardy dolarů a Drizly za 1,1 miliardy dolarů. Do logistiky vstoupil pomocí akvizice firmy Transplace za 2,25 miliardy dolarů a převzal také za 3,1 miliardy dolarů firmu Careem, poskytovatele alternativní taxislužby na Blízkém východě. Vlastní také podíly ve firmě na autonomní vozy Aurora a čínském poskytovateli alternativní taxislužby DiDi a uzavřel partnerství s firmami zaměřenými na vývoj autonomních vozů Waymo a Cruise.

Uber si v srpnu zajistil první investiční rating. Firma si chce zajistit, že případná nabídka na Expedii nezpůsobí pokles ratingu zpět do neinvestičního pásma, dodaly zdroje.

